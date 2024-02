Huawei erweitert in diesem Sommer sein Talententwicklungsprogramm in Rom

Ankündigung erfolgte zum Abschluss einer einwöchigen europäischen Veranstaltung in China

BEIJING, 7. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Am 23. Januar endete ein einwöchiges „Seeds for the future European Grand Finale", das eine ausgewählte Gruppe von „Seeds for the Future"-Absolventen aus 18 europäischen Ländern zusammenbrachte. Während der gesamten Woche nahmen die Teilnehmer an aufschlussreichen Sitzungen mit Technikexperten teil, vertieften sich in die Bereiche Konnektivität und Innovation und trugen zu aufschlussreichen Podiumsdiskussionen über wichtige Themen wie Vielfalt, grüne Kompetenzen und Nachhaltigkeit bei.

Der Höhepunkt der Veranstaltung, die Abschlusszeremonie, stand ganz im Zeichen der internationalen Zusammenarbeit als Eckpfeiler für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft für europäische Talente. Zum Abschied dieser bereichernden Woche der Zusammenarbeit würdigte Huawei mit Stolz die gemeinsamen Fortschritte bei der Förderung von Innovation, Wissensaustausch und einem gemeinsamen Engagement für eine nachhaltige Zukunft.

Prof. Shahbaz Khan, Direktor des Multisektoralen Regionalbüros der UNESCO für Ostasien, sagte während der Abschlussveranstaltung: „Wir freuen uns, dass die Visionen der UNESCO und von Huawei zur Beseitigung des digitalen Analphabetismus bei jungen Menschen übereinstimmen. Im Februar 2023 wird Huawei assoziiertes Mitglied der UNESCO Global Alliance for Literacy (GAL). Als erstes privates Unternehmen, das assoziiertes Mitglied der GAL ist, setzt sich Huawei dafür ein, die Nutzung von Technologien durch Lehrkräfte in Entwicklungsländern zu verbessern."

Ebenfalls auf der Abschlussveranstaltung kündigte der Senior Vice President von Huawei Europe, Radoslaw Kedzia, eine geplante Expansion von Seeds for the Future in Europa an: „Huawei ist stolz darauf, ein neues Kapitel im „Seeds for the future"-Programm zu enthüllen – eine immersive, vollständig offline stattfindende Veranstaltung, die im Juli 2024 in Rom, Italien, stattfinden wird. Diese Initiative, die vom Geist der internationalen Zusammenarbeit und des Dialogs getragen wird, wird Studierende aus verschiedenen Ecken Europas in einer Stadt zusammenbringen und ein lebendiges Ökosystem für das Lernen und die gemeinsame Entwicklung von Tech4Good Startup-Ideen fördern."

Zuvor hatte Huawei den Start eines Stipendienprogramms „Seeds for the Future" bekannt gegeben, mit dem talentierte IKT-Studenten in den Niederlanden, Bulgarien und Zypern unterstützt werden sollen. Diese Initiative unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens, außergewöhnliche Talente zu kultivieren und zu fördern.

Die zypriotische Botschafterin Martha Mavrommatis betonte in ihrer Rede im Namen der Ministerin für Bildung, Sport und Jugend, Dr. Athena Michaelidou, die Bedeutung solcher Möglichkeiten für die Schüler und beglückwünschte Huawei zu der erfolgreichen Veranstaltung und die Schüler zu ihren Bemühungen um eine nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung. Sie sagte: „Unternehmen wie Huawei investieren selbst, parallel zu institutionellen Initiativen, wie denen der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten. Das Programm „Huawei Seeds for the Future" engagiert sich, wie der Name schon sagt, stark für die Identifizierung von Talenten vor Ort und für die Förderung des Wissensaustauschs zwischen Fachleuten und Jugendlichen.

Die ebenfalls anwesende Annette Nijs, ehemalige Staatssekretärin für Bildung in den Niederlanden, merkte an: „Das Engagement von Huawei zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, die sich für Technologie begeistern, ist ebenso bewundernswert wie wichtig. Schließlich wird die Technologie die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, weiterhin grundlegend verändern. Die IKT-Schüler von heute werden die Technologie in ihrer beruflichen Laufbahn nutzen, um die Veränderungen in unserer Gesellschaft mitzugestalten."

Der Botschafter der Republik Moldau, Dumitru Braghis, fügte hinzu: „Seeds for the Future, das Vorzeige-CSR-Programm von Huawei, ist nicht nur ein Beispiel für unternehmerische Verantwortung, sondern auch für das Engagement, junge Talente auf der ganzen Welt zu fördern. Das Programm, das darauf abzielt, die nächste Generation von Führungskräften im digitalen Zeitalter zu formen, geht über technische Fähigkeiten hinaus. Es fördert den Sinn für eine globale Bürgerschaft, den kulturellen Austausch und den Unternehmergeist."

