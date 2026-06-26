HiTHIUM تستعرض في The Smarter E Europe 2026 محفظة منتجاتها الشاملة لمختلف سيناريوهات الاستخدام، وتُسرّع تحول الطاقة في أوروبا بحلول التخزين طويل المدة

ميونيخ، 26 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- استعرضت HiTHIUM، في الفترة من 23 إلى 25 يونيو، محفظة حلولها لتخزين الطاقة في The Smarter E Europe 2026، بما في ذلك أول حل في العالم لتخزين الطاقة طويل المدة (LDES) مصمم من الأساس للتشغيل لمدة 8 ساعات، وهو نظام ∞Power 6.9MWh BESS لتخزين الطاقة بالبطاريات، وخزانة ∞Power 1022kWh المبردة بالسائل لتخزين الطاقة في التطبيقات التجارية والصناعية، التي طُرحت حديثاً، وسلسلة ARKVOLT لحلول تخزين الطاقة السكنية. أظهرت هذه المنتجات، مجتمعةً، قدرات HiTHIUM على تقديم حلول متكاملة لتخزين الطاقة عبر سيناريوهات المصدر والشبكة والأحمال، وبمدد تتراوح من 1 إلى 8 ساعات.

HiTHIUM booth

تمضي أوروبا بوتيرة متسارعة في مسار تحول الطاقة. مع نمو منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تحتاج أنظمة الكهرباء إلى موارد أكثر مرونة. تدفع الأسعار السلبية المتكررة للكهرباء، والضغوط المتزايدة لتحقيق توازن الشبكة، والحاجة المتنامية إلى استيعاب الطاقة المتجددة، سوق تخزين الطاقة من التطبيقات قصيرة المدة نحو حلول التخزين طويل المدة، ما يجعلها بنية تحتية أساسية لأنظمة الكهرباء ذات النسبة المرتفعة من الطاقة المتجددة.

ولمواكبة المتطلبات الجديدة المتعلقة بالأداء الاقتصادي والسلامة والموثوقية وإمكانية التسليم على نطاق واسع، طوّرت HiTHIUM منظومة تقنية تمتد من الخلايا المخصصة إلى تكامل الأنظمة. في المعرض، سلّطت HiTHIUM الضوء على نظام ∞Power 6.9MWh 8h BESS لتخزين الطاقة بالبطاريات. يستند النظام إلى أول خلية في العالم بسعة 1300Ah مخصصة لتخزين الطاقة طويل المدة على مدى 8 ساعات، ويحقق سعة تزيد على 6.9MWh وقدرة خرج مستقرة لمدة 8 ساعات داخل حاوية قياسية بطول 20 قدماً. ومع عمر تصميمي يصل إلى 25 عاماً وإمكانية النشر المرن، يساعد النظام على تقليل المساحة التي تشغلها المحطة وخفض تكاليف الإنشاء. يدعم مائع تبريد بمعامل احترار عالمي منخفض، والتصميم المقاوم للتسرّب، والمكونات الهيكلية القابلة لإعادة التدوير، الأداء البيئي، فيما تشكّل السلامة الذاتية للخلايا، وحماية حجرات البطاريات، والإدارة الذكية عبر نظام إدارة البطارية (BMS)، معاً بنية سلامة متعددة الطبقات.

كما أطلقت HiTHIUM خزانة ∞Power 1022kWh المبردة بالسائل لتخزين الطاقة في التطبيقات التجارية والصناعية، والمخصصة للأسواق العالمية. يعتمد المنتج على خلية ∞Cell 1175Ah كبيرة السعة، التي طوّرتها HiTHIUM داخلياً، وعلى بنية نظام 1P272S، وتبلغ سعته الاسمية 1022.72kWh لكل خزانة، ويدعم معدل شحن وتفريغ قدره 0.25P، ويحافظ على جهد التيار المستمر للنظام دون 1000V. ومن خلال الخلايا كبيرة السعة، والتكامل العالي، والتبريد بالسائل، وإدارة الطاقة الذكية، تعزّز الخزانة كفاءة تكامل النظام، وكفاءة استخدام المساحات، وسهولة التركيب، والجدوى الاقتصادية طوال دورة الحياة. وبالمقارنة مع الحلول التقليدية متعددة الخزائن المتصلة على التوازي، يمكنها تقليل المساحة المشغولة بنحو 32% وتحقيق كثافة تخزين تقارب 300kWh/m². وصُممت الخزانة للنشر الدولي، إذ تستخدم مادة تبريد صديقة للبيئة، وتدعم نطاقاً واسعاً من درجات حرارة التشغيل، وتعتمد درجة حماية IP55 وتصميماً مقاوماً للتآكل بمعيار C5M.

شهد المعرض أيضاً الظهور الأوروبي الأول لنشاط HiTHIUM في مجال تخزين الطاقة السكنية، إلى جانب الإطلاق العالمي لعلامتها الراقية الجديدة المخصصة لقطاع التخزين السكني، ARKVOLT. تضم محفظة ARKVOLT ثلاث سلاسل من المنتجات: R30 وF8S وL16/L16S. تعتمد سلسلة R30 على خلية ∞Cell 587Ah كبيرة السعة، التي طوّرتها HiTHIUM داخلياً، لمواصلة تحسين كثافة الطاقة وكفاءة النظام وتكاليف دورة الحياة للمنازل الكبيرة والتطبيقات التجارية والصناعية الخفيفة. تستهدف سلسلة F8S تقديم حلول راقية للطاقة الاحتياطية لكامل المنزل، فيما تركز سلسلة L16/L16S على العوائد المرتفعة وإمكانية التوسع المرن، لتغطي الاستخدامات من الطاقة الاحتياطية المنزلية إلى السيناريوهات التجارية والصناعية الخفيفة. يمثل الظهور العالمي الأول لـ ARKVOLT امتداداً استراتيجياً لقدرات HiTHIUM في خدمات الطاقة للمستخدمين النهائيين، بما يدعم انتقالها من التوسع العالمي على مستوى المنتجات إلى بناء علامة تجارية عالمية، ويضع أساساً لمنظومتها العالمية لتخزين الطاقة السكنية.

وخلال المعرض، وقّعت HiTHIUM اتفاقيات استراتيجية مع شركاء أوروبيين، من بينهم Turbo Energy, S.A.، لتعزيز التوسع المحلي في حلول التخزين طويل المدة المدمجة مع إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات C&I. وبالتوازي مع ذلك، حقق نظام ∞Power 6.25MWh 4h LDES BESS لتخزين الطاقة طويل المدة بالبطاريات من HiTHIUM أداءً متميزاً في اختبارات الحريق واسعة النطاق، ونال اعتماداً من UL Solutions، كما اجتاز تقييم TÜV Rheinland، ليحصل بذلك على شهادتي UL 9540 وIEC 62933-5-2. يعزز ذلك ريادة HiTHIUM في سلامة الخلايا كبيرة السعة والأنظمة، ويوفر أساساً متيناً لتوسيع المشاريع عالمياً.

ومع استمرار ارتفاع نسبة انتشار الطاقة المتجددة، يتجه تخزين الطاقة طويل المدة نحو التطبيق على نطاق واسع. وستواصل HiTHIUM التركيز على تخزين الطاقة طويل المدة، والابتكار التقني، والنشر العالمي، مع توسيع محفظتها المتكاملة عبر خلايا تخزين الطاقة والأنظمة وتطبيقات مختلف سيناريوهات الاستخدام، دعماً لعملائها حول العالم وللتحول نحو الطاقة الخضراء.

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للتواصل: Yifan Xu, [email protected]