Huawei تعمل على تطوير الذكاء مع بدء المشغلين عامهم الأول لإدخال تقنيات 5G إلى حيز العمل التجاري

برشلونة، إسبانيا، 27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- ضمن فعاليات MWC Barcelona 2024، استضافت شركة Huawei عددًا من المشغلين العالميين وشركاء الصناعة وقادة الرأي لإجراء مناقشات حول التآزر المستقبلي لذكاء الشبكات والسحابة في عرضها بعنوان "الذكاء المتقدم". وتهدف الشركة إلى تعزيز التحول الرقمي الذكي في مختلف الصناعات، وبناء نظام بيئي صناعي مزدهر، وتسريع دورة الأعمال الإيجابية لـ 5G، والاستعداد لعصر 5.5G القادم.

Huawei booth at MWC Barcelona 2024

تم تصميم جناح Huawei في القاعة 1 بحيث يتخيل الحضور الشكل الذي سيبدو عليه العالم الرقمي الذكي الذي يتمتع باتصال ذكي لكل شيء. سيتم دمج البنية التحتية الرقمية للعالم الذكي المستقبلي بعمق مع كل جانب من جوانب حياتنا وصناعتنا ومجتمعنا. وستؤدي سيناريوهات الأعمال الجديدة هذه للأشخاص والمنازل والشركات والمركبات إلى متطلبات أعلى لقدرات الشبكة. عرضت Huawei مجموعة كاملة من منتجات وحلول 5.5G وF5.5G وNet5.5G لسيناريوهات متعددة في MWC Barcelona 2024. وهي ملتزمة بالعمل مع المشغلين العالميين وشركاء الصناعة للتصدي للتحديات والفرص وقيادة العالم الذكي المستقبلي.

وبحلول نهاية عام 2023، تم إطلاق أكثر من 300 شبكة تجارية بتقنية 5G في كل أنحاء العالم، تخدم أكثر من 1.6 مليار مستخدم. ويجري حاليًا تطوير تقنية 5G على قدم وساق، حيث وصل معدل نمو مستخدمي 5G عالميًا إلى سبعة أضعاف معدل مستخدمي 4G في الفترة نفسها. واحتل المشغلون الذين يستخدمون حلول Huawei المرتبة الأولى في ما يتعلق بتجربة الشبكة خلال اختبار 2023 من قبل منظمة معروفة في المدن الرئيسية في ألمانيا والنمسا وهولندا. وتعاونت Huawei أيضًا مع المشغلين الرائدين عالميًا وشركاء الصناعة لإيجاد حلول مبتكرة لتلبية المتطلبات الأعلى لتطبيقات وسيناريوهات 5.5G الجديدة. وقد قاموا معًا بتعزيز التحقق من تقنية 5.5G ونشر الشبكة، وتوسيع سوق 5.5G الناشئ.

وقد ساعدت Huawei المشغلين بالفعل في بدء التحقق والاختبار التجاري لشبكة 5.5G في أكثر من 20 مدينة حول العالم. لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط إجماعًا عامًا على تطوير شبكات الجيل 5.5، حيث أكملت الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي كلها التحقق من معدل شبكات الجيل 5.5 بسرعة 10 جيجابت في الثانية واحتضان خدمات جديدة مثل RedCap وإنترنت الأشياء السلبي.

وبدأ المشغلون الثلاثة الرئيسيون في البر الرئيسي للصين في نشر شبكة 5.5G في المدن الكبرى، لاستكشاف الخدمات للأشخاص والأشياء والمركبات والصناعات والمنازل المتصلة. وفي هونغ كونغ، أكمل المشغلون أيضًا اختبار معدل 5.5G وبسرعة 10 جيجابت والتحقق منه في النطاق C وmmWave وبدأوا في توفير خدمات الوصول اللاسلكي الثابت بتقنية 5.5G.

وفي أوروبا، انتهى المشغلون الفنلنديون من التحقق من تقنية 5.5G على الشبكات التجارية، وحققوا معدل ذروة يزيد عن 10 جيجابت في الثانية، وتحققوا من تقنية إنترنت الأشياء السلبية. وفي ألمانيا، حقق المشغلون العاملون على النطاق 6 جيجا هرتز أيضًا معدل ذروة قدره 12 جيجابت في الثانية باستخدام تقنيات الموجات الحاملة المتعددة.

وستطلق Huawei أيضًا أول نموذج أساسي للاتصالات في الصناعة في MWC. سيقدم هذا النموذج الأساسي تطبيقات ذكية قائمة على الأدوار والسيناريوهات لدعم طلب الصناعة على توفير الخدمات السريعة، وضمان تجربة المستخدم الدقيقة، وكفاءة التشغيل والصيانة في المجالات المختلفة. وكذلك سيساعد المشغلين في تمكين الموظفين وتحسين رضا المستخدمين لتعزيز إنتاجية الشبكة بشكل شامل.

ومن المتوقع أن تشهد تقنية 5.5G إطلاقًا تجاريًا في عام 2024، وقد أكدت Huawei مجددًا التزامها بالعمل مع المشغلين في كل أنحاء العالم لاستكشاف التطور نحو استخدام 5.5G. وتهدف الشركة إلى المساعدة في بناء شبكات واسعة الانتشار تتسم بالكفاءة والتعاون ومراعاة البيئة والاستقرار والذكاء حتى يتمكن المشغلون من تقديم تجربة متميزة. ومن شأن مثل هذا التعاون في الصناعة أن ينقل التحول الرقمي الذكي إلى مستويات أعمق ويقودنا إلى عالم ذكي بشكل أسرع.

ستكشف أعمال المؤسسات في Huawei النقاب عن حلول رقمية ذكية جديدة لـ 10 صناعات وسلسلة من المنتجات الرائدة تحت شعار "البنية التحتية الرائدة لتسريع الذكاء الصناعي". وتحرص الشركة على التعاون مع عملائها وشركائها حول العالم لاستكشاف الابتكارات والممارسات في مجال التحول الرقمي الذكي. تلتزم Huawei بأن تصبح الشريك الأكثر موثوقية للتحول الرقمي الذكي عبر الصناعات.

وستعرض أعمال الأجهزة من Huawei مجموعة من المنتجات الرائدة المتطورة والعصرية والمعتمدة على التكنولوجيا في هذا الحدث. وينقسم جناحها إلى مناطق تجربة قائمة على السيناريوهات بما في ذلك مناطق "Fashion Forward" و"Creation of Beauty" و"Fitness & Health" والتي ستركز على كيفية دمج حلول Huawei للحياة اليومية بالتقنيات الجديدة وإثراء التجارب القائمة على السيناريو. ومع مواصلة الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في عام 2024، يلتزم فريق الأجهزة في Huawei بتحقيق المزيد من الإنجازات وبناء أنماط حياة غنية وشخصية للمستهلكين العالميين.

يُعقد MWC Barcelona 2024 في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في برشلونة بإسبانيا. وخلال هذا الحدث، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في الجناح 1H50 في الصالة Fira Gran Via Hall 1.

ومع الإطلاق التجاري لشبكة الجيل 5.5G عام 2024، تتعاون Huawei مع المشغلين والشركاء حول العالم لمتابعة الابتكارات الجديدة والمثيرة في الشبكات والسحابة والذكاء. معًا، سنقود أعمال تقنيات 5G ونعزز النظام البيئي الصناعي المزدهر، ما سيُنشئ حقبة جديدة من التحول الرقمي الذكي. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2347274/Huawei_booth_MWC_Barcelona_2024.jpg