Fruit Attraction 2026 على المسار الصحيح مع تتجاوز نسبة إشغال مساحة المعرض 90٪

النسخة الثامنة عشرة من "معرض التجارة الدولي للفواكه والخضروات" ستُعقد في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز IFEMA للمعارض التجارية في مدريد.

مدريد, 21 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- من 6 إلى 8 أكتوبر ، سيحوّل معرض Fruit Attraction مدريد مرة أخرى إلى نقطة اجتماع رائدة في العالم لقطاع الفواكه والخضروات. ينظم المعرض IFEMA MADRID و FEPEX (الاتحاد الإسباني لمنتجي ومصدري الفواكه، والخضروات، والزهور، والنباتات الحية) ، وقد تم حجز أكثر من 90٪ قبل الافتتاح. شاركت مديرة معرض Fruit Attraction ، ماريا خوسيه سانشيز ، هذه المعلومات أثناء تقديم نسخته الثامنة عشرة ، بحضور سيسيليو بيريجرين و إينياثيو أنتيكيرا ، رئيس ومدير FEPEX على التوالي ، و ماريا نارانخو ، مديرة صناعة الأغذية في ICEX (المعهد الإسباني للتجارة الخارجية).

Fruit Attraction ambient

تبلغ مساحة المعرض الصافية المخصصة حتى الآن72000 متر مربع ، قبل 2000 متر مربع فقط من الإشغال الإجمالي للعام ، مع تأكيد الشركات من 63 دولة بالفعل. وبشكل عام ، فإن التوقعات للنسخة المقبلة متفائلة للغاية مع أرقام مشاركة أكثر من 2500 شركة و 80،000 متر مربع من منتجات الفاكهة والخضروات الطازجة المعروضة وحضور أكثر من 121,000 من المهنيين من 150 دولة.

سيشغل معرض Fruit Attraction 202610 قاعات (أكثر من 162،000 م2) للحفاظ على التوزيع وتقسيم القطاعات من العام الماضي لتسهيل زيارة المهنيين من الصناعة. ستستضيف القاعات ذات الأرقام الفردية 3 و 5 و 7 و 9 العرض الوطني بالإضافة إلى جناح (Innova&Tech) للابتكار والتكنولوجيا. ستستضيف القاعات ذات الأرقام الزوجية -4 و6 و8 و10 و12 و14 العرض الدولي بما في ذلك أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا وما إلى ذلك ، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية للأغذية الطازجة ، والتي ستكون في القاعة 4. بالإضافة إلى عرض المعرض ، سيكون لدى معظم القاعات منطقة صناعة مساعدة ، مما يضمن تمثيل سلسلة القيمة بأكملها في القطاع.

ستكون البطاطا المنتج المميز لهذا العام ، مما يعكس وضعها كقطاع استراتيجي للأمن الغذائي والتغذية الصحية.

يروّج المعرض التجاري مرة أخرى الجولة العضوية ، وهو مسار موجه خصيصًا ضمن معرض Fruit Attraction سيعطي ظهورًا أكبر للشركات التي تعزز المنتجات المعتمدة عضويًا.

بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر معرض Fruit Attraction منصة للترويج والتوسع الدولي مع "برنامج المشترين الدوليين" الذي ، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والغذاء ، وICEX و FEPEX ، سيدعو 700 من المشترين الرئيسيين، ومديري مشتريات التجزئة، والمستوردين وتجار الجملة من أكثر من 50 دولة إلى الحدث. يُبرز برنامج "الدول المستوردة الضيفة" ، الذي سيضم هذا العام الصين والإمارات العربية المتحدة ، أيضًا في هذا السياق.

للسنة الثالثة على التوالي ، سيقدم معرض Fruit Attraction جوائز Best Stand Awards لأفضل كشك عرض، برعاية WAH Show. تكرّم الجوائز الأكشاك التي تتميز بإبداعها وتصميمها والتزامها بالاستدامة عبر أربع فئات؛ هي: أفضل كشك بفكرة أصلية، وأفضل تصميم لكشك، والكشك الأفضل استدامة والكشك المفضل للزوار.

مرة أخرى ، أطلق معرض Fruit Attraction جوائز Innovation Hubs "محاور الابتكار"، والتي ستكافئ أفضل مشروع أو منتج أو خدمة للصناعة ، ومع الوضع في الاعتبار دائمًا تقييم معايير الابتكار، والاستدامة، والمعرفة والتكنولوجيا التطبيقية. كما في السنوات السابقة ، سيتم عرض جميع المشاركات في منطقة (Innovation Hub) "محور الابتكار" على مدار ثلاثة أيام من المعرض.

سيكون معرض Fruit Attraction مرة أخرى نقطة محورية للمعرفة عبر منتدياته المختلفة ، حيث يقدم برنامجًا شاملاً من الندوات التقنية التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع وتضم متحدثين ومشاركين رفيعي المستوى. سيشمل البرنامج مؤتمر الأفوكادو ومؤتمر الفواكه الحيوية ، من بين أمور أخرى.

سيُعقد المعرض ، الذي تنظمه IFEMA MADRID و FEPEX ، في مركز المعارض التجارية من الثلاثاء 6 إلى الخميس 8 أكتوبر ، من الساعة 9.30 صباحًا إلى الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً في اليوم الأخير.

للتواصل الإعلامي:

Lucas Farioli: [email protected]

Helena Valera: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2983118/Fruit_Attraction.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2778519/5977523/Fruit_Attraction_Logo.jpg