HUAWEI CLOUD lance Pangu 3.0

Façonner l'avenir au-delà des chatbots : Huawei s'intéresse à l'impact de l'IA sur la transformation industrielle

DONGGUAN, Chine, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Huawei offre de nouvelles opportunités industrielles et des avancées technologiques impulsées par le succès de l'IA. Lors de son discours d'ouverture à la conférence des développeurs de Huawei, Zhang Ping'an, directeur exécutif de Huawei et PDG de HUAWEI CLOUD, a dévoilé les services de cloud Pangu Model 3.0 et Ascend AI. Ces innovations visent à renforcer les capacités des clients et des partenaires de l'industrie et à libérer le potentiel de l'intelligence artificielle pour une croissance transformatrice dans toute une gamme de secteurs.

Mr. Zhang said: "Huawei Cloud Pangu models will empower everyone from every industry with an intelligent assistant, making them more productive and efficient."

Pangu Models 3.0 est un système de modèles pré-entraînés qui peuvent être rapidement adaptés afin de répondre à des besoins spécifiques et des défis complexes dans de nombreux secteurs. Grâce à des ensembles de données à grande échelle et des algorithmes d'apprentissage automatique, Pangu 3.0 devrait révolutionner l'application industrielle de l'IA dans divers domaines tels que les prévisions météorologiques, le développement de médicaments, l'identification des défaillances des trains et l'industrie minière.

M. Zhang a déclaré : « Les modèles Pangu de Huawei Cloud permettront à chacun, quel que soit son secteur d'activité, de disposer d'un assistant intelligent qui le rendra plus productif et plus efficace. Nous maintiendrons notre mission "L'IA au service des industries" et utiliserons les modèles Pangu pour remodeler toutes les industries grâce à l'IA ».

La prestigieuse revue scientifique Nature a récemment publié un article décrivant l'énorme potentiel que représente l'intelligence artificielle dans le cadre des prévisions météorologiques. L'article décrit comment l'équipe Pangu Weather AI Model de Huawei a développé un système de prévision météorologique mondial précis et exact basé sur l'apprentissage profond en utilisant 43 ans de données.

Pangu Weather est le premier modèle de prévision par IA à faire preuve d'une plus grande précision que les méthodes numériques traditionnelles en termes de prévision météorologique. Le modèle permet de multiplier par 10 000 la vitesse de prévision, réduisant le temps de prévision météorologique mondiale à quelques secondes seulement. Il se concentre sur des éléments clés et des périodes communes, ce qui permet d'établir des prévisions météorologiques plus précises. Il a notamment prédit avec précision les trajectoires et les horaires de typhons, y compris le récent typhon Mawar en mai de cette année, démontrant ainsi ses capacités exceptionnelles.

Le 18 juillet, Huawei et Shandong Energy Group lanceront conjointement le premier cas commercial de Pangu Mining Model à Jinan, dans la province du Shandong. Il s'agit d'une solution révolutionnaire qui améliorera la sécurité, l'efficacité et la productivité. Les activités minières traditionnelles sont intrinsèquement risquées, requièrent une main-d'œuvre importante et posent des problèmes techniques et de sécurité considérables. Toutefois, grâce à la mise en œuvre des technologies numériques, renforcée par le Pangu Mining Model, le secteur est en train de connaître un changement transformateur. En important des quantités massives de données pour le pré-entraînement du modèle, le Pangu Mining Model permet un auto-apprentissage non supervisé, couvrant plus de 300 scénarios de base pour les activités d'extraction du charbon. De l'excavation et du creusement jusqu'aux machines, au transport et à la communication, le modèle rationalise les applications de l'IA dans de nombreux scénarios d'exploitation de mines de charbon.

Les défaillances des systèmes de transport dans les mines de charbon constituent un problème important, qui entraîne une baisse de la production de charbon et des pertes financières. Pour relever ce défi, le Pangu Mining Model de Huawei intègre un système de surveillance intelligent basé sur l'IA qui identifie avec précision les exceptions dans les systèmes de transport, telles que les gros blocs de charbon et les bêches d'ancrage, avec un taux de précision exceptionnel pouvant atteindre 98 %.

Le secteur ferroviaire bénéficie également des avancées de Huawei en matière d'IA. Grâce à la mise en œuvre du Pangu Railway Model, la sécurité et l'efficacité des trains de marchandises sont considérablement améliorées. Les processus antérieurs d'identification des défauts au sein des systèmes de détection du fret ferroviaire (TFDS) étaient gourmands en main-d'œuvre, inefficaces et coûteux. Sur les chemins de fer, le Pangu Railway Model permet d'identifier avec précision 67 types de wagons de marchandises et plus de 430 types de défauts sur les chemins de fer et les wagons. Il peut analyser rapidement des millions d'images capturées par le TFDS et filtrer 95 % des images qui ne présentent pas de défauts. Les inspecteurs des trains peuvent ainsi se concentrer sur les images restantes, ce qui leur permet d'améliorer à la fois l'efficacité et la précision.

Ces études de cas illustrent le pouvoir de transformation de l'IA dans les applications industrielles. En exploitant les capacités des services de cloud Pangu 3.0 et Ascend AI de Huawei, les entreprises peuvent atteindre de nouveaux niveaux de sécurité, d'efficacité et de productivité, entraînant une croissance substantielle et un avantage concurrentiel dans leurs secteurs respectifs. L'engagement de Huawei en faveur de l'innovation et du développement de solutions d'IA avancées souligne sa volonté de fournir des solutions de pointe à ses clients.

