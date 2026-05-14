Envision Energy ve Menderes Tekstil, 120 MW'lık Beğendik Rüzgar Projesi ile Türkiye'nin Enerji Dönüşümünü Hızlandırmak için Stratejik İttifakını Güçlendiriyor

ANKARA, Turkiye, 14 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- Yeşil teknoloji alanında dünya lideri olan Envision Energy, Akça Holding bünyesindeki ve tekstil, araç muayene, gıda ve enerji sektörlerinde önde gelen yatırımcılardan biri olan Menderes Tekstil ile Türkiye'nin Edirne ilinde yer alan 120 MW'lık Beğendik rüzgar enerjisi projesi kapsamında bir ortaklık kurdu. İki şirket ayrıca Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi kapsamında düzenlenen Envision Tech Day etkinliğinde Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalayarak, aralarındaki iş ilişkisini proje bazlı işbirliğinden uzun vadeli bir stratejik ortaklığa taşıdı.

Envision'ın ülkedeki amiral gemisi projelerinden biri olan Beğendik, küresel temiz teknoloji uzmanlığı ile yerel endüstriyel liderliğin bir araya gelerek geleneksel endüstrilerin dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini gösterirken, aynı zamanda Envision'ın Türkiye'nin yenilenebilir enerji gelişimine ve daha geniş kapsamlı net sıfır hedeflerine yönelik uzun vadeli taahhüdünü de pekiştiriyor.

Envision Energy'nin EN-182/8.0MW rüzgar türbinlerinden 15 üniteden oluşan Beğendik projesinin, yılda yaklaşık 360 milyon kWh temiz elektrik üretmesi ve her yıl karbon emisyonlarını yaklaşık 225.000 ton azaltması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji projelerinden biri olan Beğendik, ulusal şebekeye önemli miktarda temiz enerji kapasitesi sağlayacak ve ülkenin karbon salımını azaltma hedeflerine destek verecektir.

İşbirliği kapsamında Envision Energy, ekipman üretimi, proje teslimi ve servis desteği alanlarındaki kapsamlı yetkinliklerini ön plana çıkararak, ileri düzey rüzgar türbini teknolojisi ve entegre yaşam döngüsü hizmetleri sunacak. Anlaşma ayrıca, 15 yıllık uzun vadeli bir işletme ve bakım düzenlemesi getirerek, Envision Energy'nin varlık yaşam döngüsü boyunca projenin güvenilirliğini, optimum performansı ve sürdürülebilir değer yaratımını sağlama kapasitesini vurgulamaktadır.

"Beğendik projesi, yenilenebilir enerji projelerinin kapasite artışının ötesinde nasıl uzun vadeli değer yaratabileceğini gösteriyor" diyen, Envision Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı, Kane Xu sözlerini şöyle sürdürdü: "Envision Energy'nin tam yaşam döngüsü yeteneklerine sahip büyük megavatlık platformundan yararlanarak, ekonomik değer, operasyonel güvenilirlik ve sürdürülebilirlik etkisini entegre eden bir referans proje geliştirmek için Menderes Tekstil ile ortaklığımızı derinleştirmekten gurur duyuyoruz. Birlikte, Türkiye'nin enerji dönüşümüne ve gelecekte daha dirençli bir enerji sistemine katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi, Osman AKÇA, şunları ekledi "Beğendik projesi, Menderes'in temiz enerji yatırımı ve sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adımıdır. Envision Energy'nin teknoloji, ürün ve hizmet alanlarındaki kanıtlanmış gücü, projenin uzun vadeli performansı ve güvenilirliği konusunda bize büyük bir güven veriyor. İşbirliğimizi daha da derinleştirmeyi ve yeşil enerji geliştirme alanındaki fırsatları birlikte keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

