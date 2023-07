HUAWEI CLOUD lança Pangu 3.0

Moldando o futuro além dos chatbots: a Huawei se concentra no impacto da IA na transformação do setor

DONGGUAN, China, 10 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei está trazendo novas oportunidades para o setor e avanços tecnológicos impulsionados pela onda da IA. Durante seu discurso na Conferência de Desenvolvedores da Huawei, Zhang Ping'an, diretor executivo da Huawei e CEO da HUAWEI CLOUD, apresentou o Pangu Model 3.0 e os serviços de nuvem Ascend AI. Essas inovações visam capacitar os clientes e parceiros do setor e desbloquear o potencial da inteligência artificial para um crescimento transformador em vários setores.

O Sr. Zhang afirmou: “Os modelos do HUAWEI CLOUD Pangu capacitarão todos de cada setor com um assistente inteligente, tornando-os mais produtivos e eficientes”. (PRNewsfoto/Huawei)

O Pangu Models 3.0 é um sistema de modelos pré-treinados que podem ser rapidamente adaptados para atender às necessidades de cenários específicos e resolver desafios complexos em vários setores. Utilizando conjuntos de dados em larga escala e algoritmos de aprendizado de máquina, o Pangu 3.0 está pronto para revolucionar a aplicação industrial da IA em diversas áreas, como previsão do tempo, desenvolvimento de medicamentos, identificação de falhas em trens e setor de mineração.

Zhang disse: "Os modelos Pangu da HUAWEI CLOUD capacitarão todas as pessoas de todos os setores com um assistente inteligente, tornando-as mais produtivas e eficientes. Manteremos nossa missão de 'IA para Setores' e usaremos os modelos Pangu para remodelar todos os setores com IA."

A conceituada revista científica Nature publicou recentemente um artigo descrevendo o enorme potencial que a inteligência artificial possui para a previsão do tempo. O artigo descreveu como a equipe do Pangu Weather AI Model da Huawei desenvolveu um sistema exato e preciso de previsão meteorológica global por IA com base em aprendizagem profunda, usando 43 anos de dados.

O Pangu Weather é o primeiro modelo de previsão por IA a demonstrar maior precisão do que os métodos tradicionais de previsão do tempo numérica. O modelo cria previsões dez mil vezes mais rápidas, reduzindo o tempo de previsão do tempo global para apenas alguns segundos. O modelo concentra-se em elementos-chave e intervalos de tempo comuns, permitindo previsões meteorológicas mais precisas. Notavelmente, ele previu com precisão as trajetórias e tempos de pouso de tufões, inclusive do recente tufão Mawar em maio deste ano, demonstrando suas capacidades excepcionais.

Em 18 de julho, a Huawei e o Shandong Energy Group lançarão em conjunto o primeiro caso comercial do Pangu Mining Model em Jinan, província de Shandong. É uma solução inovadora que aumentará a segurança, a eficiência e a produtividade. As operações de mineração tradicionais são inerentemente arriscadas, exigindo muita mão de obra e apresentando desafios técnicos e de segurança significativos. No entanto, com a implementação de tecnologias digitais, aprimoradas pelo Pangu Mining Model, está havendo no setor uma mudança transformadora. Ao importar grandes quantidades de dados para o pré-treinamento do modelo, o Pangu Mining Model possibilita a autoaprendizagem não supervisionada, englobando mais de 300 cenários principais em operações de mineração de carvão. Desde escavação e movimentação até maquinários, transporte e comunicação, o modelo simplifica as aplicações de IA em vários cenários de mineração de carvão.

As falhas do sistema de transporte nas minas de carvão são um problema significativo, resultando em redução da produção de carvão e em prejuízos financeiros. Resolvendo esse desafio, o Pangu Mining Model da Huawei incorpora um sistema de monitoramento inteligente baseado em IA que identifica com precisão as exceções no sistema de transporte, como grandes blocos de carvão e âncoras, com uma taxa de precisão excepcional de até 98%.

O setor ferroviário também se beneficia imensamente dos avanços em IA da Huawei. Por meio da implementação do Pangu Railway Model, há uma melhoria significativa na segurança e na eficiência dos trens de carga. Os processos anteriores de identificação de falhas nos Sistemas de Detecção de Carga de Trem (TFDS) eram trabalhosos, ineficientes e caros. Nas ferrovias, o Pangu Railway Model pode identificar com precisão 67 tipos de vagões de carga e mais de 430 tipos de falhas encontradas em ferrovias e vagões. Ele pode digitalizar rapidamente milhões de imagens capturadas pelo sistema ferroviário TFDS e filtrar 95% das imagens sem falhas. Dessa forma, os inspetores ferroviários podem se concentrar nas imagens restantes, o que os ajuda a melhorar a eficiência e a precisão.

Esses estudos de caso exemplificam o poder transformador da IA nas aplicações industriais. Ao aproveitar os recursos do Pangu 3.0 e dos serviços de nuvem Ascend AI da Huawei, as empresas podem atingir novos níveis de segurança, eficiência e produtividade, gerando crescimento substancial e vantagem competitiva em seus respectivos setores. O compromisso da Huawei com a inovação e o desenvolvimento de soluções avançadas de IA reforça seu compromisso de fornecer soluções de ponta para os clientes.

