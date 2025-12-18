HiTHIUM تكشف عن أول حل لتخزين الطاقة بقدرة 8 ساعات في العالم للطاقة الخضراء في جميع الأحوال الجوية

شيامن، الصين ، 18 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في اليوم البيئي الثالث ، كشفت شركة "هيثيام" (HiTHIUM) عن أول حل لتخزين طاقة البطاريات بقدرة 8 ساعات في العالم ، وهو نظام ∞Power8 بقدرة 6.9 ميغاواط - 55.2 ميغاواط/ساعة. يتبنّى الحل، المبني على بنية نظام "تخزين الطاقة طويل الأمد" لمدة 8 ساعات والمدعوم بخلية بطارية مخصصة لمدة 8 ساعات ، تصميمًا أصليًا من الخلية إلى النظام. إنه يمثل أول حل تم بناؤه حقًا لنظام "تخزين الطاقة طويل الأمد" لمدة 8 ساعات ، ويدعم إمداد الطاقة المتجددة المستمرة في جميع الأحوال الجوية.

مع قدرته على تعزيز استقرار الشبكة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ، أصبح نظام "تخزين الطاقة طويل الأمد" لمدة 8 ساعات اتجاهًا رئيسيًا للصناعة. ضمن مسارات التكنولوجيا طويلة الأمد ، يبرز الليثيوم باعتباره الخيار الأمثل ، وتوفر خلايا الليثيوم المخصصة لمدة 8 ساعات أفضل تناسب لمتطلبات مستوى النظام بفضل تكاملها العالي وكفاءتها واستقرارها. باعتبارها رائدة في نظام "تخزين الطاقة طويل الأمد" القائم على الليثيوم ، تستمر "هيثيام" في تطوير الابتكارات التكنولوجية وتعزيز القدرة التنافسية على التكلفة ، مما يعزز مزيدًا من مزايا الليثيوم في سوق المدى الطويل وتسريع وتيرة تبنّي استخدامها بحجم كبير وعلى نطاق واسع.

نظام مخصص لمدة 8 ساعات: تكاليف أقل، كفاءة أعلى، سلامة معززة

∞Power8 بقدرة 6.9 ميغاواط - 55.2 ميغاواط/ساعة هو حل مفصل صمم خصيصًا لتخزين الطاقة لفترة طويلة لمدة 8 ساعات في جميع الأحوال الجوية. تقدم كل وحدة قياسية متكاملة للغاية 6.9 ميغاواط من الكهرباء و 55.2 ميغاواط/ساعة من الطاقة ، وتتكون من وحدة واحدة متوسطة الجهد وثمانية وحدات لتخزين الطاقة.

مع الرفع والتوصيل الأمثل للكابلات، يقلل النظام من كثافة البناء في الموقع ، ويزيد من كفاءة النشر بنسبة 18٪ ، ويخفض استخدام الأراضي بنسبة 23٪ مقارنة بالجيل السابق. يأتي الحل أيضًا مهيأً مسبقًا لمحطات تخزين الطاقة المستقلة ، وقواعد الرياح الشمسية الكبيرة ، والبيئات المتطرفة. بصفته تصميمًا بقدرة 8 ساعات ، فهو يتميز ببنية نظام جديدة ، ويوفر قيمة مجتمعة في خفض التكاليف ، والتشغيل عالي الكفاءة ، وتعزيز السلامة والموثوقية.

خفض التكاليف: من خلال التخلص من كميات كبيرة من المكونات الزائدة عن الحاجة ، يزيد النظام من مستوى التكامل بأكثر من 10٪ ، ويحسن الكفاءة بأكثر من 30٪.

التشغيل عالي الكفاءة: من خلال التحكم الذكي ، ومحاكاة الجزيرة الحرارية ، والتوازن النشط الشامل، يتم تقليل استهلاك الطاقة المساعدة بأكثر من 30٪ ، وتحسين دقة التحكم في درجة الحرارة بنسبة 50٪ ، وزيادة سرعة الاستجابة بنسبة 20٪ ، وتعزيز قدرة التوازن بنسبة 20 مرة مع أكثر من 97٪ من الكفاءة. من ناحية المحافظة على الموارد، يمكن لاستراتيجية التوازن النشطة وحدها توفير أكثر من 1 مليون دولار أمريكي لكل 1 غيغاواط/ساعة من نظام "تخزين الطاقة طويل الأمد".

السلامة والموثوقية: يتضمن النظام أول تكنولوجيا لاحتواء الحزام الفولاذي عالية القوة منتجة على نطاق واسع في الصناعة ، وتصميم سريع لإطلاق ضغط الصمام المزدوج ، ومواد العزل عالية الأداء من الجيل الجديد بين الخلايا. يمكن لهذه المواد تحمل درجات الحرارة القصوى التي تبلغ 800 درجة مئوية والضغط الذي يبلغ 300 كيلوباسكال دون فشل. تعد "هيثيام" أيضًا أول شركة في جميع أنحاء العالم تجتاز اختبار حريق مفتوح الباب ، مما يؤكد مرونتها الحرارية الاستثنائية.

خلية مخصصة لمدة 8 ساعات بقدرة 1300 أمبير/ساعة: سعة كبيرة ، سلامة فائقة، عمر طويل

في صميم الحل بقدرة 8 ساعات توجد خلية البطارية ∞Cell بقدرة 1300 أمبير/ساعة ، المصممة "لنظام تخزين طاقة البطاريات" بقدرة 6.9 ميغاواط/ساعة. تقدم كل خلية أكثر من أربعة أضعاف سعة المنتجات السائدة وتقلل من عدد مكونات النظام بأكثر من 30٪.

تدمج "هيثيام" أيضًا حماية متعددة الطبقات من المواد إلى تكامل النظام ، مما يسمح للمنتج باجتياز اختبارات السلامة الصارمة مع الهروب الحراري غير المنتشر. تم تصميمه ليدوم لأكثر من 25 عامًا من التشغيل ، ويضمن سلامة دورة الحياة الكاملة ويوفر عوائد قوية على المدى الطويل لتخزين الطاقة طويل المدى.

يأتي الاختراق في القدرة وفعالية التكلفة من تكنولوجيا الإلكترود فائقة السماكة الخاصة بشركة "هيثيام" ، والتي تم تطويرها من خلال التغلب على التحديات الرئيسية في خلايا المدى الطويل مثل تكسّر الإلكترود، والانتقال البطيئ للأيونات والإلكترونات، واختراق الإلكتروليت الصعب. بالمقارنة مع الجيل السابق لخلية البطاريات ∞Cell بقدرة 1175 أمبير/ساعة ، تم زيادة سمك الإلكترود بشكل كبير ، مما مكّن الخلية ذات قدرة 8 ساعات من خفض تكاليف الفولاذ وغيرها من مكونات الطاقة بأكثر من 50٪ مقابل الخلايا بقدرة ساعتين ، وتحقيق التوازن الأمثل بين الأداء والتكلفة.

كمحرك مبكر في نظام "تخزين الطاقة طويل الأمد" القائم على الليثيوم ، قامت "هيثيام" ببناء محفظة خلايا تمتد لتشمل قدرات 587 أمبير/ساعة و 1175 أمبير/ساعة و 1300 أمبير/ساعة، حيث تم نشر أول اثنتين بالفعل على نطاق عالمي. ومن المقرر أن يتم إنتاج نظام ∞Power8 6.9 بقدرة ميغاواط - 55.2 ميغاواط/ساعة بكميات كبيرة في الربع الرابع من عام 2026.

يؤسس إطلاق أول حل بقدرة 8 ساعات في العالم مسارًا تقنيًا جديدًا للتخزين طويل الأمد ، مما يعزز كفاءة التكلفة والسلامة والأداء التشغيلي. ستواصل "هيثيام" الابتكار على مستوى قواعد الطاقة المتجددة ، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من السيناريوهات الرئيسية لجعل الطاقة الخضراء في جميع الأحوال الجوية معيارًا جديدًا في إمدادات الطاقة العالمية.

