Fruit Attraction 2026 進展順利，展覽空間使用率已突破 90%

第 18 屆國際蔬果貿易展會，將於 10 月 6 日至 8 日在馬德里 IFEMA Trade Fair Centre（馬德里國際展覽中心）舉行。

馬德里2026年5月22日 /美通社/ --10 月 6 日至 8 日期間，Fruit Attraction 將再次令馬德里成為全球蔬果業首屈一指的交流地點。 此展覽由 IFEMA MADRID 及 FEPEX（西班牙蔬果、花卉及活植物生產與出口商聯合會）主辦，並在開幕前已獲超過 90% 預訂。 Fruit Attraction 總監 María José Sánchez 在第 18 屆展會的發佈會上分享了此資訊，出席的嘉賓有 FEPEX 總裁 Cecilio Peregrín 與總監 Ignacio Antequera，以及 ICEX（西班牙對外貿易局）食品工業總監 María Naranjo。

至今已劃分的淨展覽面積達 72,000 平方米，距離今年總佔用空間僅差 2,000 平方米，而且已有來自 63 個國家的公司確認參展。 總括而言，業界對下一屆展會的預測甚為樂觀，預計參展公司超過 2,500 間，展出的新鮮蔬果面積達 80,000 平方米，並有來自 150 個國家逾 121,000 名專業人士到場。

Fruit Attraction 現場氣氛

Fruit Attraction 2026 將會佔用 10 個展館（面積超過 162,000 平方米），並沿用去年的 場地分佈及行業分區，方便業內人士到訪。 單數編號的 3、5、7 及 9 號展館，將會展示 本地產品，以及創新科技 (Innova&Tech) 展區。 雙數編號的展館（4、6、8、10、12 及 14）將會展示來自國際的產品，包括歐洲、美洲、非洲、亞洲等地，以及設在 4 號展館的新鮮食品物流 (Fresh Food Logistics) 專區。 此外，在展覽項目中，多數展館將劃設輔助產業 (Auxiliary Industry) 專區，務求呈現行業價值鏈的全貌。

薯仔 將成為今年的 重點產品，突顯其作為糧食安全及健康飲食領域中策略性產業板塊的重要地位。

展會再度力推有機之旅 (Organic Tour)，這是 Fruit Attraction 會場內一條設有專用標誌的路線，能令推廣有機認證產品的公司備受矚目。

此外，Fruit Attraction 將會透過「國際買家計劃」(International Buyers Programme) 提供國際推廣與拓展平台，該計劃聯同農業、漁業及食品部、ICEX 及 FEPEX，邀請來自超過 50 個國家的 700 名主要買家、零售採購經理、進口商及批發商 出席活動。 「邀請進口國」(Guest Importing Countries) 計劃今年將會重點推介中國及阿聯酋，在此背景下亦廣受注目。

Fruit Attraction 將會連續第三年舉辦最佳展覽攤位大獎 (Best Stand Awards)，其由 WAH Show 贊助。 此獎嘉許在創意、設計及可持續發展承諾上卓爾不群的展位，分為四大類別：最具創意展覽攤位 (Most Original Stand)、最佳設計展覽攤位 (Best Stand Design)、最可持續發展展覽攤位 (Most Sustainable Stand) 及最受歡迎展覽攤位 (Visitors' Favorite Stand)。

Fruit Attraction 再度推出創新中心大獎 (Innovation Hubs Awards)，用於表揚業界最佳的項目、產品或服務；評審準則始終圍繞創新、可持續發展、應用科技及知識。 一如往年，所有參賽作品將會在創新中心 (Innovation Hub) 專區，於展會為期三日期間展示。

Fruit Attraction 將再次在多個論壇上成為知識交流的核心，提供全面的技術研討會節目，涵蓋廣泛議題，並邀請卓絕一流的講者及參加者。 計劃將包括牛油果大會 (Avocado Congress) 及有機水果大會 (Biofruit Congress) 等。

展會由 IFEMA MADRID 與 FEPEX 主辦，將於 10 月 6 日（星期二）至 10 月 8 日（星期四）在貿易展覽中心舉行；開放時間為 上午 9:30 至晚上 7:00，最後一天則至下午 5:00。

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SOURCE Fruit Attraction