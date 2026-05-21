Fruit Attraction 2026 est en bonne voie, avec plus de 90 % des surfaces d'exposition déjà réservées

La 18e édition du salon international des fruits et légumes se tiendra du 6 au 8 octobre au parc des expositions IFEMA de Madrid.

MADRID, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Du 6 au 8 octobre, Fruit Attraction fera une fois de plus de Madrid, le principal point de rencontre mondial du secteur des fruits et légumes. Organisée par IFEMA MADRID et FEPEX (Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes), le salon est déjà réservé à plus de 90 % avant son ouverture. Ces informations ont été communiquées par la directrice de Fruit Attraction María José Sánchez lors de la présentation de sa 18e édition, en présence de Cecilio Peregrín et Ignacio Antequera, respectivement président et directeur de FEPEX, et María Naranjo, directrice de l'industrie alimentaire à ICEX (Institut espagnol du commerce extérieur).

Fruit Attraction : ambiance

La surface d'exposition nette réservée à ce jour s'élève à 72 000 m², soit à seulement 2 000 m² de la superficie totale de l'année dernière, et des entreprises issues de 63 pays ont déjà confirmé leur présence. Au final, les prévisions pour la prochaine édition sont très optimistes avec une participation de plus de 2.500 entreprises, 80.000 m2 de fruits et légumes frais proposés et une fréquentation de plus de 121.000 professionnels de 150 pays.

Fruit Attraction 2026 occupera 10 halls (plus de 162 000 m2) en conservant la distribution et la sectorisation de l'année dernière pour faciliter la visite des professionnels du secteur. Les halls impairs (3, 5, 7 et 9) accueilleront l'offre nationale, ainsi que le salon Innova&Tech. Les halls pairs (4, 6, 8, 10, 12 et 14) accueilleront l'offre internationale, notamment celle de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, etc., ainsi que l'espace « Fresh Food Logistics », qui se tiendra dans le hall 4. En outre, la plupart des halls de l'exposition disposeront d'une zone Auxiliary Industry, garantissant ainsi la représentation de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur.

La pomme de terre sera le produit vedette de cette année, reflétant son statut de secteur stratégique pour la sécurité alimentaire et l'alimentation saine.

le salon promeut à nouveau l'Organic Tour, un itinéraire spécialement balisé au sein de Fruit Attraction qui donnera une plus grande visibilité aux entreprises qui proposent des produits certifiés biologiques.

Par ailleurs, Fruit Attraction offrira une plateforme de promotion et d'expansion à l'international grâce au « Programme international des acheteurs » qui, en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, l'ICEX et la FEPEX, invitera 700 grands acheteurs, responsables des achats dans le commerce de détail, importateurs et grossistes issus de plus de 50 pays à participer à l'événement. Le programme "Pays importateurs invités", qui comprendra cette année la Chine et les Émirats arabes unis, se distingue également dans ce contexte.

Pour la troisième année consécutive, Fruit Attraction décernera les Best Stand Awards, parrainés par WAH Show. Ces prix récompensent les stands qui se distinguent par leur créativité, leur design et leur engagement en faveur du développement durable dans quatre catégories : Stand le plus original, Meilleur design de stand, Stand le plus durable et Stand préféré des visiteurs.

Une fois de plus, Fruit Attraction lance les Innovation Hubs Awards, qui récompenseront le meilleur projet, produit ou service pour l'industrie, en évaluant toujours les critères d'innovation, de durabilité, de technologie appliquée et de connaissance. Comme les années précédentes, toutes les créations seront exposées dans l'espace « Innovation Hub » pendant les trois jours du salon.

Fruit Attraction sera une fois de plus un centre de connaissances dans ses différents forums, offrant un programme complet de séminaires techniques couvrant un large éventail de sujets et mettant en vedette des orateurs et des participants de haut niveau. Le programme comprendra notamment l'Avocado Congress et le Biofruit Congress.

Le salon, organisé par IFEMA MADRID et FEPEX, se tiendra au parc des expositions du mardi 6 au jeudi 8 octobre, de 9h30 à 19h et jusqu'à 17h le dernier jour.

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