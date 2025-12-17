HiTHIUM dévoile la première solution de stockage d'énergie autochtone de 8 heures au monde pour une énergie verte par tous les temps

XIAMEN, Chine, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du troisième Eco-Day, HiTHIUM a dévoilé la première solution au monde de stockage d'énergie par batterie de 8 heures, la ∞Power8 6,9MW/55,2MWh. Basée sur une architecture de système de stockage d'énergie de longue durée (LDES) de 8 heures et soutenue par une cellule de batterie dédiée de 8 heures, la solution adopte une conception native de la cellule au système. Il s'agit de la première solution véritablement conçue pour une utilisation de 8 heures par jour, permettant une alimentation en énergie renouvelable continue et tout au long de l'année.

The Launch of HiTHIUM 8-Hour-Native Energy Storage Solution

Grâce à sa capacité à améliorer la stabilité du réseau et à accroître l'utilisation des énergies renouvelables, la LDES 8 heures est devenue une orientation clé pour l'industrie. Dans les filières technologiques de longue durée, le lithium s'impose comme le choix optimal, et les piles au lithium dédiées à une durée de vie de 8 heures sont celles qui répondent le mieux aux exigences des systèmes grâce à leur intégration, leur efficacité et leur stabilité accrues. En tant que pionnier de la LDES à base de lithium, HiTHIUM continue à faire progresser les innovations technologiques et à renforcer la compétitivité des coûts, renforçant ainsi les avantages du lithium sur le marché de la longue durée et accélérant son adoption à grande échelle et à grande échelle.

Un système dédié de 8 heures : Réduction des coûts, amélioration de l'efficacité et de la sécurité

∞Power8 6.9MW/55.2MWh est une solution clé en main conçue pour le stockage de l'énergie pendant 8 heures et par tous les temps. Chaque unité standard hautement intégrée fournit 6,9 MW de puissance et 55,2 MWh d'énergie, et se compose d'un module moyenne tension et de huit modules de stockage d'énergie.

Grâce à l'optimisation du levage et du câblage, le système réduit l'intensité de la construction sur site, augmente l'efficacité du déploiement de 18 % et réduit l'utilisation du sol de 23 % par rapport à la génération précédente. La solution est également préconfigurée pour les centrales de stockage d'énergie autonomes, les grandes bases éoliennes-solaires et les environnements extrêmes. Conçue pour une durée de 8 heures, elle est dotée d'une nouvelle architecture de système qui permet de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité des opérations et de renforcer la sécurité et la fiabilité.

Réduction des coûts : En éliminant un grand nombre de composants redondants, le système augmente le niveau d'intégration de plus de 10 % et améliore l'efficacité de plus de 30 %.

Fonctionnement à haut rendement: Grâce au contrôle intelligent, à la simulation des îlots thermiques et à l'équilibrage actif de bout en bout, la consommation d'énergie auxiliaire est réduite de plus de 30 %, la précision du contrôle de la température est améliorée de 50 %, la vitesse de réponse est augmentée de 20 % et la capacité d'équilibrage est multipliée par 20 avec une efficacité de plus de 97 %. D'un point de vue prudent, la stratégie d'équilibrage actif peut à elle seule permettre d'économiser plus d'un million de dollars pour 1 GWh de LDES.

Sécurité et fiabilité : Le système intègre la première technologie de confinement à courroie d'acier à haute résistance produite en série, une conception de libération rapide de la pression à deux vannes et des matériaux d'isolation haute performance de nouvelle génération entre les cellules. Ces matériaux peuvent résister à des températures extrêmes de 800°C et à une pression de 300 kPa sans défaillance. HiTHIUM est également la première entreprise au monde à avoir passé avec succès un test de résistance au feu en porte ouverte, attestant de son exceptionnelle résilience thermique.

Cellule dédiée de 8 heures 1300Ah : Grande capacité, sécurité supérieure, longue durée de vie

La ∞Cell 1300Ah 8h, conçue pour le BESS de 6,9 MWh, est au cœur de la solution native 8 heures. Chaque cellule offre une capacité plus de quatre fois supérieure à celle des produits classiques et réduit le nombre de composants du système de plus de 30 %.

HiTHIUM incorpore également une protection multicouche allant des matériaux à l'intégration du système, ce qui permet au produit de passer des tests de sécurité rigoureux avec un emballement thermique sans propagation. Conçue pour fonctionner pendant plus de 25 ans, elle garantit la sécurité du cycle de vie complet et offre de solides rendements à long terme pour le stockage de l'énergie sur une longue durée.

La percée en matière de capacité et de rentabilité provient de la technologie d'électrode ultra-épaisse exclusive à HiTHIUM, développée en surmontant les principaux défis des cellules de longue durée, tels que la fissuration des électrodes, le transport lent des ions et des électrons et la pénétration difficile de l'électrolyte. Par rapport à la ∞Cell 1175Ah de la génération précédente, l'épaisseur de l'électrode a été considérablement augmentée, ce qui permet à la cellule de 8 heures de réduire les coûts des feuilles et des autres composants électriques de plus de 50 % par rapport aux cellules de 2 heures, réalisant ainsi un équilibre optimal entre les performances et les coûts.

En tant que précurseur dans le domaine des LDES à base de lithium, HiTHIUM a construit un portefeuille de cellules couvrant 587Ah, 1175Ah et 1300Ah, les deux premières ayant déjà été déployées à l'échelle mondiale. Le système ∞Power8 6,9MW/55,2MWh devrait être produit en série au quatrième trimestre 2026.

Le lancement de la première solution native de 8 heures au monde ouvre une nouvelle voie technique pour le stockage de longue durée, en améliorant le rapport coût-efficacité, la sécurité et les performances opérationnelles. HiTHIUM continuera d'innover dans les domaines des énergies renouvelables, des AIDC et d'autres scénarios clés pour faire de l'énergie verte tout temps une nouvelle norme de l'approvisionnement énergétique mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847541/The_launch__Power8_6_9MW_55_2MWh.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg