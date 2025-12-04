Hexaware erweitert seine globale Präsenz mit einem neuen Lieferzentrum in Kairo

MUMBAI, Indien und KAIRO und LONDON, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies (NSE: HEXT), ein globaler Anbieter von digitalen und IT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat sein globales Liefernetzwerk mit einem neuen Zentrum in Kairo verstärkt. Das Unternehmen wird mit 100 Fachkräften starten und Kunden in Ägypten, im Nahen Osten und in den wichtigsten europäischen Märkten bedienen.

Hexaware Cairo Delivery Center

Es befindet sich in einem der führenden Technologieparks von Kairo und wird mehrsprachige CX-Dienste in Arabisch, Englisch und den wichtigsten europäischen Sprachen anbieten. Ägyptens starkes Bildungssystem, die hohe Verfügbarkeit von internationalen Sprachkenntnissen und die günstige Zeitzone machen Kairo zu einem wachsenden Zentrum für digitale Abläufe und Customer Experience Services. Hexaware arbeitet auch mit lokalen Universitäten zusammen, um eine stetige Pipeline von Talenten für zukünftiges Wachstum aufzubauen.

„Dieses Lieferzentrum markiert den Eintritt von Hexaware in eine neue Region und stellt eine bedeutende Erweiterung unserer Präsenz in Ägypten dar", erklärte Amrinder Singh, Präsident und Leiter EMEA & APAC bei Hexaware. „Kairo bietet uns Zugang zu hochqualifizierten Fachkräften und einer modernen Infrastruktur, wodurch wir unsere Kunden bei der Ausweitung ihrer Aktivitäten in der Region noch besser unterstützen können."

„Kairo ist für uns ein langfristiges Engagement", fügte Shyam Mansukhani, Vizepräsident und Betriebsleiter von Hexaware, hinzu. „Das Ökosystem hier ermöglicht es uns, Innovationen im Bereich Kundenerfahrung voranzutreiben und die Lieferfähigkeit für unsere Kunden zu stärken."

Das Zentrum in Kairo wird das KI-gesteuerte und durch menschliche Intelligenz perfektionierte Liefermodell von Hexaware unterstützen, indem es Automatisierung, Analytik und generative KI mit qualifizierten Teams kombiniert. Es ist Teil der breit angelegten Expansionsstrategie von Hexaware, die darauf abzielt, an wichtigen globalen Standorten moderne, digital ausgerichtete Zentren zu errichten, die auch die Kundenerfahrung berücksichtigen.

Informationen zu Hexaware

Hexaware ist ein globales Unternehmen für Technologie- und Geschäftsprozessdienste. Jeden Tag wachen Hexawarians mit einem einzigen Ziel auf: durch großartige Menschen und Technologie ein Lächeln zu erzeugen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt unterstützen wir Unternehmen weltweit dabei, digitale Transformation in großem Umfang und hoher Geschwindigkeit umzusetzen, indem wir sie dabei begleiten, ihre Technologie- und Geschäftsprozesse aufzubauen, zu transformieren, zu betreiben und zu optimieren. Erfahren Sie mehr über Hexaware auf https://hexaware.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2838474/HEXAWARE_Cairo_Office.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2237417/5655914/Hexaware_NEW_Logo.jpg