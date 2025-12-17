HiTHIUM stellt die weltweit erste 8-Stunden-Energiespeicherlösung für grünen Strom bei jedem Wetter vor

XIAMEN, China, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem dritten Eco-Day hat HiTHIUM die weltweit erste 8-Stunden-Batterie-Energiespeicherlösung vorgestellt, die ∞Power8 6.9MW/55.2MWh. Die Lösung basiert auf einer 8-Stunden-Langzeit-Energiespeicher-Systemarchitektur (LDES) und wird von einer dedizierten 8-Stunden-Batteriezelle unterstützt, die ein natives Design von der Zelle bis zum System aufweist. Es ist die erste Lösung, die wirklich für 8-Stunden-LDES gebaut wurde und eine kontinuierliche, allwettertaugliche Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ermöglicht.

Mit seiner Fähigkeit, die Netzstabilität zu verbessern und die Nutzung erneuerbarer Energien zu erhöhen, ist der 8-Stunden-LDES zu einer wichtigen Richtung für die Industrie geworden. Bei den Technologien mit langer Betriebsdauer erweist sich Lithium als optimale Wahl, und die speziellen 8-Stunden-Lithiumzellen eignen sich dank ihrer höheren Integration, Effizienz und Stabilität am besten für die Anforderungen auf Systemebene. Als Pionier auf dem Gebiet der lithiumbasierten LDES treibt HiTHIUM weiterhin technologische Innovationen voran und stärkt die Kostenwettbewerbsfähigkeit, wodurch die Vorteile von Lithium auf dem Markt für Langlebigkeit weiter gestärkt werden und seine groß angelegte, weit verbreitete Einführung beschleunigt wird.

Ein dediziertes 8-Stunden-System: Niedrigere Kosten, höhere Effizienz und verbesserte Sicherheit

∞Power8 6.9MW/55.2MWh ist eine schlüsselfertige Lösung, die speziell für die Speicherung von Energie über einen Zeitraum von 8 Stunden und bei jedem Wetter entwickelt wurde. Jede hochintegrierte Standardeinheit liefert 6,9 MW Leistung und 55,2 MWh Energie, bestehend aus einem Mittelspannungsmodul und acht Energiespeichermodulen.

Durch optimierte Hebevorgänge und Verkabelung reduziert das System die Bauintensität vor Ort, steigert die Effizienz des Einsatzes um 18 % und senkt den Flächenverbrauch um 23 % gegenüber der vorherigen Generation. Die Lösung ist außerdem vorkonfiguriert für autonome Energiespeicherkraftwerke, große Wind- und Solaranlagen und extreme Umgebungen. Als 8-Stunden-Design verfügt es über eine neue Systemarchitektur, die Kosteneinsparungen, einen hocheffizienten Betrieb sowie eine verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.

Kostenreduzierung: Durch den Wegfall zahlreicher redundanter Komponenten erhöht das System den Integrationsgrad um über 10 % und verbessert die Effizienz um mehr als 30 %.

Hocheffizienter Betrieb: Durch die intelligente Steuerung, die Simulation von Wärmeinseln und den aktiven End-to-End-Ausgleich wird der Hilfsenergieverbrauch um über 30 % gesenkt, die Präzision der Temperaturregelung um 50 % verbessert, die Reaktionsgeschwindigkeit um 20 % erhöht und die Ausgleichsfähigkeit bei einem Wirkungsgrad von über 97 % um das 20-fache gesteigert. Nach vorsichtigen Schätzungen kann allein die Strategie des aktiven Ausgleichs mehr als 1 Mio. USD pro 1 GWh LDES einsparen.

Sicherheit und Verlässlichkeit: Das System umfasst die branchenweit erste serienmäßig hergestellte, hochfeste Stahlband-Einschlusstechnologie, ein schnelles Druckablasssystem mit zwei Ventilen und Hochleistungsisoliermaterialien der neuen Generation zwischen den Zellen. Diese Materialien können extremen Temperaturen von 800°C und einem Druck von 300 kPa standhalten, ohne zu versagen. HiTHIUM ist auch das erste Unternehmen weltweit, das einen Feuertest bei offener Tür bestanden hat und damit seine außergewöhnliche thermische Belastbarkeit unter Beweis gestellt hat.

1300Ah Dedizierte 8-Stunden-Zelle: Großes Fassungsvermögen, überlegene Sicherheit, lange Lebensdauer

Das Herzstück der 8-Stunden-Lösung ist die ∞Cell 1300Ah 8h, die für das 6,9-MWh-BESS entwickelt wurde. Jede Zelle bietet mehr als das Vierfache der Kapazität herkömmlicher Produkte und reduziert die Anzahl der Systemkomponenten um über 30 %.

HiTHIUM umfasst außerdem einen mehrschichtigen Schutz, der von den Materialien bis zur Systemintegration reicht und es dem Produkt ermöglicht, strenge Sicherheitstests ohne thermische Ausbreitung zu bestehen. Ausgelegt für eine Betriebsdauer von mehr als 25 Jahren, bietet es Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus und eine solide langfristige Rendite für die Speicherung von Energie über lange Zeiträume.

Der Durchbruch in Bezug auf Kapazität und Kosteneffizienz beruht auf der proprietären ultradicken Elektrodentechnologie von HiTHIUM, die durch die Überwindung zentraler Herausforderungen von Langzeitzellen wie Elektrodenrissbildung, langsamer Ionenelektronentransport und schwierige Elektrolytpenetration entwickelt wurde. Im Vergleich zur vorherigen Generation der ∞Cell 1175Ah wurde die Elektrodenstärke deutlich erhöht, so dass die 8-Stunden-Zelle die Kosten für die Folie und andere Stromversorgungskomponenten im Vergleich zu 2-Stunden-Zellen um mehr als 50 % senken kann, wodurch ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Kosten erreicht wird.

Als Vorreiter auf dem Gebiet der lithiumbasierten LDES hat HiTHIUM ein Zellenportfolio mit 587Ah, 1175Ah und 1300Ah aufgebaut, von denen die ersten beiden bereits in großem Maßstab weltweit eingesetzt werden. Das ∞Power8 6.9MW/55.2MWh System soll im 4. Quartal 2026 in die Massenproduktion gehen.

Mit der Einführung der weltweit ersten 8-Stunden-Lösung wird ein neuer technischer Weg für die Langzeitspeicherung beschritten, der die Kosteneffizienz, Sicherheit und Betriebsleistung verbessert. HiTHIUM wird weiterhin Innovationen in den Bereichen erneuerbare Energien, AIDCs und anderen Schlüsselszenarien entwickeln, um grüne Energie für alle Wetterlagen zu einem neuen Standard in der globalen Energieversorgung zu machen.

