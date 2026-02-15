GAC تتألق في معرض Automorrow 2026-Egypt International Motor Show مع طرازات ثلاثة نجوم ، وتطمح للاستفادة من إمكانات شمال أفريقيا

القاهرة ، 15 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- بدأ معرض "أوتومورو 2026 - إيجبت إنترناشيونال موتور شو" (Automorrow 2026-Egypt International Motor Show)، الذي يحمل عنوان "قيادة الابتكار للأمام"، بداية كبيرة في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض. قدمت شركة "جاك" (GAC) ظهورًا بارزًا في المعرض مع ثلاثة طرازات رائدة؛ هي: EMZOOM و EMPOW و GS4 MAX. في صباح يوم 5 فبراير 2026 ، أجرى كامل الوزير (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة) جولة تفتيش في ممرات معرض "أوتومورو". خلال جولته، أمضى الوزير وقتًا كبيرًا في جناح "جاك" ، حيث استقبلته قيادة "جميل للسيارات".

استعدادًا لهذا المعرض ، تماشت "جاك" بدقة مع طلبات الاستهلاك في سوق السيارات المصرية وعرضت طرازات ثلاثة نجوم مع نقاط القوة الخاصة بها ، مما أظهر بالكامل براعة البحث والتطوير والتصنيع للعلامات التجارية الصينية للسيارات.

باعتبارها طرازًا أساسيًا لاستراتيجية "جاك" العالمية ، حصلت سيارة EMZOOM على العديد من الجوائز في الداخل والخارج ، وذلك بفضل تصميمها الهندسي المميز للغاية ، واستجابة الطاقة القوية ، والتكوينات الذكية المستقبلية وأداء السلامة المتميز. تتميز EMPOW ، التي يُنظر لها كسيارة رياضية بأداء شبابي، بتقديم طاقة قوية ومعالجة مرنة كنقاط بيع أساسية ، وتلبي بشكل مثالي احتياجات القيادة لمجموعة المستهلكين الشباب الناشئة وسط حملة التحضر العمراني في مصر. يمثل طراز GS4 MAX تقدمًا كبيرًا في محفظة السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة لشركة "جاك" ، ويحقق توازنًا ممتازًا بين فعالية التكلفة العالية والعملية. بوصفها مثالية للسيناريوهات المتنوعة مثل السفر العائلي والنقل الحضري ، فهي تتوافق تمامًا مع متطلبات الاستهلاك السائدة لسوق السيارات المصرية وتمثل منتجًا مرجعيًا صممته "جاك" لسوق السيارات العائلية في الخارج.

تعد المشاركة في معرض "أوتومورو إيجبت إنترناشيونال موتور شو" مبادرة رئيسية لشركة "جاك" لتوسيع تخطيطها في شمال أفريقيا وتعميق جذورها في السوق الأفريقية ، بالإضافة إلى انعكاس للتقدم المطرد لاستراتيجية العولمة للعلامة التجارية. في المستقبل ، ستتماشى "جاك" بدقة مع متطلبات الأسواق المصرية والأفريقية ، وتقدم المزيد من المنتجات والخدمات عالية الجودة المصممة لتلبية الاحتياجات المحلية ، وتشارك بنشاط في بناء منظومة صناعة السيارات المحلية ، وتساهم في التنمية السريعة لصناعة السيارات في مصر.

