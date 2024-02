Huawei dévoile l'extension de son programme de développement des talents à Rome cet été

L'annonce a été faite à la fin d'un événement européen d'une semaine en Chine

PÉKIN, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Une semaine de « Seeds for the future European Grand Finale » réunissant une cohorte sélectionnée d'anciens élèves de « Seeds for the Future » originaires de 18 pays européens, s'est terminée le 23 janvier. Tout au long de la semaine, les participants ont pu suivre des sessions éclairantes avec des experts en technologie, se sont penchés sur les domaines de la connectivité et de l'innovation, et ont contribué à des débats d'experts perspicaces sur des sujets cruciaux tels que la diversité, les compétences vertes et la durabilité.

Le point culminant de l'événement, la cérémonie de clôture, a été marqué par le thème de la coopération internationale, pierre angulaire de la construction d'un avenir durable pour les talents européens. Au terme de cette semaine de collaboration enrichissante, Huawei a fièrement reconnu les progrès collectifs réalisés pour favoriser l'innovation, l'échange de connaissances et un engagement commun en faveur d'un avenir durable.

Le professeur Shahbaz Khan, directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Asie de l'Est, a déclaré lors de la cérémonie de clôture : « Nous sommes ravis de voir les visions de l'UNESCO et de Huawei s'aligner l'une sur l'autre pour éradiquer l'analphabétisme numérique chez les jeunes. En février 2023, Huawei deviendra un membre associé de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation (GAL) de l'UNESCO. En tant que première entreprise privée à devenir un membre associé de la GAL, Huawei s'engage à améliorer l'utilisation de la technologie par les éducateurs dans les pays en développement. »

Lors de la cérémonie de clôture, le vice-président principal de Huawei Europe, Radoslaw Kedzia, a également annoncé l'extension prévue de Seeds for the Future en Europe : « Huawei est fière de dévoiler un nouveau chapitre du programme « Seeds for the future », une édition immersive et entièrement hors ligne, prévue à Rome, en Italie, en juillet 2024. Cette initiative, animée par l'esprit de collaboration et de dialogue internationaux, rassemblera des étudiants de divers coins d'Europe qui convergeront vers une seule ville, favorisant un écosystème dynamique pour l'apprentissage et le développement collaboratif d'idées de startups Tech4Good . »

Plus tôt, Huawei avait dévoilé le lancement d'un programme de bourses Seeds for the Future conçu pour soutenir les étudiants talentueux en TIC aux Pays-Bas, en Bulgarie et à Chypre. Cette initiative souligne l'engagement indéfectible de l'entreprise à cultiver et à nourrir des talents exceptionnels.

Soulignant l'importance de telles opportunités pour les étudiants, l'ambassadrice de Chypre, Martha Mavrommatis, s'exprimant au nom de la ministre de l'Éducation, des Sports et de la Jeunesse, Dr Athena Michaelidou, a félicité Huawei pour la réussite de l'événement et les étudiants pour tous leurs efforts en faveur d'un développement durable et respectueux de l'environnement. Elle a déclaré : « Des entreprises comme Huawei réalisent elles-mêmes des investissements, parallèlement aux initiatives institutionnelles, comme celles de l'Union européenne et de ses États membres. Le programme Huawei Seeds for the Future, comme son nom l'indique, est profondément engagé dans l'identification des talents locaux et dans le renforcement du partage des connaissances entre les professionnels et les jeunes. »

Également présente, Annette Nijs, ancienne secrétaire d'État à l'éducation des Pays-Bas, a indiqué : « L'engagement de Huawei à encourager les étudiants à adopter la technologie est aussi admirable qu'important. Après tout, la technologie continuera de modifier radicalement notre façon de travailler et de vivre. Les étudiants en TIC d'aujourd'hui utiliseront la technologie dans leur carrière pour donner des ailes aux changements de nos sociétés. »

L'ambassadeur de Moldavie, Dumitru Braghis, a ajouté : « Seeds for the Future, le programme phare de Huawei en matière de RSE, n'est pas seulement un exemple de responsabilité d'entreprise, mais témoigne également d'un engagement à guider les jeunes talents à l'échelle mondiale. Le programme, conçu pour former la prochaine génération de leaders à l'ère numérique, va au-delà des compétences techniques. Il promeut un sens de la citoyenneté mondiale, encourage les échanges culturels et favorise l'esprit d'entreprise. »