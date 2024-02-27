Интеллектуальные решения Huawei для коммерческого использования сетей 5.5G

News provided by

Huawei

27 Feb, 2024, 10:43 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei пригласила ряд глобальных операторов, отраслевых партнеров и лидеров общественного мнения к дискуссии о будущей синергии сетей, облачных решений и интеллектуальных систем у своего стенда «Advance Intelligence». Компания стремится продвигать интеллектуальную цифровую трансформацию во всех отраслях, создавать процветающую отраслевую экосистему, ускорять позитивный бизнес-цикл 5G и готовиться к предстоящей эре 5.5G.

Continue Reading
Huawei booth at MWC Barcelona 2024
Huawei booth at MWC Barcelona 2024

Стенд Huawei в зале 1 был спроектирован таким образом, чтобы показать, как будет выглядеть интеллектуальный цифровой мир, в котором все элементы будут объединены с помощью интеллектуальных систем связи. Цифровая инфраструктура будущего интеллектуального мира будет глубоко интегрирована в каждый аспект нашей жизни, промышленности и общества. Эти новые бизнес-сценарии для людей, жилых помещений, компаний и транспортных средств повысят требования к возможностям сетей. Компания Huawei представила на MWC Barcelona 2024 полный спектр продуктов и решений 5.5G, F5.5G и Net5.5G для различных сценариев. Компания стремится работать с глобальными операторами и отраслевыми партнерами, чтобы по максимуму использовать вызовы и возможности, а также занять лидирующие позиции в интеллектуальном мире будущего.

К концу 2023 года во всем мире было запущено более 300 коммерческих сетей 5G, обслуживающих свыше 1,6 миллиарда пользователей. Развитие 5G в настоящее время идет полным ходом, при этом темпы роста глобальных пользователей 5G в семь раз превышают темпы роста пользователей 4G за аналогичный период. Операторы, использующие решения Huawei, заняли первое место по опыту работы в сети во время тестирования в 2023 году, проводимого хорошо известной организацией в основных городах Германии, Австрии и Нидерландов. Huawei также сотрудничает с ведущими мировыми операторами и отраслевыми партнерами, чтобы найти инновационные решения для удовлетворения более высоких требований новых приложений и сценариев 5.5G. Вместе они помогли верифицировать технологии 5.5G и развертывание сети, расширяя зарождающийся рынок 5.5G.

Huawei уже помогла операторам запустить коммерческую проверку и тестирование 5.5G более, чем в 20 городах по всему миру. На Ближнем Востоке сложился общий консенсус в отношении развития 5.5G, при этом все шесть государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) завершили проверку скорости 5.5G 10 Гбит/с и бизнес-инкубацию новых услуг, таких как RedCap и пассивный Интернет вещей (IoT).

Три основных оператора на материковой части Китая начали развертывание сетей 5.5G в крупных городах, чтобы изучить возможности предоставления услуг для людей, вещей, транспортных средств, отраслей и жилых домов, подключенных к Интернету. В Гонконге операторы также завершили тестирование и проверку скорости 5.5G 10 Гбит/с в диапазоне C и миллиметровом диапазоне (mmWave), а также начали предоставлять услуги 5.5G FWA.

В Европе финские операторы завершили проверку технологии 5.5G на коммерческих сетях, достигнув пиковой скорости более 10 Гбит/с, и также протестировали технологию пассивного Интернета вещей (IoT). В Германии операторы, работающие в диапазоне 6 ГГц, также достигли пиковой скорости 12 Гбит/с с использованием методов с несколькими несущими.

Huawei также запустит первую в отрасли базовую телекоммуникационную модель на MWC. Эта базовая модель будет предлагать интеллектуальные приложения на основе ролей и сценариев для поддержания спроса со стороны отрасли на оперативное предоставление услуг, точное соответствие ожиданиям пользователей и эффективность эксплуатации и обслуживания в разных доменах. Это также поможет операторам расширить возможности сотрудников и повысить удовлетворенность пользователей для всестороннего роста производительности сети.

Ожидается, что коммерческий запуск сетей 5.5G произойдет в 2024 году, и Huawei подтвердила свое намерение работать с операторами по всему миру, чтобы проработать переход на 5.5G. Компания стремится помочь построить повсеместно доступные сети, которые являются эффективными, способствуют сотрудничеству, экологичны, стабильны и интеллектуальны, чтобы операторы могли предоставлять первоклассный опыт. Такое сотрудничество в отрасли выведет интеллектуальную цифровую трансформацию на более глубокие уровни и быстрее приведет нас к интеллектуальному миру.

Подразделение компании Huawei по работе с корпоративными клиентами представит новые интеллектуальные цифровые решения для 10 отраслей и серию флагманских продуктов под девизом «Ведущая инфраструктура для ускорения промышленного интеллекта». Компания стремится объединить усилия со своими клиентами и партнерами по всему миру для изучения инноваций и практик в области интеллектуальной цифровой трансформации. Huawei стремится стать самым надежным партнером в области интеллектуальной цифровой трансформации в разных отраслях.

На выставке подразделение Huawei по разработке устройств представит линейку флагманских продуктов высокого класса, ориентированных на моду и технологии. Стенд подразделения разделен на зоны с разными сценариями, такие как «Fashion Forward», «Creation of Beauty» и «Fitness & Health», где основное внимание будет уделено тому, как решения Huawei наполняют повседневную жизнь новыми технологиями и обогащают опыт на основе сценариев. Продолжая инвестировать в технологические инновации в 2024 году, команда разработчиков устройств Huawei стремится к дальнейшим прорывам и созданию богатого и персонализированного образа жизни для глобальных потребителей.

MWC Barcelona 2024 пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне, Испания. Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в Зале 1 Fira Gran Via.

С учетом коммерческого запуска сетей 5.5G в 2024 году Huawei сотрудничает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы внедрять захватывающие инновационные решения в сети, облако и интеллектуальные технологии. Вместе мы будем развивать бизнес 5G и способствовать развитию процветающей отраслевой экосистемы, создавая новую эру для интеллектуальной цифровой трансформации. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2347274/Huawei_booth_MWC_Barcelona_2024.jpg 

Also from this source

Huawei udoskonala rozwiązania inteligentne, a operatorzy wkraczają w pierwszy rok komercyjnej sieci 5.5G

Huawei udoskonala rozwiązania inteligentne, a operatorzy wkraczają w pierwszy rok komercyjnej sieci 5.5G

Podczas targów MWC Barcelona 2024, na prezentacji zatytułowanej „Zaawansowane rozwiązania inteligentne" koncern Huawei gościł licznych...
Huawei's Li Peng: Embracing 5.5G to advance the intelligent world

Huawei's Li Peng: Embracing 5.5G to advance the intelligent world

At MWC Barcelona 2024, Li Peng, Huawei's Corporate Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, delivered a keynote on the strategic...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Telecommunications Industry

Image1

Computer & Electronics

Image1

Networks

Image1

Networks

News Releases in Similar Topics

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.