HiTHIUM présente sa gamme complète de produits lors du salon « The Smarter E Europe 2026 » et contribue à accélérer la transition énergétique en Europe grâce à des solutions à longue durée de vie

MUNICH, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 23 au 25 juin, HiTHIUM a présenté sa gamme de solutions de stockage d'énergie lors du salon The Smarter E Europe 2026, notamment la première solution native au monde de stockage d'énergie à longue durée (LDES) de 8 heures, le BESS ∞Power de 6,9 MWh, l'armoire de stockage d'énergie C&I à refroidissement liquide ∞Power de 1 022 kWh récemment lancée, ainsi que la gamme de solutions de stockage d'énergie résidentielles ARKVOLT. Ensemble, ces produits ont démontré les capacités de la solution intégrée de stockage d'énergie de HiTHIUM dans divers scénarios « source-réseau-charge » d'une durée comprise entre 1 et 8 heures.

HiTHIUM booth

L'Europe accélère sa transition énergétique. À mesure que les installations éoliennes et solaires se développent, les réseaux électriques ont besoin de ressources plus flexibles. La fréquence croissante des prix négatifs de l'électricité, la pression grandissante sur l'équilibrage du réseau et les besoins croissants en matière de consommation d'énergies renouvelables orientent le marché du stockage d'énergie des applications de courte durée vers les systèmes de stockage à décharge longue durée (LDES) de type « », ce qui en fait une infrastructure essentielle pour les réseaux électriques à forte pénétration d'énergies renouvelables.

Afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de performance économique, de sécurité, de fiabilité et d'évolutivité, HiTHIUM a mis au point un système technique allant des cellules dédiées à l'intégration système. Lors du salon, HiTHIUM a mis en avant son système de stockage d'énergie par batterie (BESS) ∞Power d'une capacité de 6,9 MWh et d'une autonomie de 8 heures. Grâce à la première cellule au monde de 1 300 Ah dédiée à un système LDES de 8 heures, le système offre une capacité supérieure à 6,9 MWh et un débit stable pendant 8 heures dans un conteneur standard de 20 pieds. Avec une durée de vie nominale pouvant atteindre 25 ans et une grande souplesse de déploiement, cette solution contribue à réduire l'encombrement des stations et les coûts de construction. Son fluide frigorigène à faible PRG, sa conception anti-fuites et ses composants structurels recyclables contribuent à ses performances environnementales, tandis que la sécurité intrinsèque des cellules, la protection du compartiment de la batterie et la gestion intelligente par le système BMS forment une architecture de sécurité à plusieurs niveaux.

HiTHIUM a également lancé l'armoire de stockage d'énergie ∞Power 1022 kWh à refroidissement liquide, destinée aux marchés commerciaux et industriels mondiaux. Équipé de la cellule haute capacité ∞Cell 1175 Ah développée en interne par HiTHIUM et d'une architecture système 1P272S, ce produit présente une capacité nominale de 1 022,72 kWh par armoire, prend en charge un taux de charge et de décharge de 0,25P et maintient la tension continue du système à moins de 1 000 V. Grâce à des cellules de grande capacité, à un haut degré d'intégration, à un refroidissement par liquide et à une gestion intelligente de l'énergie, l'armoire améliore l'efficacité de l'intégration du système, l'optimisation de l'espace, la facilité d'installation et la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie. Par rapport aux solutions parallèles classiques à plusieurs armoires, elle permet de réduire l'encombrement d'environ 32 % et d'atteindre une densité de capacité d'environ 300 kWh/m². Conçu pour une utilisation à l'international, il utilise un fluide frigorigène respectueux de l'environnement, fonctionne dans une large plage de températures et bénéficie d'un indice de protection IP55 ainsi que d'une conception anticorrosion C5M.

Cette exposition a également marqué les débuts européens de l'activité de stockage d'énergie résidentiel de HiTHIUM ainsi que le lancement mondial de sa nouvelle marque haut de gamme destinée au marché résidentiel, ARKVOLT. La gamme ARKVOLT comprend trois lignes de produits : R30, F8S et L16/L16S. Équipée de la batterie haute capacité ∞Cell 587Ah développée en interne par HiTHIUM, la série R30 optimise encore davantage la densité énergétique, le rendement du système et le coût du cycle de vie pour les grandes habitations et les applications C&I légères. La série F8S est destinée aux solutions de secours haut de gamme pour l'ensemble du logement, tandis que la série L16/L16S met l'accent sur un retour sur investissement élevé et une évolutivité flexible, couvrant aussi bien les solutions de secours domestiques que les applications C&I légères. Le lancement mondial d'ARKVOLT marque une extension stratégique des capacités de HiTHIUM en matière de services énergétiques destinés aux utilisateurs finaux. Il accompagne la transition de l'entreprise de la mondialisation des produits vers celle de la marque et jette les bases de son écosystème mondial de stockage d'énergie résidentiel.

Au cours du salon, HiTHIUM a signé des accords stratégiques avec des partenaires européens, notamment Turbo Energy, S.A., afin de renforcer son implantation locale dans le domaine du stockage à longue durée, associé à la gestion énergétique par IA et aux applications C&I. Parallèlement, le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) ∞Power 6,25 MWh 4 h LDES de HiTHIUM a affiché des performances exceptionnelles lors d'essais d'incendie à grande échelle, obtenant la certification d'UL Solutions tout en passant avec succès l'évaluation du TÜV Rheinland, ce qui lui a permis d'obtenir les certifications UL 9540 et CEI 62933-5-2. Cela renforce la position de leader de HiTHIUM dans le domaine de la sécurité des grandes cellules et des systèmes, et constitue une base solide pour le développement de projets à l'échelle mondiale.

À mesure que la part des énergies renouvelables ne cesse de croître, la technologie LDES s'oriente vers des applications à grande échelle. HiTHIUM continuera à se concentrer sur la technologie LDES, l'innovation technologique et le déploiement à l'échelle mondiale, en élargissant son portefeuille intégré couvrant les cellules de stockage d'énergie, les systèmes et les applications dans tous les scénarios, afin d'accompagner ses clients internationaux et de soutenir la transition vers les énergies vertes.

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