Hexaware étend sa présence mondiale avec un nouveau centre de livraison au Caire

MUMBAI, Inde, LE CAIRE et LONDRES, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Hexaware Technologies (NSE : HEXT), fournisseur mondial de solutions et de services numériques et informatiques, a renforcé son réseau mondial de livraison avec un nouveau centre au Caire. Avec une centaine de professionnels, il sera au service des clients en Égypte, au Moyen-Orient et sur les principaux marchés européens.

Hexaware Cairo Delivery Center

Situé dans l'un des principaux parcs technologiques du Caire, il proposera des services d'expérience client multilingues en arabe, en anglais et dans les principales langues européennes. Le solide système éducatif de l'Égypte, la grande disponibilité des compétences linguistiques internationales et le fuseau horaire favorable font du Caire une plaque tournante pour les opérations numériques et les services d'expérience client. Hexaware collabore également avec les universités locales, afin de constituer un vivier de talents pour la croissance future.

« Ce centre de livraison marque l'entrée d'Hexaware dans une nouvelle zone géographique et constitue une expansion significative de notre présence en Égypte », a déclaré Amrinder Singh, président et chef de l'EMEA et de l'APAC, Hexaware. « Le Caire nous donne accès à de nombreux talents et à des infrastructures modernes, ce qui nous permet d'accompagner plus étroitement nos clients lorsqu'ils développent leurs activités dans la région ».

« Nous sommes engagés avec Le Caire sur le long terme », a ajouté Shyam Mansukhani, Vice-président et Directeur de l'exploitation d'Hexaware. « L'écosystème ici nous permet de stimuler l'innovation quant à la façon dont nous proposons une expérience client et de renforcer la résilience de la livraison pour nos clients ».

Le centre du Caire soutiendra le modèle de livraison dirigé par l'IA et perfectionné par l'intelligence humaine d'Hexaware, associant l'automatisation, l'analyse et l'IA générative à des équipes qualifiées. Il s'inscrit dans la stratégie d'expansion plus large d'Hexaware visant à construire des centres modernes et numériques sur des sites clés dans le monde entier, y compris en matière d'expérience client.

À propos d'Hexaware

Hexaware est une entreprise mondiale de services technologiques et de processus d'affaires. Chaque jour, les Hexawariens se lèvent avec un objectif unique : créer des sourires grâce à des personnes et des technologies de qualité. Avec des bureaux dans le monde entier, nous donnons aux entreprises les moyens de réaliser la transformation numérique à grande échelle et avec rapidité en s'associant avec elles pour construire, transformer, exécuter et optimiser leur technologie et leurs processus commerciaux. Pour en savoir plus sur Hexaware, consultez le site https://hexaware.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2838474/HEXAWARE_Cairo_Office.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2237417/5655914/Hexaware_NEW_Logo.jpg