HUAWEI CLOUD представляет Pangu 3.0

Формирование будущего после развития чат-ботов: компания Huawei сосредотачивает свое внимание на влиянии искусственного интеллекта на трансформацию промышленности

ДУНГУАНЬ, Китай, 10 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei показывает новые отраслевые возможности и технологические достижения на волне развития искусственного интеллекта. Во время своего основного выступления на конференции разработчиков Huawei Чжан Пинъань (Zhang Ping'an), исполнительный директор Huawei и генеральный директор HUAWEI CLOUD, представил облачные продукты Pangu 3.0 и Ascend AI. Эти инновации направлены на расширение возможностей отраслевых клиентов и партнеров и раскрытие потенциала искусственного интеллекта для трансформационного роста в различных отраслях.

Mr. Zhang said: "Huawei Cloud Pangu models will empower everyone from every industry with an intelligent assistant, making them more productive and efficient."

Модели Pangu 3.0 представляют собой систему предварительно обученных моделей, которые можно быстро адаптировать для удовлетворения потребностей в рамках конкретных сценариев и решения сложных задач в различных отраслях. Благодаря использованию больших массивов данных и алгоритмов машинного обучения система Pangu 3.0 призвана произвести революцию в промышленном применении ИИ в таких областях, как прогнозирование погоды, разработка лекарств, выявление неисправностей в поездах и добывающая промышленность.

Г-н Чжан заявил следующее: «Модели Pangu от Huawei Cloud предоставят каждому человеку из любой отрасли интеллектуального помощника, что сделает его работу более продуктивной и эффективной. Мы продолжим осуществлять нашу миссию «ИИ для отраслей» и использовать модели Pangu для преобразования всех отраслей с помощью ИИ».

Престижный научный журнал Nature недавно опубликовал статью, в которой описывается огромный потенциал искусственного интеллекта для предсказания погоды. В документе описывается, как команда Huawei по разработке модели прогноза погоды на основе искусственного интеллекта Pangu Weather разработала точную и достоверную глобальную систему прогнозирования погоды с использованием ИИ на основе глубокого обучения с использованием данных за 43 года.

Pangu Weather — это первая модель прогнозирования на основе искусственного интеллекта, демонстрирующая более высокую точность по сравнению с традиционными методами численного прогноза погоды. Эта модель позволяет повысить скорость прогнозирования в 10 000 раз, сокращая время прогнозирования погоды по всему миру до нескольких секунд. Модель фокусируется на ключевых элементах и общих временных диапазонах, что позволяет получать более точные прогнозы погоды. В частности, она точно предсказала траектории и время выхода тайфунов на сушу, включая недавний тайфун «Мавар» в мае этого года, что продемонстрировало ее исключительные возможности.

18 июля в Цзинане (провинция Шаньдун), компании Huawei и Shandong Energy Group совместно представят первый коммерческий вариант модели Pangu Mining. Это принципиально новое решение, повышающее безопасность, эффективность и производительность. Традиционные методы добычи полезных ископаемых по своей природе сопряжены с риском, требуют большого количества рабочей силы и создают серьезные технические проблемы и проблемы безопасности. Однако с внедрением цифровых технологий, дополненных моделью Pangu Mining, в отрасли происходят трансформационные изменения. Благодаря импорту огромного объема данных для предварительного обучения модели, система Pangu Mining может самообучаться без внешнего контроля, охватывая более 300 основных сценариев операций по добыче угля. Модель позволяет оптимизировать применение искусственного интеллекта в различных сценариях добычи угля, начиная с выемки грунта и проходки, заканчивая машинным оборудованием, транспортом и коммуникациями.

Серьезной проблемой являются сбои в работе транспортных систем на угольных шахтах, которые ведут к сокращению объемов добычи угля и финансовым потерям. Для решения этой задачи в модель Pangu Mining от Huawei встроена интеллектуальная система мониторинга на основе ИИ, которая точно определяет исключения в системе транспортировки, такие как крупные угольные блоки и анкеры, с исключительной точностью до 98%.

Железнодорожная отрасль также получает огромную выгоду от использования достижений компании Huawei в области разработки искусственного интеллекта. Благодаря внедрению модели Pangu Railway значительно повышается безопасность и эффективность движения грузовых поездов. Существовавшие ранее процессы выявления неисправностей в рамках системы обнаружения грузовых поездов (Train Freight Detection Systems, TFDS) были трудоемкими, неэффективными и дорогостоящими. На железных дорогах модель Pangu Railway может точно определять 67 типов грузовых вагонов и более 430 типов неисправностей, встречающихся в сфере железных дорог и грузовых вагонов. Она способна быстро просканировать миллионы изображений, полученных железнодорожной системой TFDS, и отфильтровать 95% изображений, не содержащих неисправности. Таким образом, осмотрщики поездов могут сосредоточиться на остающихся изображениях, что помогает повысить эффективность и точность их работы.

Эти примеры наглядно демонстрируют преобразующую силу ИИ в различных промышленности. Используя возможности облачных сервисов Pangu 3.0 и Ascend AI от Huawei, компании могут выйти на новый уровень безопасности, эффективности и производительности, что обеспечит им существенный рост и конкурентные преимущества в соответствующих отраслях. Приверженность компании Huawei инновациям и разработке передовых решений в области искусственного интеллекта подчеркивает ее стремление предоставлять клиентам самые современные решения.

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