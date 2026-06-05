HiTHIUM تستعرض حل "تخزين الطاقة طويل الأمد" لمدة 8 ساعات ومنتجات جديدة في معرض SNEC 2026

شنغهاي ، 5 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- في 3 يونيو 2026 ، استعرضت "هيثيام" (HiTHIUM)، وهي شركة رائدة في مجال حلول وخدمات تخزين الطاقة على المستوى العالمي، أول حل من إنتاجها "لتخزين الطاقة طويل الأمد" لمدة 8 ساعات على مستوى العالم ، وهو "نظام تخزين الطاقة بالبطاريات" (BESS)∞Power بقدرة 6.9 ميغاواط/ساعة ، في معرض SNEC 2026. وكشفت أيضًا عن بطارية تخزين الطاقة طراز [∞Cell] بقدرة (650 أمبير/ساعة) الجديدة ذات السعة الكبيرة وحل منتج (∞Power +10 ميغاواط/ساعة).

Hithium Booth

مع توسع منشآت الطاقة المتجددة على مستوى العالم، تتطور مدة تخزين الطاقة بسرعة من الساعتين أو الثلاث ساعات التقليدية إلى أربع أو ثماني ساعات. يلعب "تخزين الطاقة طويل الأمد" دورًا مهمًا بشكل متزايد في دمج الطاقة المتجددة ، ومرونة الشبكات وصمودها، والتشغيل الآمن والمستقر لأنظمة الطاقة.

استجابةً لطلب عصر "تخزين الطاقة طويل الأمد" على كفاءة التكلفة، والسلامة، والموثوقية والتسليم على نطاق واسع ، قامت "هيثيام" ببناء نظام تكنولوجي كامل يشمل خلايا البطارية المخصصة وحلول "أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات" المتكاملة ، مدفوعةً بنقاط قوتها الأساسية في قيادة التكلفة، وتميّز الخدمة، والسلامة والموثوقية.

إعادة تعريف معيار القيمة لـ "تخزين الطاقة طويل الأمد"، نظام مخصص بشكل أساسي لمدة 8 ساعات

في المعرض ، قدم فريق "هيثيام" عروضًا حول اتجاهات "تخزين الطاقة طويل الأمد" وابتكار المنتجات. في خطبة أساسية بعنوان "الطاقة طويلة الأمد ، طاقة خضراء دائمة: حلول أنظمة تخزين الطاقة لفترات طويلة للغاية والظهور الأول لمنتجات جديدة ،" أشار "كاي يي"، مدير المنتجات في "هيثيام" ، إلى أنه وسط موجة ارتفاع انتشار الطاقة المتجددة ، وظروف الطقس المتطرفة التي أصبحت أكثر تكرارًا، وتكثّف "منحنى البطة" وضغط استقرار الشبكة المتزايد ، فإن "تخزين الطاقة طويل الأمد" يبرز كبنية تحتية جديدة لأمن أنظمة الطاقة.

لمواجهة تحديات الصناعة الرئيسية ، أدخلت "هيثيام" نظام "تخزين الطاقة طويل الأمد" (∞Power 6.9 ميغاواط/ساعة) بمدة 8 ساعات. مدعومًا بأول خلية بطارية بقدرة 1300 أمبير/ساعة في العالم مخصصة لـ "تخزين الطاقة طويل الأمد" ، تم تصميم النظام بشكل أساسي على مستوى الخلية لتحقيق قدرة أكثر من 6.9 ميغاواط/ساعة واستقرار الإنتاج لمدة 8 ساعات داخل حاوية قياسية مقاس 20 قدمًا. مع عمر تصميم يصل إلى 25 عامًا ، فإنه يدعم النشر بالوضعيات الجانبية أو الخلفية، مما يساعد على تقليل استخدام الأراضي في المشروعات وخفض تكاليف البناء.

يدمج النظام الابتكارات الصديقة للبيئة ، بما في ذلك سائل تبريد بمستوى منخفض لـ "إمكانية الاحتباس الحراري"، وتصميم مانع للتسرب ، ومكونات هيكلية قابلة لإعادة التدوير. من أجل السلامة ، طورت "هيثيام" بنية حماية متعددة الطبقات تغطي السلامة الجوهرية للخلية ، والحماية النشطة والسلبية على مستوى حاوية البطارية ، والإدارة الذكية لـ "أنظمة إدارة البطاريات".

خلية جديدة بقدرة (∞ 650 أمبير/ساعة) تظهر لأول مرة

وكان أحد أبرز الأحداث الأخرى هو ظهور بطارية تخزين الطاقة ذات القدرة الكبيرة (∞Cell 650 أمبير/ساعة) من "هيثيام" وحل المنتج (∞Power +10 ميغاواط/ساعة). بدعم من قدرات البحث والتطوير القوية في خلايا البطاريات وحلول "أنظمة تخزين الطاقة"، تواصل "هيثيام" ترقية محفظتها مع وضع قيمة العملاء في صميم العملية. تُثري المنتجات الجديدة محفظة بطاريات وأنظمة "هيثيام" ذات القدرة الكبيرة ، مما يحسن العائدات الإجمالية للمشروعات من خلال ارتفاع كثافة الطاقة وكفاءة تكامل الأنظمة بشكل أكبر ، مع توفير المزيد من الخيارات للسيناريوهات المتنوعة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

بالإضافة إلى ذلك ، عرضت "هيثيام" محفظة سيناريوهات كاملة تشمل خلايا البطاريات طراز [∞Cell] بقدرة (1300 أمبير/ساعة)] و(1175 أمبير/ساعة) و(587 أمبير/ساعة)، و"نظام تخزين الطاقة بالبطاريات" طراز [∞Power] بقدرة (6.25 ميغاواط/ساعة) (لمدة 2 - 4 ساعات)، وخلايا البطاريات طراز [∞Cell N162 أمبير/ساعة] و"نظام تخزين الطاقة بالبطاريات" فئة (الصوديوم أيون) طراز [∞Power N2.28 ميغاواط/ساعة] (لمدة ساعة واحدة)، وخزائن تخزين الطاقة التجارية والصناعية طراز [∞Block] بقدرة (261 كيلوواط/ساعة) و(418 كيلوواط/ساعة)، ومنتجات تخزين الطاقة السكنية مثل (HeroEE MaxPower 8 AIO) و(HeroEE16).

تعميق الوجود في جنوب شرق آسيا بتعاون استراتيجي بقدرة (1 غيغاواط/ساعة) في فيتنام

خلال المعرض ، وقعت "هيثيام" و"دي إس إس سولار" (DSS Solar) اتفاقية تعاون استراتيجية لمدة ثلاث سنوات بقدرة (1 غيغاواط/ساعة) لأسواق تخزين الطاقة السكنية، والتجارية والصناعية في فيتنام. تجمع الشراكة بين نقاط قوة "هيثيام" في حلول المنتجات، وقدرات التصنيع المتقدمة وسلاسل التوريد مع القنوات المحلية لشركة "دي إس إس سولار" وخدمات تطوير المشروعات لتعزيز النشر على نطاق واسع في فيتنام ودعم انتقال الطاقة الإقليمي والتنمية الخضراء.

بناءً على خارطة طريق التكنولوجيا المزدوجة لبطاريات (الليثيوم أيون) و(الصوديوم أيون)، أنشأت "هيثيام" مصفوفة منتجات كاملة تغطي تطبيقات (لمدد من ساعة واحدة إلى 8 ساعات). بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "هيثيام" التركيز على "تخزين الطاقة طويل الأمد" كأولوية استراتيجية ، وتعزيز الابتكار والتوسع العالمي لتسريع النشر على نطاق واسع ودعم انتقال الطاقة الخضراء العالمي.

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