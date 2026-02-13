GAC brille au salon international de l'automobile Automorrow 2026-Egypt avec trois modèles vedettes, exploitant le potentiel de l'Afrique du Nord

LE CAIRE, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Le Automorrow 2026-Egypt International Motor Show, dont le thème est DRIVING INNOVATION FORWARD (Conduire l'innovation pour aller de l'avant), a démarré en fanfare au Cairo International Convention and Exhibition Center. GAC a fait une apparition remarquée au salon avec trois modèles phares - EMZOOM, EMPOW et GS4 MAX. Le matin du 5 février 2026, Kamel El Wazir (vice-premier ministre chargé du développement industriel et ministre de l'industrie et des transports) a effectué une visite d'inspection des corridors d'Automorrow. Au cours de son inspection, le ministre a passé beaucoup de temps au pavillon GAC, où il a été reçu par les dirigeants de Jameel Motors.

Pour cette exposition, GAC s'est précisément aligné sur les demandes de consommation du marché automobile égyptien et a présenté des modèles trois étoiles avec leurs points forts respectifs, démontrant pleinement les prouesses des marques automobiles chinoises en matière de R&D et de fabrication.

Modèle central de la stratégie mondiale de GAC, l'EMZOOM a remporté de nombreuses récompenses, tant au niveau national qu'international, grâce à son design géométrique très distinctif, à sa puissance de réaction élevée, à ses configurations intelligentes futuristes et à ses performances exceptionnelles en matière de sécurité. Positionnée comme une berline sportive jeune et performante, l'EMPOW se caractérise par une puissance robuste et une maniabilité agile, ce qui répond parfaitement aux besoins de conduite des jeunes consommateurs émergents dans le cadre de l'urbanisation de l'Égypte. Le GS4 MAX représente une avancée significative dans la gamme des SUV compacts de GAC, et trouve un excellent équilibre entre rentabilité et praticité. Idéale pour divers scénarios tels que les voyages en famille et les déplacements urbains, elle s'aligne parfaitement sur les demandes de consommation courante du marché automobile égyptien et constitue un produit de référence conçu par GAC pour le marché des voitures familiales à l'étranger.

La participation à l'Automorrow Egypt International Motor Show est une initiative clé de GAC pour étendre sa présence en Afrique du Nord et approfondir ses racines sur le marché africain, ainsi qu'un reflet de la progression constante de la stratégie de mondialisation de la marque. À l'avenir, GAC s'alignera précisément sur les demandes des marchés égyptien et africain, introduira davantage de produits et de services de haute qualité adaptés aux besoins locaux, participera activement à la construction de l'écosystème de l'industrie automobile locale et contribuera au développement rapide de l'industrie automobile égyptienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903684/1.jpg