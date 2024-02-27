Интеллектуальные решения Huawei для коммерческого использования сетей 5.5G

БАРСЕЛОНА, Испания, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2024 компания Huawei пригласила ряд глобальных операторов, отраслевых партнеров и лидеров общественного мнения к дискуссии о будущей синергии сетей, облачных решений и интеллектуальных систем у своего стенда «Advance Intelligence». Компания стремится продвигать интеллектуальную цифровую трансформацию во всех отраслях, создавать процветающую отраслевую экосистему, ускорять позитивный бизнес-цикл 5G и готовиться к предстоящей эре 5.5G.

Huawei booth at MWC Barcelona 2024

Стенд Huawei в зале 1 был спроектирован таким образом, чтобы показать, как будет выглядеть интеллектуальный цифровой мир, в котором все элементы будут объединены с помощью интеллектуальных систем связи. Цифровая инфраструктура будущего интеллектуального мира будет глубоко интегрирована в каждый аспект нашей жизни, промышленности и общества. Эти новые бизнес-сценарии для людей, жилых помещений, компаний и транспортных средств повысят требования к возможностям сетей. Компания Huawei представила на MWC Barcelona 2024 полный спектр продуктов и решений 5.5G, F5.5G и Net5.5G для различных сценариев. Компания стремится работать с глобальными операторами и отраслевыми партнерами, чтобы по максимуму использовать вызовы и возможности, а также занять лидирующие позиции в интеллектуальном мире будущего.

К концу 2023 года во всем мире было запущено более 300 коммерческих сетей 5G, обслуживающих свыше 1,6 миллиарда пользователей. Развитие 5G в настоящее время идет полным ходом, при этом темпы роста глобальных пользователей 5G в семь раз превышают темпы роста пользователей 4G за аналогичный период. Операторы, использующие решения Huawei, заняли первое место по опыту работы в сети во время тестирования в 2023 году, проводимого хорошо известной организацией в основных городах Германии, Австрии и Нидерландов. Huawei также сотрудничает с ведущими мировыми операторами и отраслевыми партнерами, чтобы найти инновационные решения для удовлетворения более высоких требований новых приложений и сценариев 5.5G. Вместе они помогли верифицировать технологии 5.5G и развертывание сети, расширяя зарождающийся рынок 5.5G.

Huawei уже помогла операторам запустить коммерческую проверку и тестирование 5.5G более, чем в 20 городах по всему миру. На Ближнем Востоке сложился общий консенсус в отношении развития 5.5G, при этом все шесть государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) завершили проверку скорости 5.5G 10 Гбит/с и бизнес-инкубацию новых услуг, таких как RedCap и пассивный Интернет вещей (IoT).

Три основных оператора на материковой части Китая начали развертывание сетей 5.5G в крупных городах, чтобы изучить возможности предоставления услуг для людей, вещей, транспортных средств, отраслей и жилых домов, подключенных к Интернету. В Гонконге операторы также завершили тестирование и проверку скорости 5.5G 10 Гбит/с в диапазоне C и миллиметровом диапазоне (mmWave), а также начали предоставлять услуги 5.5G FWA.

В Европе финские операторы завершили проверку технологии 5.5G на коммерческих сетях, достигнув пиковой скорости более 10 Гбит/с, и также протестировали технологию пассивного Интернета вещей (IoT). В Германии операторы, работающие в диапазоне 6 ГГц, также достигли пиковой скорости 12 Гбит/с с использованием методов с несколькими несущими.

Huawei также запустит первую в отрасли базовую телекоммуникационную модель на MWC. Эта базовая модель будет предлагать интеллектуальные приложения на основе ролей и сценариев для поддержания спроса со стороны отрасли на оперативное предоставление услуг, точное соответствие ожиданиям пользователей и эффективность эксплуатации и обслуживания в разных доменах. Это также поможет операторам расширить возможности сотрудников и повысить удовлетворенность пользователей для всестороннего роста производительности сети.

Ожидается, что коммерческий запуск сетей 5.5G произойдет в 2024 году, и Huawei подтвердила свое намерение работать с операторами по всему миру, чтобы проработать переход на 5.5G. Компания стремится помочь построить повсеместно доступные сети, которые являются эффективными, способствуют сотрудничеству, экологичны, стабильны и интеллектуальны, чтобы операторы могли предоставлять первоклассный опыт. Такое сотрудничество в отрасли выведет интеллектуальную цифровую трансформацию на более глубокие уровни и быстрее приведет нас к интеллектуальному миру.

Подразделение компании Huawei по работе с корпоративными клиентами представит новые интеллектуальные цифровые решения для 10 отраслей и серию флагманских продуктов под девизом «Ведущая инфраструктура для ускорения промышленного интеллекта». Компания стремится объединить усилия со своими клиентами и партнерами по всему миру для изучения инноваций и практик в области интеллектуальной цифровой трансформации. Huawei стремится стать самым надежным партнером в области интеллектуальной цифровой трансформации в разных отраслях.

На выставке подразделение Huawei по разработке устройств представит линейку флагманских продуктов высокого класса, ориентированных на моду и технологии. Стенд подразделения разделен на зоны с разными сценариями, такие как «Fashion Forward», «Creation of Beauty» и «Fitness & Health», где основное внимание будет уделено тому, как решения Huawei наполняют повседневную жизнь новыми технологиями и обогащают опыт на основе сценариев. Продолжая инвестировать в технологические инновации в 2024 году, команда разработчиков устройств Huawei стремится к дальнейшим прорывам и созданию богатого и персонализированного образа жизни для глобальных потребителей.

MWC Barcelona 2024 пройдет с 26 по 29 февраля в Барселоне, Испания. Во время мероприятия Huawei представит свои новейшие продукты и решения на стенде 1H50 в Зале 1 Fira Gran Via.

С учетом коммерческого запуска сетей 5.5G в 2024 году Huawei сотрудничает с операторами и партнерами по всему миру, чтобы внедрять захватывающие инновационные решения в сети, облако и интеллектуальные технологии. Вместе мы будем развивать бизнес 5G и способствовать развитию процветающей отраслевой экосистемы, создавая новую эру для интеллектуальной цифровой трансформации. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2347274/Huawei_booth_MWC_Barcelona_2024.jpg