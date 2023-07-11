HUAWEI CLOUD تطلق Pangu 3.0

تشكيل المستقبل خارج روبوتات الدردشة: تركز Huawei على تأثير الذكاء الاصطناعي على تحول الصناعة

دونغقوان، الصين, 11 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- تقدم Huawei فرصًا صناعية جديدة وتطورات تكنولوجية مدفوعة بموجة الذكاء الاصطناعي. خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر مطوري Huawei، كشفتشانغ بينغان، المدير التنفيذي لشركة Huawei والرئيس التنفيذي لسحابة Huawei، النقاب عن خدمات Pangu Model 3.0 وأسيند السحابية للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الابتكارات إلى تمكين عملاء الصناعة والشركاء وإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل النمو التحويلي عبر مجموعة من القطاعات.

Mr. Zhang said: "Huawei Cloud Pangu models will empower everyone from every industry with an intelligent assistant, making them more productive and efficient."

نماذج بانغو 3.0 هي نظام من النماذج المدربة مسبقًا والتي يمكن تكييفها بسرعة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالسيناريو ومعالجة التحديات المعقدة عبر صناعات متعددة. من خلال الاستفادة من مجموعات البيانات واسعة النطاق وخوارزميات التعلم الآلي، من المقرر أن تحدث Pangu 3.0 ثورة في التطبيق الصناعي للذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل التنبؤ بالطقس، وتطوير الأدوية، وتحديد الأخطاء في القطارات، وصناعة التعدين.

قال السيد تشانغ: "ستمكّن نماذج HUAWEI Cloud Pangu الجميع من كل صناعة من خلال مساعد ذكي، مما يجعلها أكثر إنتاجية وكفاءة. وسندعم مهمتنا المتمثلة في "الذكاء الاصطناعي للصناعات"، ونستخدم نماذج بانغو لإعادة تشكيل جميع الصناعات باستخدام الذكاء الاصطناعي".

نشرت مجلة نيتشر العلمية المرموقة مؤخرًا ورقة تصف الإمكانات الهائلة التي يحملها الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس. وصفت الورقة كيف طور فريق نموذج Pangu Weather من Huawei نظامًا عالميًا دقيقًا ودقيقًا للتنبؤ بالطقس يعتمد على التعلم العميق باستخدام 43 عامًا من البيانات.

Pangu-Weather هو أول نموذج تنبؤ بالذكاء الاصطناعي يُظهر دقة أعلى من الطرق الرقمية التقليدية للتنبؤ بالطقس. يسمح النموذج بتحسين سرعة التنبؤ بمقدار 10000 مرة، مما يقلل من وقت التنبؤ بالطقس العالمي إلى ثوانٍ فقط. ويركز النموذج على العناصر الرئيسية والنطاقات الزمنية الشائعة، مما يسمح بتنبؤات جوية أكثر دقة. والجدير بالذكر أنها تنبأت بدقة بمسارات وأوقات هبوط الأعاصير، بما في ذلك إعصار ماوار الأخير في مايو من هذا العام، مما يدل على قدراتها الاستثنائية.

في 18 يوليو، ستطلق Huawei ومجموعة شاندونغ للطاقة بشكل مشترك أول حالة تجارية لنموذج Pangu Mining Model في جينان بمقاطعة شاندونغ. إنه حل رائد سيعزز السلامة والكفاءة والإنتاجية. عمليات التعدين التقليدية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها، وتتطلب عمالة مكثفة وتطرح تحديات فنية وتحديات تتعلق بالسلامة. ومع ذلك، مع تنفيذ التقنيات الرقمية، التي عززها نموذج بانغو للتعدين، تشهد الصناعة تحولًا تحويليًا. من خلال استيراد كميات هائلة من البيانات لنموذج التدريب المسبق، يتيح Pangu Mining Model التعلم الذاتي دون إشراف، ويغطي أكثر من 300 سيناريو أساسي في عمليات تعدين الفحم. من الحفر والقيادة إلى الآلات والنقل والاتصالات، يبسط النموذج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من سيناريوهات تعدين الفحم.

يمثل فشل نظام النقل في مناجم الفحم مشكلة كبيرة، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الفحم والخسائر المالية. ولمواجهة هذا التحدي، يشتمل Pangu Mining Model من Huawei'على نظام مراقبة ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي يحدد بدقة الاستثناءات في نظام النقل، مثل كتل الفحم الكبيرة والمراسي، بمعدل دقة استثنائي يصل إلى 98%.

كما يستفيد قطاع السكك الحديدية بشكل كبير من تطورات Huawei في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال تنفيذ Pangu Railway Model، تم تحسين سلامة وكفاءة قطارات الشحن بشكل كبير. كانت عمليات تحديد الأعطال السابقة داخل أنظمة الكشف عن البضائع بالقطار (TFDS) كثيفة العمالة وغير فعالة ومكلفة. على السكك الحديدية، يمكن لـ Pangu Railway Model أن يحدد بدقة 67 نوعًا من سيارات الشحن وأكثر من 430 نوعًا من الأعطال الموجودة على السكك الحديدية وعربات الشحن. يمكنه مسح ملايين الصور التي تم التقاطها بواسطة نظام TFDS للسكك الحديدية بسرعة وتصفية 95% من الصور الخالية من الأخطاء. وبهذه الطريقة، يمكن لمفتشي التدريب التركيز على الصور المتبقية، وهذا يساعدهم على تحسين الكفاءة والدقة.

تجسد دراسات الحالة هذه القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية. من خلال تسخير قدرات خدمات Pangu 3.0 و أسيند السحابية للذكاء الاصطناعي من Huawei، يمكن للشركات فتح مستويات جديدة من السلامة والكفاءة والإنتاجية، مما يؤدي إلى نمو كبير وميزة تنافسية في صناعاتها. يؤكد التزام Huawei بالابتكار وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة على التزامها بتوفير حلول متطورة للعملاء.

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