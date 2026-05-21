フルーツアトラクション2026、展示スペースが90％超埋まり開催に向け順調

第18回国際青果物見本市は、10月6日から8日まで、マドリードのIFEMA見本市センターで開催されます。

スペイン・マドリード, 2026年5月21日 /PRNewswire/-- 10月6日から8日まで開催されるフルーツアトラクション（Fruit Attraction）は、マドリードを再び世界有数の青果業界の交流拠点にします。IFEMA MADRIDとFEPEX（スペイン果物・野菜・花卉・生植物生産者・輸出業者連盟）が主催する同見本市は、開幕を前に展示スペースの90％超がすでに予約済みです。この情報は、第18回開催の発表会で、フルーツアトラクション（Fruit Attraction）のディレクターであるMaría José Sánchez氏から発表されたもので、発表会には、FEPEXの会長を務めるCecilio Peregrín氏と同ディレクターを務めるIgnacio Antequera氏のほか、ICEX（スペイン対外貿易機関）の食品産業ディレクターを務めるMaría Naranjo氏が出席しました。

現時点で割り当てられている正味展示スペースは72,000m2に達しており、前年の総占有面積まであと2,000m2に迫っています。また、 63か国の企業の出展がすでに確定しています。次回開催への見通しは総じて非常に明るく、2,500社超が参加し、80,000m2にわたって新鮮な青果物が展示され、業界関係者については150か国から121,000人超の来場が見込まれています。

Fruit Attraction会場の様子

フルーツアトラクション2026（Fruit Attraction 2026）は、業界関係者が来場しやすいよう、前年と同様の展示配置と部門別ゾーニングとし、10ホール（162,000m2超）を使用します。奇数番号のホール3、5、7、9では、国内出展とInnova&Techを展開します。偶数番号のホール4、6、8、10、12、14では、欧州、米州、アフリカ、アジアなどの国際出展を展開し、Fresh Food Logisticsエリアはホール4に設置されます。さらに、展示内容に加え、ほとんどのホールに関連産業エリアが設けられ、同業界のバリューチェーン全体を網羅します。

今年の注目商品はジャガイモで、食料安全保障と健康的な食生活における戦略的分野としての位置付けを反映しています。

同見本市は、オーガニック認証製品を訴求する企業の注目度を高めるため、Fruit Attraction内に特別な標識で示されたルート「オーガニックツアー（Organic Tour）」を再び展開します。

さらに、フルーツアトラクション（Fruit Attraction）は、農業・漁業・食料省、ICEX、FEPEXとの協力による「国際バイヤープログラム（International Buyers Programme）」を通じて、国際的なプロモーションと事業拡大のためのプラットフォームを提供します。同プログラムでは、50か国超から主要バイヤー、小売業の購買責任者、輸入業者、卸売業者700人をこのイベントに招待します。この取り組みの中では、今年は中国とアラブ首長国連邦を取り上げる「招待輸入国（Guest Importing Countries）」プログラムも注目されています。

フルーツアトラクションは3年連続で、WAH Showの協賛による「ベストスタンド賞（Best Stand Awards）」を授与します。同賞では、創造性、デザイン、持続可能性への取り組みが際立つスタンドを、最も独創的なスタンド（Most Original Stand）、最優秀スタンドデザイン（Best Stand Design）、最も持続可能なスタンド（Most Sustainable Stand）、来場者が選ぶお気に入りスタンド（Visitors' Favorite Stand）の4つのカテゴリーで表彰します。

フルーツアトラクションは今回も、業界にとって最も優れたプロジェクト、製品、サービスを表彰する「イノベーションハブ賞（Innovation Hubs Awards）」を実施します。選考では、イノベーション、持続可能性、応用技術、知識の基準が常に評価されます。例年通り、すべての応募作品は見本市の3日間を通じて Innovation Hub エリアに展示されます。

フルーツアトラクションは今回も、各種フォーラムを通じて知見共有の拠点となり、幅広いトピックを扱う包括的な技術セミナープログラムを提供し、専門性の高い登壇者と参加者を迎えます。同プログラムには、「アボカド会議（Avocado Congress）」や「バイオフルーツ会議（Biofruit Congress）」などが含まれます。

同見本市は、IFEMA MADRIDとFEPEXの主催で、10月6日（火）から8日（木）まで見本市会場で開催される予定で、開催時間は午前9時30分から午後7時まで、最終日は午後5時までとなっています。

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写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2983118/Fruit_Attraction.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2778519/5977523/Fruit_Attraction_Logo.jpg

SOURCE Fruit Attraction