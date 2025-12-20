شركة HiTHIUM تطلق أول حل في العالم لتخزين الطاقة بالليثيوم والصوديوم يغطي جميع مُدد التشغيل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي (AIDC) خلال فعالية Eco-Day الثالثة

The Launch of ∞Power Solutions for AI Data Center

شيامن، الصين, 20 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- خلال فعالية Eco-Day الثالثة الخاصة بشركة HiTHIUM، كشفت شركة HiTHIUM عن أول حل تعاوني في العالم لتخزين الطاقة بالليثيوم والصوديوم يغطي جميع مُدد التشغيل، تحت اسم Power Solutions for AI Data Center (AIDC)∞. تشمل محفظة الشركة: حل Power∞ بقدرة 6.25 ميجاواط/ساعة لمدة 4 ساعات، وحل Power∞ بقدرة 6.9 ميجاواط/ساعة لمدة 8 ساعات، وحل Power N∞ بقدرة 2.28 ميجاواط/ساعة لمدة ساعة واحدة، وحل Power∞ بقدرة 6.25 ميجاواط/ساعة لمدة ساعتين، وتجمع بين أنظمة تخزين الطاقة ببطاريات (BESS) الليثيوم طويلة المدة، وأنظمة تخزين الطاقة ببطاريات أيونات الصوديوم عالية المعدل. وبتكاملها، تشكّل هذه الحلول إطارًا مُنسقًا لدعم الطاقة بمفهوم "مصدر الطاقة – الشبكة – الحِمل التشغيلي"، يلبّي الاحتياجات الأساسية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من حيث الاستدامة، والمرونة التشغيلية، والاستقرار، ويُسر التكلفة، ممهدةً الطريق لبنية تحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية وعالية الموثوقية.

التخزين طويل المدة: مفتاح حل تحديات الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

تؤدي الزيادة المتسارعة في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي إلى نمو سريع في الطلب على الطاقة، إلا إن تطوير البنية التحتية للطاقة يستغرق عادةً من 5 إلى 10 سنوات للحاق بهذا النمو. كما تنتج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقلبات حادة ومتكررة في الأحمال قد تصل إلى 70% خلال عشرات المللي ثانية، ما يشكل مخاطر كبيرة على استقرار الشبكة وتشغيل مراكز البيانات، والاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية.

أكد الدكتور Nazar Yi، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس HiTHIUM، أن تجاوز هذا العائق يتطلب نظام طاقة جديدًا يتميز بمرونة النشر، إلى جانب التنمية الخضراء منخفضة الكربون. توفر حلول Power∞ الجديدة التي تغطي جميع مُدد التشغيل من HiTHIUM لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ترقية شاملة مبنية على تخزين الطاقة طويل المدة (LDES) في جانب مصدر الطاقة، وتكوين تعاوني يجمع بين الليثيوم والصوديوم في جانب الحِمل التشغيلي.

حلول "مُسرِّعة لاستخدام الطاقة الخضراء" للنشر السريع في جانب مصدر الطاقة

من خلال ربط التخزين طويل المدة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، يقلص حل HiTHIUM دورة إنشاء البنية التحتية الخاصة بالطاقة إلى ما بين عام وعامين فقط. وعندما تتجاوز حصة الطاقة المتجددة 80% من احتياجات مركز بيانات الذكاء الاصطناعي، فإن تخزين الطاقة طويل المدة لمدة 8 ساعات يكون قد حقق أقصى قيمة من خلال خفض التكلفة المستوية للطاقة (LCOE)، والتحوّط من تقلبات أسعار الكهرباء، ودعم التحكم في تردد الشبكة، وإعادة التشغيل من حالة الانقطاع التام (Black Start)، وسيناريوهات الدعم الاحتياطي الخالية من الكربون.

مُثبِّت جُهد ثنائي الاتجاه مدعوم بتعاون الليثيوم والصوديوم في جانب الحِمل التشغيلي

إلى جانب ضمان إمداد مستقر من الطاقة الخضراء، تضيف HiTHIUM طبقة أمان ثانية على مستوى الشبكة وفي جانب الحِمل التشغيلي من خلال مُثبِّت الجُهد ثنائي الاتجاه. يؤدي النهج التعاوني المبتكر الذي يجمع بين أيونات الصوديوم عالية المعدل وأيونات الليثيوم طويلة المدة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين القدرة والطاقة.

وعلى مستوى الاستجابة الفورية، يوفر نظام أيونات الصوديوم عالي المعدل قدرة تفريغ فائقة، ويستطيع تسوية تقلبات الأحمال خلال أجزاء من الألف من الثانية، ليشكّل بذلك أول "درع كهرومغناطيسي" ديناميكي لكل من الشبكة الكهربائية ومركز البيانات. توفر خلايا أيونات الصوديوم المُطوّرة ذاتيًا من HiTHIUM أداءً متميزًا، إلى جانب عمر تشغيلي فائق يتجاوز 25 عامًا، ما يعزز كفاءة النظام الإجمالية بأكثر من 3%، ويحقق توازنًا مُوحدًا بين الاستجابة اللحظية للطاقة والمتانة طويلة الأمد.

كما يُحدِث نظام الدعم الاحتياطي لتخزين الطاقة طويل المدة بالليثيوم ترقية كبيرة لنماذج الدعم الاحتياطي التقليدية. فبالنسبة لمدة الدعم الاحتياطي البالغة 4 ساعات، تنخفض تكاليف دورة الحياة بأكثر من 20% مقارنة بمولدات الطاقة القائمة على الديزل، ما يتيح طاقة احتياطية بصفر كربون وصامتة لمُجمعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يُربط هذا الحل بسلاسة مع هياكل الطاقة الحالية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة تحويل القدرة الكهربائية (PCS) سريعة الاستجابة، كما يمكن دمجه في أنظمة التيار المستمر (DC) عالية الجهد من الجيل التالي باستخدام محولات تيار مستمر إلى تيار مستمر (DC/DC) عالية الكفاءة، مُحققًا أزمنة استجابة أقل عن 10 مللي ثانية.

ومع إطلاق محفظتها من الحلول التي تغطي جميع مُدد التشغيل، أنشأت HiTHIUM نظامَ سلامةٍ ذكيًا متعدد الطبقات وشامل السيناريوهات — يغطي مصدر الطاقة، والشبكة، والحِمل التشغيلي. لا يقتصر هذا النظام على معالجة التحديات الحالية بين نمو القدرة الحاسوبية وتوافر الطاقة فحسب، بل يوفر أيضًا دعمًا لمستقبل أخضرِ، ومرنٍ، ومستقرٍ، واقتصاديٍ لعصر الذكاء الاصطناعي. بالنظر إلى المستقبل، ستواصل HiTHIUM دفع تكامل الذكاء الاصطناعي مع الطاقة، من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث والتطوير، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، لتسريع التنسيق بين القدرة الحاسوبية والطاقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2849434/20251215_132822.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg