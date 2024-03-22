Huawei تكشف عن مجموعتها الجديدة من المنتجات المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء "Super Slim, Super Selfie"

مدينة مكسيكو، 22 مارس 2024 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة HUAWEI Consumer Business Group (CBG) اليوم عن أحدث خط إنتاج لها "Super Slim, Super Selfie"، تحت عنوان سلسلة هواتف HUAWEI nova 12 Series، المشهورة بتطورات صور السيلفي وتصميماتها النحيفة.

يتضمن الإطلاق أيضًا سواري Huawei Band 9 وHUAWEI FreeLace Pro 2. وتعكس حملة الإطلاق تفاني Huawei في تلبية الرغبات الجمالية والتكنولوجية لدى المستهلكين الأصغر سنًا.

تجسد سلسلة هواتف HUAWEI nova 12 Series الانسجام بين براعة التصميم والتكنولوجيا، حيث تتميز بهاتف HUAWEI nova 12s الخفيف الوزن مع تصميم ملمس البتلة الفريد. يرث كل من HUAWEI nova 12s وHUAWEI nova 12 SE تصميم Star Orbit Ring الأيقوني والمبهر، بينما يرتقي هاتف HUAWEI nova 12i خطوة أخرى إلى الأمام مع حلقة Super Star Orbit Ring.

تهدف السلسلة، المتوفرة بألوان نابضة بالحياة، إلى التماشي مع الروح النشطة والجريئة لشباب اليوم.

ومع الهواتف الجديدة، يأتي كل من Huawei FreeLace Pro 2 وHUAWEI Band 9، حيث يمزجان بين كفاءة أداء الوظائف والأناقة. تقدم السماعة تصميمًا مريحًا لطوق العنق لتجربة استماع غامرة طوال اليوم، بينما يوفر السوار Huawei Band 9 أحزمة أنيقة لراحة طوال اليوم، ويتوفر كلاهما في مجموعة من الألوان التي تلائم شتى أنواع الأزياء. يشتمل السوار أيضًا على إصدارات Blue خاصة، لتوفير الملحقات الكاملة مع الهواتف الذكية من سلسلة nova.

تتميز سلسلة هواتف HUAWEI nova 12 Series، الرائدة في تكنولوجيا كاميرا السيلفي، بكاميرا سيلفي فائقة الاتساع بدقة 60 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova 12s، على نحو يتخطى الحدود من خلال لقطات جماعية عالية الدقة وصور سيلفي ذات مظهر طبيعي خلاب. إلى جانب ذلك، تتميز السلسلة بقدرات كبيرة للكاميرا الخلفية، مدعومة ببرامج التصوير الفوتوغرافي المتقدمة.

يتم عرض السلسلة لأول مرة مع واجهة المستخدم EMUI 14، ما يعزز تجربة المستخدم من خلال زيادة الأمان والتخصيص والكفاءة. يقدم النظام EMUI 14 ميزات مثل Live View لنشاط التطبيق في الوقت الفعلي على شاشة القفل وعناصر التحكم الشاملة في الخصوصية. لقد تم تحسين سلسلة هواتف HUAWEI nova 12 Series من أجل التحمل بفضل البطاريات الكبيرة والشحن السريع، ما يقلل وقت التوقف عن العمل للمستخدمين.

ويتميز كل من Huawei Band 9 وHUAWEI FreeLace Pro 2 بعمر البطارية الطويل والشحن السريع، ما يضمن بقاء المستخدمين على اتصال من دون الحاجة إلى شحن متكرر.يُطلق السوار HUAWEI Band 9 أيضًا لأول مرة تقنية HUAWEI TruSleep™ 4.0، مما يوفر ميزات شاملة لإدارة النوم من معصم المستخدم.

لمزيد من المعلومات حول التوافر، تفضل بزيارة الموقع الرسمي لشركة Huawei. تخدم Huawei CBG جمهورًا عالميًا بمجموعة متنوعة من المنتجات، مدعومة بشبكة بحث وتطوير واسعة، مما يؤكد التزام Huawei بالابتكار ورضا المستهلك.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: http://consumer.huawei.com

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