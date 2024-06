Equine Match lance sa plateforme d'analyse unique pour l'industrie mondiale des courses hippiques et des pur-sang d'une valeur de 300 milliards de dollars

OXFORD, Angleterre, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Equine Match Ltd., une société d'analyse basée à Oxford, a officiellement lancé sa plateforme logicielle révolutionnaire basée sur le cloud, appliquant l'apprentissage automatique avancé et l'IA à l'industrie mondiale des pur-sang d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Equine Match Logo

Equine Match fournit une analyse quantitative puissante basée sur des données à un secteur qui s'appuie traditionnellement sur l'expertise humaine pour prendre des décisions relatives à l'élevage ou à l'achat. L'approche de la société permet aux investisseurs du secteur de tirer parti du modèle prédictif exclusif d'Equine Match avec d'autres évaluations qualitatives conventionnelles pour une prise de décision plus efficace et plus efficiente.

« Nous sommes fiers de proposer une dimension analytique au monde des pur-sang, a déclaré Spencer Chapman, cofondateur d'Equine Match et éleveur propriétaire depuis 30 ans. Ayant personnellement été témoin des risques et des limites des méthodes traditionnelles, notre plateforme complète les points de vue des experts. » Il a ajouté : « Avec des informations objectives et fondées sur des données, nous offrons un avantage considérable. »

Des algorithmes exclusifs analysent une vaste base de données numériques exclusive couvrant plus de 60 pays et des siècles d'archives pour générer des prévisions de performance. « Nous pensons qu'en permettant aux éleveurs et aux acheteurs de tirer parti des techniques quantitatives modernes, nous pouvons dégager une valeur significative pour nos clients mondiaux », a ajouté M. Chapman.

Equine Match propose une gamme complète de produits et de services, soutenus par les outils phares de l'entreprise : l'indice de notation Sire et l'évaluation prédictive du pedigree, le premier indicateur multivariable disponible sur le marché pour prédire les performances de carrière des chevaux de course. Equine Match propose différents niveaux d'abonnements sur son site web pour accéder à sa gamme de produits et aux rapports d'achat pour les ventes aux enchères mondiales de jeunes chevaux. Elle propose également des parrainages d'étalons et des services de marquage blanc. La société dispose d'un solide portefeuille de produits uniques qui sont déjà en cours de développement.

L'équipe fondatrice combine l'expertise de l'industrie équine et l'expérience du commerce international et de la gouvernance d'entreprise avec des scientifiques des données d'élite de l'Université d'Oxford et de l'Imperial College London. En ce qui concerne l'avenir, Didier von Daeniken, directeur non exécutif, a déclaré : « Tout en nous concentrant sur les pur-sang, nous voyons des perspectives pour nos solutions d'IA dans d'autres industries telles que les jeux métavers. »

Equine Match est fortement soutenu par Innovate UK et l'incubateur d'innovation de l'université d'Oxford. « Notre plateforme repose sur cinq piliers de différenciation : une base de données numérique mondiale unique, des algorithmes avancés d'IA et d'apprentissage automatique, une logique éprouvée améliorée par de nouvelles idées, une suite complète d'outils et de visualisations, et des mises à jour des données au bon moment. Nous sommes convaincus que notre combinaison sans précédent changera considérablement la façon dont les investisseurs abordent le secteur, a déclaré Robert Russell, cofondateur d'Equine Match. En résumé, notre mission est claire : être la source de référence en matière d'informations sur les pur-sang fondées sur des données. »

À propos d'Equine Match :

Equine Match, créé en 2022 par Spencer Chapman et Robert Russell, fournit une suite de produits prédictifs et analytiques exclusifs à l'industrie mondiale de la course hippique et des pur-sang.

Consultez le site www.equinematch.ai pour en savoir plus.

Demandes de renseignements : Département commercial : Spencer Chapman : [email protected], +44 7736-072203 ; Robert Russell : [email protected], +886 918-555901, +65 9815-3585 ; Département média : Kylee Brennan : [email protected], +1 647-620-5501