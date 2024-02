Huawei fait progresser l'intelligence au moment où les opérateurs entament la première année de commercialisation de la 5.5G

BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a accueilli un certain nombre d'opérateurs mondiaux, de partenaires industriels et de leaders d'opinion pour des discussions sur la future synergie réseau-cloud-intelligence dans le cadre de sa vitrine « Advance Intelligence ». La société entend promouvoir la transformation numérique intelligente dans tous les secteurs, à construire un écosystème industriel prospère, à accélérer le cycle économique positif de la 5G et à préparer l'ère à venir de la 5.5G.

Le stand de Huawei dans le hall 1 a été conçu de telle sorte que l'on puisse imaginer à quoi ressemblerait un monde numérique intelligent avec une connectivité intelligente de tous les éléments. L'infrastructure numérique du futur monde intelligent sera profondément intégrée dans tous les aspects de notre vie, de l'industrie et de la société. Ces nouveaux scénarios commerciaux pour les utilisateurs, les foyers, les entreprises et les véhicules vont entraîner des exigences plus élevées en matière de capacités de réseau. Huawei a présenté une gamme complète de produits et de solutions 5.5G, F5.5G et Net5.5G pour de multiples scénarios au MWC Barcelona 2024. L'entreprise s'engage à travailler avec les opérateurs mondiaux et les partenaires de l'industrie pour relever les défis, saisir les opportunités et diriger le futur monde intelligent.

Fin 2023, plus de 300 réseaux commerciaux 5G avaient été lancés dans le monde, desservant plus de 1,6 milliard d'utilisateurs. Le développement de la 5G est désormais bien engagé, le taux de croissance des utilisateurs mondiaux de la 5G étant sept fois plus élevé que celui des utilisateurs de la 4G au cours de la même période. Les opérateurs utilisant les solutions Huawei se sont classés au premier rang en ce qui concerne l'expérience du réseau lors des tests effectués en 2023 par une organisation bien connue dans des villes clés d'Allemagne, d'Autriche et des Pays-Bas. Huawei a également collaboré avec des opérateurs de premier plan et des partenaires industriels pour trouver des solutions innovantes pour répondre aux exigences plus élevées des nouvelles applications et scénarios 5.5G. Ensemble, ils ont encouragé la vérification de la technologie 5.5G et le déploiement du réseau, élargissant ainsi le marché naissant de la 5.5G.

Huawei a déjà aidé les opérateurs à démarrer la vérification et les tests commerciaux de la 5.5G dans plus de 20 villes à travers le monde. Le Moyen-Orient a formé un consensus général sur le développement de la 5.5G, les six membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ayant terminé la vérification du débit de 10 Gbps de la 5.5G et l'incubation de nouveaux services tels que RedCap et l'IoT passif.

Les trois principaux opérateurs de Chine continentale ont tous commencé à déployer un réseau 5.5G dans les grandes villes, afin d'explorer les services pour les personnes, les objets, les véhicules, les industries et les maisons connectés. À Hong Kong, les opérateurs ont également effectué des tests et la vérification du débit de 10 Gbps de la 5.5G dans la bande C et les ondes millimétriques et ont commencé à fournir des services FWA 5.5G.

En Europe, les opérateurs finlandais ont achevé la vérification de la technologie 5.5G sur les réseaux commerciaux, atteignant un débit de pointe supérieur à 10 Gbps, et ont vérifié la technologie IoT passive. En Allemagne, les opérateurs opérant sur la bande des 6 GHz ont également atteint un débit de pointe de 12 Gbps en utilisant des techniques multi-porteuses.

Huawei lancera également le premier modèle de base des télécommunications du secteur au MWC. Ce modèle de base offrira des applications intelligentes basées sur des rôles et des scénarios pour répondre à la demande de l'industrie en matière de fourniture de services agiles, d'assurance d'une expérience utilisateur précise et d'efficacité de l'exploitation et de la maintenance dans tous les domaines. Il aidera également les opérateurs à responsabiliser les employés et à améliorer la satisfaction des utilisateurs afin de stimuler globalement la productivité du réseau.

La 5.5G devrait être commercialisée en 2024, et Huawei a réaffirmé son engagement à travailler avec les opérateurs du monde entier pour explorer l'évolution vers la 5.5G. L'entreprise a pour objectif d'aider à construire des réseaux omniprésents efficaces, collaboratifs, écologiques, stables et intelligents afin que les opérateurs puissent offrir une expérience de premier ordre. Une telle collaboration au sein du secteur permettra d'approfondir la transformation numérique intelligente et nous mènera plus rapidement vers un monde intelligent.

La division entreprise de Huawei présentera de nouvelles solutions numériques intelligentes pour 10 industries et une série de produits phares sous le thème « Leading Infrastructure to Accelerate Industrial Intelligence » (Infrastructure de pointe pour accélérer l'intelligence industrielle). L'entreprise est impatiente de se joindre à ses clients et partenaires du monde entier pour explorer les innovations et les pratiques en matière de transformation numérique intelligente. Huawei s'engage à devenir le partenaire le plus fiable pour une transformation numérique intelligente dans tous les secteurs.

La division appareils de Huawei présentera une gamme de produits phares haut de gamme, avant-gardistes et axés sur la technologie lors de l'événement. Son stand est divisé en zones d'expériences basées sur des scénarios, notamment « Fashion Forward », « Creation of Beauty » et « Fitness & Health », qui souligneront la façon dont les solutions de Huawei imprègnent la vie quotidienne de nouvelles technologies et enrichissent les expériences basées sur des scénarios. Tout en continuant à investir dans l'innovation technologique en 2024, l'équipe appareils de Huawei s'engage à faire de nouvelles percées et à construire des modes de vie riches et personnalisés pour les consommateurs du monde entier.

Le MWC Barcelona 2024 se déroulera du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Lors de cet événement, Huawei présentera ses tout derniers produits et solutions sur le stand 1H50 du Hall 1 du centre de conférences Fira Gran Via.

Avec le lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des opérateurs et des partenaires du monde entier pour poursuivre de nouvelles innovations passionnantes en matière de réseaux, de cloud et d'intelligence. Ensemble, nous allons stimuler l'activité 5G et favoriser un écosystème industriel florissant, créant ainsi une nouvelle ère pour la transformation numérique intelligente. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

