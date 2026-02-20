Fractal تطلق Vaidya 2.0 متفوّقةً على أبرز النماذج الرائدة في معايير الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية

صُمّم Vaidya 2.0 لتشغيل مسارات عمل قائمة على «نظام تشغيل الرعاية الصحية «، ليسدّ الفجوة بين البيانات الخام والإجراءات في مجال الرعاية الصحية. وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي في العالم يحقق درجة تفوق 50 على HealthBench (hard) من OpenAI. وقد خضع النموذج لتدريب لاحق لتقديم أداء متفوق عبر نطاق واسع من مسارات العمل في الرعاية الصحية. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول معيار HealthBench من OpenAI هنا.

إعادة تعريف رحلة الرعاية الصحية

يعزّز النموذج Vaidya 2.0 بشكل كبير قدرات النماذج على تمكين حالات الاستخدام الواقعية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك حالات الاستخدام الموجّهة للمواطنين مثل:

:Emergency Assist الفرز السريع للحالات ودعم اتخاذ القرار في النوافذ الزمنية الحرجة.

:Symptom Checker استدلال عالي الدقة لخدمات العافية الموجّهة للمواطنين.

:Patient Journey Assist دعم شامل من أول ظهور للأعراض حتى الالتزام بخطة العلاج.

تُظهر نماذج Vaidya 2.0 أيضاً أداءً ملحوظاً على معيار MedExpert، وتقدّم قدرات جديدة لدعم Doctor .Assist وتُعزّز هذه القدرات، إلى جانب قدرات Administrator Assist ضمن مهام بيانات الرعاية الصحية (Health Data Tasks) في OpenAI HealthBench (hard)، القدرة على تلبية احتياجات المهنيين الطبيين.

التوسع لمبادرة الهند للذكاء الاصطناعي

بصفتها شريكاً مختاراً ضمن مبادرة الهند للذكاء الاصطناعي (India AI Mission) بميزانية تبلغ أكثر من 10300 كرور روبية، تقف Fractal في طليعة بناء قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي للهند. ويُعدّ Vaidya 2.0 أول نموذج أساسي متخصّص من بين العديد من النماذج المصمَّمة لحلّ التحديات الفريدة لدول الجنوب العالمي (Global South)، والتي تتميّز بانخفاض التكلفة، وقابليتها للتوسع، وتركيزها على تحقيق أثر ملموس.

قال Srikanth Velamakanni، المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي للمجموعة، ونائب رئيس Fractal: "بنت الهند أسساً قوية للصحة الرقمية على مدى العقد الماضي، من معرّفات ABHA الصحية إلى Ayushman Bharat وe-Sanjeevani. الخطوة التالية هي إضافة ذكاء استدلالي موثوق إلى تلك الأنظمة. عندما تجمع بين البنية التحتية للصحة الرقمية في الهند وذكاء اصطناعي استدلالي موثوق، فإنك تطلق نموذج تشغيل جديداً للصحة العامة. وعلى مستوى سكان الهند، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي دقيقاً وشفافاً وقابلاً للمساءلة. هذا هو التحدي الذي صُمم Vaidya 2.0 لمعالجته."

أضاف Suraj Amonkar، كبير مسؤولي أبحاث الذكاء الاصطناعي والمنصات في Fractal: "مع Vaidya 2.0، انتقلنا من النماذج الأساسية القائمة على المعرفة إلى نماذج للرعاية الصحية أكثر تقدماً، خضعت لتدريب لاحق، وقائمة على الاستدلال وعلى الوكلاء. ومن خلال احتلال المرتبة الأولى عالمياً على HealthBench (hard) من OpenAI، الذي يركّز على المحادثات الواقعية في مجال الرعاية الصحية، وإظهار أداء متقدم على معيار MedExpert الذي يقيّم الاستدلال الطبي على مستوى الخبراء، تُظهر نماذج Vaidya 2.0 مقاربة أقرب إلى «نظام تشغيل للصحة العامة»، ليست أكثر شمولاً فحسب، بل أيضاً أكثر موثوقية ودقة عبر مجموعة واسعة من مسارات العمل في الرعاية الصحية."

زورونا في قمة India AI Impact Summit

تعرض Vaidya 2.0 Fractal ومجموعة ابتكاراتها في مجال الرعاية الصحية في قمة India AI Impact Summit 2026، المقامة في Bharat Pavilion داخل Bharat Mandapam في نيودلهي.

الموقع: Bharat Mandapam ، نيودلهي

رقم الصالة: 14 رقم الجناح: P30

التواريخ: من 16 فبراير إلى 20 فبراير 2026

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .www.vaidya.ai

نبذة عن Fractal

Fractal ‏(NSE: FRACTAL) هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مدرجة في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة.

تشمل مجموعة أعمال Fractal منصّة Asper.ai (التي تمكّن القرارات المترابطة لتحقيق نمو الإيرادات) وAnalytics Vidhya (إحدى أكبر مجتمعات علم البيانات في العالم). وقد قامت Fractal بفصل شركة Qure.ai، الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، والتي تُسهم في تسريع اكتشاف السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وإدارتها. ويركّز فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي المخصص في Fractal على التطورات الأساسية في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج الأساسية المعتمدة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، وأنظمة الوكلاء. وقد أطلق الفريق منتجات ناجحة، بما في ذلك MarshallGoldsmith.ai وVaidya.ai وKalaido.ai، إضافة إلى نموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B، ونموذج الاستدلال القائم على الأدوات .Fathom-DeepResearch

توظّف Fractal أكثر من 5000 مختص عبر مواقع عالمية، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وأوكرانيا والهند وسنغافورة وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وحصلت الشركة باستمرار على الاعتراف كإحدى «أفضل الشركات للعمل في الهند» ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2025، وكـ«مكان عمل رائع» لثماني سنوات متتالية، وكواحدة من «أفضل بيئات العمل للنساء في الهند» لمدة خمس سنوات متتالية من قبل معهد Great Place to Work®. كما نالت Fractal تصنيف "قائد" في تقرير Forrester Wave™ لعام 2025 لمزودي خدمات تحليلات العملاء، إلى جانب مواقع قيادية في تقييمات Everest Group Peak Matrix لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات Information Services Group لعام 2024 في مجالي هندسة البيانات وعلوم البيانات.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916660/OpenAI_HealthBench_Hard.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916659/HealthBench_Hard_Emergency_Referrals.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916658/HealthBench_Hard_Context_Seeking.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916657/HealthBench_Hard_Hedging.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916656/HealthBench_Health_Data_Tasks.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2916655/MedExpert.jpg