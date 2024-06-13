Equine Match تطلق منصة تحليلاتها الفريدة لصناعة سباق الخيول والخيول الأصيلة العالمية البالغ حجمها 300 مليار دولار

أكسفورد ، إنجلترا ، 13 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت رسميًا شركة إيكواين ماتش ليميتمد (Equine Match Ltd.) ، وهي شركة تحليلات مقرها أوكسفورد ، منصة برمجياتها الرائدة القائمة على السحابة ، لتطبيق التقنيات المتقدمة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي على صناعة الخيول الأصيلة العالمية التي يبلغ حجمها مليارات الدولارات.

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توفر إيكواين ماتش تحليلًا كميًا قويًا قائم على البيانات لصناعة اعتمدت تقليديًا على الخبرة البشرية عند اتخاذ قرارات التربية أو الشراء. ويتيح نهج الشركة للمستثمرين في الصناعة الاستفادة من النموذج التنبؤي الخاص بشركة إيكواين ماتش جنبًا إلى جنب مع التقييمات النوعية التقليدية الأخرى لاتخاذ قرارات أكثر فعالية وكفاءة.

وقال سبنسر تشابمان ، المؤسس المشارك لشركة إيكواين ماتش والمربي المالك لمدة 30 عامًا: "نحن نفخر بإدخال ميزة تحليلية إلى عالم الخيول الأصيلة". "بعد أن شهدت بنفسي شخصيًا المخاطر والقيود المتصلة بالطرق التقليدية، يمكنني التأكيد على أن منصتنا تكمل وجهات نظر الخبراء". وأضاف: "مع الأفكار الموضوعية القائمة على البيانات ، فإننا نقدم ميزة قوية"؛

حيث تقوم الخوارزميات الحصرية بتحليل قاعدة بيانات رقمية خاصة واسعة تمتد عبر أكثر من 60 دولة وتحتوي بيانات سجلات ممتدة لعدة قرون مضت لتوليد تنبؤات الأداء. وأضاف تشابمان: "نعتقد أنه من خلال تمكين المربيين والمشترين من الاستفادة من التقنيات الكمية الحديثة ، يمكننا إضافة قيمة كبيرة لعملائنا العالميين".

تقدم إيكواين ماتش باقة شاملة من المنتجات والخدمات ، تتوجها أدوات الشركة المميزة، وهي مؤشر تصنيف الفحول (Sire Rating Index) و نظام تقييم السلالات التنبؤي (Predictive Pedigree Rating) ، وهو أول نظام تنبؤي متعدد المتغيرات متاح تجاريًا لتقييم أداء المسيرة المهنية لخيول السباق. وتقدم إيكواين ماتش مستوياتٍ متدرجة من اشتراكات موقع الويب للوصول إلى باقة منتجاتها وتقارير الشراء للمزادات العالمية للخيول الشابة. كما تقدم خدمات رعاية الفحول وخدمات التسمية البيضاء. وتملك الشركة مجموعة قوية من مبادرات المنتجات الفريدة المتجددة دائمًا التي يجري تطويرها بالفعل؛

حيث يجمع الفريق المؤسس خبراء صناعة الخيول وخبرة إدارة الأعمال/حوكمة الشركات الدولية مع صفوة علماء البيانات من جامعة أكسفورد (University of Oxford) وامبيريال كوليدج لندن (Imperial College London). وبالنظر إلى المستقبل ، قال المدير غير التنفيذي ديدييه فون داينكن: "في الوقت الذي نركز فيه على الخيول الأصيلة، فإننا نستكشف آفاق حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في صناعات أخرى مثل ألعاب الميتافيرس".

وتحظى شركة إيكواين ماتش بدعم قوي من كلٍ من هيئة دعم الابتكار في المملكة المتحدة (Innovate UK) و حاضنة أعمال جامعة أكسفورد للابتكار (Oxford University Innovation Incubator). قال روبرت راسل ، المؤسس المشارك لشركة إيكواين ماتش: "لقد تم بناء منصتنا على خمسة ركائز من التمايز؛ هي: قاعدة بيانات رقمية عالمية فريدة من نوعها ، والخوارزميات المتقدمة للذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، والمنطق المعزز بالأفكار الجديدة الذي تم اختباره عبر الوقت، بالإضافة إلى باقة كاملة من الأدوات ووسائل تجسيد البيانات، علاوةً على تحديثات البيانات في الوقت المناسب. نحن نؤمن أن المزيج غير المسبوق الذي نقدمه سيغير بشكل ملحوظ الطريقة التي يتعامل بها المستثمرون مع الصناعة". "باختصار ، مهمتنا واضحة؛ وهي أن نصبح المصدر الموثوق لخدمات الذكاء المعتمد على البيانات فيما يتعلق بالخيول الأصيلة".

حول Equine Match:

توفر إيكواين ماتش، التي أنشأها سبنسر تشابمان وروبرت راسل في عام 2022 ، باقة من المنتجات التنبؤية والتحليلية الخاصة بالشركة والموجهة لصناعة سباقات الخيول والخيول الأصيلة.

يُرجى زيارة www.equinematch.ai لمزيد من المعلومات.

الاستفسارات: التجارية: Spencer Chapman: [email protected], +44 7736-072203; Robert Russell: [email protected], +886 918-555901, +65 9815-3585; الإعلامية: Kylee Brennan: [email protected], +1 647-620-5501