Hexaware amplía su presencia global con un nuevo centro de distribución en El Cairo

BOMBAY, La India, EL CAIRO y LONDRES, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies (NSE: HEXT), proveedor global de soluciones y servicios digitales y de TI, ha reforzado su red global de distribución con un nuevo centro en El Cairo. Con 100 profesionales a su disposición, prestará servicio a clientes en Egipto, Oriente Medio y mercados europeos clave.

Hexaware Cairo Delivery Center

Ubicado en uno de los principales parques tecnológicos de El Cairo, ofrecerá servicios multilingües de experiencia del cliente (CX) en árabe, inglés y los principales idiomas europeos. El sólido sistema educativo egipcio, la alta disponibilidad de profesionales con conocimientos de idiomas internacionales y una zona horaria favorable convierten a El Cairo en un centro en crecimiento para operaciones digitales y servicios de experiencia del cliente. Hexaware también colabora con universidades locales para desarrollar una sólida cartera de talento para el crecimiento futuro.

"Este centro de distribución marca la entrada de Hexaware en una nueva geografía y supone una importante expansión de nuestra presencia en Egipto", declaró Amrinder Singh, presidente y director de EMEA y APAC de Hexaware. "El Cairo nos proporciona acceso a un talento excepcional y a una infraestructura moderna, lo que nos permite brindar un apoyo más cercano a nuestros clientes a medida que expanden sus operaciones en la región".

"El Cairo es un compromiso a largo plazo para nosotros", añadió Shyam Mansukhani, vicepresidente corporativo y director de operaciones de Hexaware. "El ecosistema aquí nos permite impulsar la innovación en la experiencia del cliente y fortalecer la resiliencia de nuestros clientes".

El centro de El Cairo respaldará el modelo de entrega de Hexaware, basado en inteligencia artificial y perfeccionado por la inteligencia humana, que combina automatización, análisis e IA generativa con equipos cualificados. Forma parte de la estrategia de expansión más amplia de Hexaware para construir centros modernos y prioritarios en lo digital en ubicaciones globales clave, incluyendo la experiencia del cliente.

Acerca de Hexaware

Hexaware es una empresa global de servicios de tecnología y procesos de negocio. Cada día, nuestros empleados se despiertan con un único propósito: crear sonrisas a través de personas excepcionales y tecnología. Con oficinas en todo el mundo, empoderamos a empresas de todo el mundo para que logren la transformación digital a gran escala y con rapidez, asociándonos con ellas para desarrollar, transformar, gestionar y optimizar sus procesos tecnológicos y de negocio. Obtenga más información sobre Hexaware en https://hexaware.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2838474/HEXAWARE_Cairo_Office.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2237417/5655914/Hexaware_NEW_Logo.jpg