Huawei تكشف عن توسيع برنامجها لتنمية المواهب في روما هذا الصيف

تم الإعلان عن ذلك في نهاية الحدث الأوروبي الذي عُقد في الصين واستمر لمدة أسبوع

بكين، 7 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- اختُتمت يوم 23 يناير دورة بعنوان "Seeds for the future European Grand Finale" استمرت لمدة أسبوع، وشملت مجموعة مختارة من خريجي برنامج "Seeds for the Future" القادمين من 18 دولة أوروبية. وعلى مدار الأسبوع، انخرط المشاركون في جلسات غنية بالمعرفة مع خبراء التكنولوجيا، وتعمقوا في التطرق إلى مجالات الاتصال والابتكار، وشاركوا في حلقات نقاشية ثاقبة تناولت موضوعات مهمة، مثل التنوع والمهارات الخضراء والاستدامة.

وكان الحفل الختامي ذروة الحدث، حيث تردد صدى موضوع التعاون الدولي باعتباره أهم ركن في صياغة مستقبل مستدام لأصحاب المواهب والمهارات في أوروبا. وبينما نودع هذا الأسبوع الحافل بالتعاون، تعلن Huawei بفخر عن الخطوات الجماعية المتخذة نحو تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والالتزام المشترك بمستقبل مستدام.

وقال البروفيسور/ Shahbaz Khan، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات لشرق آسيا، خلال الحفل الختامي: "يسعدنا أن نرى رؤى اليونسكو وHuawei تتوافق وتتسق معًا بشأن القضاء على الأمية الرقمية لدى الشباب. في فبراير 2023، أصبحت Huawei عضوًا منتسبًا في تحالف اليونسكو العالمي لمحو الأمية (GAL). وباعتبارها أول شركة خاصة تصبح عضوًا منتسبًا في GAL، تلتزم Huawei بتعزيز استخدام المعلمين للتكنولوجيا في البلدان النامية."

وفي الحفل الختامي أيضًا، أعلن نائب الرئيس الأول لشركة Huawei أوروبا، السيد/ Radoslaw Kedzia عن التوسع المخطط له في برنامج "Seeds for the Future" في أوروبا، قائلاً: "تفتخر Huawei بالكشف عن فصل جديد في برنامج "Seeds for the future"، ما سيكون دورة غامرة وغير متصلة بالإنترنت مطلقًا، من المقرر عقدها في روما، إيطاليا، في يوليو 2024. وستجمع هذه المبادرة، المدفوعة بروح التعاون والحوار الدوليين، طلابًا من مختلف أنحاء أوروبا للالتقاء في مدينة واحدة، مما يعزز نظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة للتعلم والتطوير التعاوني لأفكار الشركات الناشئة Tech4Good."

كانت Huawei قد أعلنت قبل ذلك عن إطلاق برنامج Seeds for the Future للمنح الدراسية المصمم لدعم طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموهوبين في هولندا وبلغاريا وقبرص. وتؤكد هذه المبادرة التزام الشركة الثابت برعاية المواهب الاستثنائية ودعمها.

وتأكيدًا على أهمية مثل هذه الفرص للطلاب، هنأت سفيرة قبرص، السيدة/ Martha Mavrommatis، نيابة عن وزيرة التعليم والرياضة والشباب، الدكتورة/ Athena Michaelidou، شركة Huawei على الحدث الناجح، وهنأت الطلاب على كل جهودهم نحو تحقيق مستقبل مستدام والتنمية المراعية للبيئة. وقالت: "ثمة شركات كـ Huawei تُقدم على الاستثمار بنفسها، بالتوازي مع المبادرات المؤسسية، مثل مبادرات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وكما يوحي اسم البرنامج Huawei Seeds for the Future، فإنه يشارك بعمق في العثور على المواهب المحلية وتعزيز تبادل المعرفة بين المهنيين والشباب."

وأبدت أيضًا السيدة/ Annette Nijs، وزيرة الدولة السابقة للتعليم في هولندا، ملاحظةً قائلة: "إن التزام Huawei بتشجيع الطلاب الذين يطوعون استخدام التكنولوجيا أمر مثير للإعجاب بقدر ما هو مهم. ففي نهاية المطاف، سوف تستمر التكنولوجيا في إحداث تحول جذري في الطريقة التي نعمل ونعيش بها. وسوف يستخدم طلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم التكنولوجيا في حياتهم المهنية لدفع عجلة التغيير في مجتمعاتنا."

وأضاف سفير مولدوفا، السيد/ Dumitru Braghis، قائلاً: "باعتبار برنامج "Seeds for the Future" برنامجًا رائدًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات في Huawei، فهو يجسد مسؤولية الشركات، ويظهر أيضًا الالتزام بتوجيه المواهب الشابة على مستوى العالم. ويتجاوز البرنامج، المصمم لتشكيل الجيل القادم من القادة في العصر الرقمي، المهارات التقنية. فهو يعزز الشعور بالمواطنة العالمية، ويشجع التبادل الثقافي، ويعزز روح المبادرة."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2336045/Huawei_Unveils_Expansion_of_its_Talent_Development_Program_in_Rome_this_Summer.jpg

للتواصل: Irmina Ostrowska: [email protected]