Huawei представляет мобильные и носимые устройств новой волны «Super Slim, Super Selfie»

МЕХИКО, 22 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- HUAWEI Consumer Business Group (CBG) сегодня представила свою новейшую линейку продуктов «Super Slim, Super Selfie», флагманом которой стала серия смартфонов HUAWEI nova 12, известная своими усовершенствованными функциями для съемки селфи и изящным дизайном.

Также были представлены фитнес-браслет HUAWEI Band 9 и беспроводные наушники HUAWEI FREELACE Pro 2. Кампания по запуску отражает стремление Huawei удовлетворить эстетические и технологические запросы молодых потребителей.

Серия HUAWEI nova 12 олицетворяет гармонию стиля и технологии, включая легкую модель HUAWEI nova 12s с уникальным дизайном в виде перекрывающихся лепестков. Как HUAWEI nova 12s, так и HUAWEI nova 12 SE унаследовали культовый ослепительный дизайн Star Orbit Ring, а модель HUAWEI nova 12i еще более великолепна благодаря дизайну Super Star Orbit Ring.

Яркая цветовая гамма гармонирует с духом энергии и смелости, присущим современной молодежи.

Дополняющие смартфоны беспроводные наушники HUAWEI FREELACE Pro 2 и браслеты HUAWEI Band 9 сочетают функциональность с модой. Конструкция наушников с шейным ободом обеспечивает удобство пользования ими в течение всего дня, а стильный ремешок HUAWEI Band 9 делает браслет удобным в повседневной носке; оба аксессуара доступны в различном цветовом исполнении, способном дополнить любой наряд. Линейка ремешков включает специальные выпуски Blue, полностью гармонирующие со смартфонами серии nova.

Новатор в области технологий камер для селфи, серия HUAWEI nova 12 предлагает модель HUAWEI nova 12s с селфи-камерой 60 МП и ультрашироким углом обзора, которая расширяет границы возможностей за счет групповых снимков с высоким разрешением и пейзажных селфи. Кроме того, серия отличается значительными возможностями задней камеры, поддерживаемыми современным программным обеспечением для фотосъемки.

Серия дебютирует с EMUI 14, улучшая пользовательский опыт за счет повышенной безопасности, персонализации и эффективности. EMUI 14 представляет такие функции, как Live View для работы приложений в режиме реального времени на экране блокировки и комплексные средства управления конфиденциальностью. Серия HUAWEI nova 12 оптимизирована для продолжительной работы благодаря большим батареям и быстрой зарядке, что сокращает время простоя для пользователей.

HUAWEI Band 9 и HUAWEI FreeLace Pro 2 отличаются длительным временем автономной работы и быстрой зарядкой, что позволяет пользователям оставаться на связи без частой подзарядки. Браслет HUAWEI Band 9 также оснащен технологией HUAWEI TruSleep™ 4.0, превращающей его в систему для комплексного мониторинга сна на запястье пользователя.

Дополнительную информацию о доступности можно получить на официальном веб-сайте Huawei. Huawei CBG обслуживает глобальную аудиторию, предлагая разнообразную продукцию, создаваемую на основе масштабных исследований и разработок, что подчеркивает приверженность компании Huawei курсу на инновации и максимальное удовлетворение потребностей пользователей.

Дополнительную информацию см. на сайте http://consumer.huawei.com

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