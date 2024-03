Huawei prezentuje nową serię produktów mobilnych i akcesoriów do noszenia „Super Slim, Super Selfie"

MEXICO CITY, 22 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma HUAWEI Consumer Business Group (CBG) zaprezentowała dziś najnowszą gamę produktów „Super Slim, Super Selfie", na czele z serią HUAWEI nova 12, znaną z zaawansowanych funkcji do robienia selfie i kompaktowej konstrukcji.

Premiera dotyczy również opaski HUAWEI Band 9 i słuchawek HUAWEI FreeLace Pro 2. Rozpoczynająca się kampania jest wyrazem zaangażowania koncernu w wychodzenie naprzeciw estetycznym i technologicznym pragnieniom młodszych konsumentów.

Seria HUAWEI nova 12 jest przykładem harmonii między stylem i technologią. Należy do niej lekki HUAWEI nova 12s z wyjątkowym wzorem tekstury płatków. Zarówno HUAWEI nova 12s, jak i HUAWEI nova 12 SE czerpią z kultowego i olśniewającego projektu Star Orbit Ring, podczas gdy HUAWEI nova 12i to kolejny krok naprzód za sprawą Super Star Orbit Ring.

Produkty z tej serii, dostępne w żywych kolorach, stworzono, aby współgrały z energią i odwagą dzisiejszej młodzieży.

Dołączone do smartfonów słuchawki HUAWEI FreeLace Pro 2 i opaska HUAWEI Band 9 to połączenie funkcjonalności z modą. Słuchawki douszne charakteryzują się wygodną i komfortową konstrukcją pałąka na szyję, która gwarantuje intensywne doznania słuchowe przez cały dzień, podczas gdy opaska HUAWEI Band 9 to stylowy dodatek, dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, który pasuje do każdego stroju. Opaska oferowana jest również w specjalnej niebieskiej edycji, aby w pełni dopasować się do smartfonów z serii nova.

Linia HUAWEI nova 12, stanowiąca pionierskie rozwiązanie w dziedzinie technologii aparatów do selfie, oferuje 60-megapikselowy ultraszerokokątny aparat fotograficzny do autoportretów zintegrowany z modelem HUAWEI nova 12s, przesuwając granicę jakości zdjęć grupowych w wysokiej rozdzielczości i malowniczych fotek selfie. Ponadto modele z tej gamy wyposażono w tylny aparat o wysokich parametrach, wspomagany przez zaawansowane oprogramowanie fotograficzne.

Urządzenia z nowej serii zostaną wzbogacone o interfejs EMUI 14, poprawiający komfort użytkowania dzięki zwiększonemu bezpieczeństwu, personalizacji i wydajności. EMUI 14 oferuje takie funkcje, jak Live View umożliwiający podgląd aktywności aplikacji na ekranie blokady w czasie rzeczywistym oraz kompleksową kontrolę prywatności. Seria HUAWEI nova 12 została zoptymalizowana pod kątem wytrzymałości dzięki pojemnym bateriom i szybkiemu ładowaniu, co skraca czas ich niedostępności.

Opaska HUAWEI Band 9 i słuchawki HUAWEI FreeLace Pro 2 odznaczają się długą żywotnością baterii i szybkim ładowaniem, gwarantując użytkownikom łączność bez konieczności częstego zasilania. HUAWEI Band 9 debiutuje również z funkcją HUAWEI TruSleep™ 4.0, oferującą kompleksowe możliwości zarządzania snem bezpośrednio z poziomu nadgarstka użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat dostępności można znaleźć na oficjalnej stronie Huawei. Huawei CBG oferuje odbiorcom na całym świecie zróżnicowaną gamę produktów, wspomaganych przez rozległą sieć badawczo-rozwojową, podkreślając dbałość firmy o innowacyjność i zadowolenie konsumentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://consumer.huawei.com

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2367009/image_1.jpg