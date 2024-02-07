Huawei объявляет о расширении своей программы развития талантов в Риме этим летом

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HUAWEI TECHOLOGIES CO., LTD.

07 Feb, 2024, 17:09 ET

Объявление было сделано на закрытии европейского раунда в Китае, длившегося неделю

ПЕКИН, 8 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Европейский гранд-финал программы «Seeds for the future European Grand Finale», собравший под свои крылом группу лучших выпускников программы «Seeds for the Future» из 18 европейских стран, завершился 23 января. За эту неделю выпускники приняли участие в увлекательных сессиях с техническими экспертами, погружались в мир подключаемости и инноваций, внесли свой вклад в содержательные панельные дискуссии по очень важным вопросам, таким как разнообразие, «зеленые» навыки и устойчивое развитие.

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Huawei_Unveils_Expansion_of_its_Talent_Development_Program_in_Rome_this_Summer
Huawei_Unveils_Expansion_of_its_Talent_Development_Program_in_Rome_this_Summer

Кульминация мероприятия, Церемонии закрытия, отражала тему международного сотрудничества как краеугольного камня в формировании устойчивого будущего европейской талантливой молодежи. Завершая эту богатую на события неделю сотрудничества, компания Huawei с гордостью признала коллективные успехи на пути к инновациям, обмену знаниями и общему стремлению к устойчивому будущему.

Профессор Шахбаз Хан (Shahbaz Khan), директор мультисекторального регионального офиса по Восточной Азии ЮНЕСКО (UNESCO Multisectoral Regional Office for East Asia), сказал на церемонии закрытия: «Мы рады наблюдать, что видение ЮНЕСКО и компании Huawei на устранение цифровой неграмотности среди молодых людей совпадают. В феврале 2023 года компания Huawei стала ассоциированным членом Глобального альянса ЮНЕСКО в поддержку распространения грамотности (UNESCO Global Alliance for Literacy (GAL)). Являясь первой частной компанией, которая стала ассоциированным членом GAL, компания Huawei намерена способствовать использованию технологий педагогическими работниками из развивающихся стран.

На церемонии закрытия старший вице-президент Huawei Europe, Радослав Кедзия (Radoslaw Kedzia), объявил о запланированном расширении программы «Seeds for the Future» в Европе: «Компания Huawei с гордостью открывает новую главу программы «Seeds for the future». Данное мероприятие с эффектом погружения пройдет в формате оффлайн в Риме, Италия, в июле 2024 года. Данная инициатива, подстегиваемая духом международного сотрудничества и диалога, объединит студентов из отдаленных уголков Европы в одном городе, создавая насыщенную экосистему для обучения и совместной разработки идей для стартапов Tech4Good».

Ранее компания Huawei объявила о запуске программы стипендий «Seeds for the Future», разработанной для поддержки талантливых студентов ИКТ (ICT) в Нидерландах, Болгарии и на Кипре. Данная инициатива свидетельствует о постоянном стремлении компании поддерживать и способствовать развитию исключительно одаренных людей.

Подчеркивая важность наличия таких возможностей для студентов, посол Кипра, Марта Мавромматис (Martha Mavrommatis), говоря от лица министра образования, молодежи и спорта, д-ра Атены Микаелидоу (Athena Michaelidou), поздравила компанию Huawei с успешным проведением мероприятия, а студентов поблагодарила за все их усилия на благо устойчивого и дружественного окружающей среде развития. Она сказала: «Такие компании, как Huawei, делают самостоятельные инвестиции параллельно с институциональными инициативами как Евросоюза, так и его стран-членов. Программа «Seeds for the Future» компании Huawei, как и предполагает ее название, нацелена на поиск местных талантов и улучшение обмена знаниями среди молодежи и профессионалов».

Также присутствовавшая на церемонии Аннет Нийс (Annette Nijs), бывший госсекретарь образования Нидерландов, отметила: «Стремление компании Huawei расширять возможности для студентов, занимающихся технологиями, столь же восхитительно, сколь и важно. В конце концов именно технологии по-прежнему будут играть фундаментальную роль в том, как мы живем и работаем. Сегодняшние студенты ИКТ будут использовать технологии в своей работе, и это придаст импульс изменениям в нашем обществе».

Посол Молдовы, Думитру Брагис (Dumitru Braghis), добавил: «Seeds for the Future», являясь флагманской программой компании Huawei в рамках CSR, не только служит примером корпоративной социальной ответственности, но также демонстрирует усилия компании по работе с талантливой молодежью по всему миру. Программа, разработанная с целью сформировать лидеров будущего поколения цифровой эры, выходит за рамки получения технических навыков. Она продвигает идею глобального гражданства, поощряет культурный обмен и способствует духу предпринимательства».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2336045/Huawei_Unveils_Expansion_of_its_Talent_Development_Program_in_Rome_this_Summer.jpg

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