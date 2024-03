Huawei dévoile sa nouvelle vague de produits mobiles et portables « Super Slim, Super Selfie »

MEXICO, 22 mars 2024 /PRNewswire/ -- HUAWEI Consumer Business Group (CBG) a dévoilé aujourd'hui sa toute dernière gamme de produits « Super Slim, Super Selfie », avec en tête d'affiche la série HUAWEI nova 12, réputée pour ses innovations en matière de selfies et ses designs fins.

Le lancement comprend également les HUAWEI Band 9 et HUAWEI FreeLace Pro 2. La campagne de lancement reflète l'engagement de Huawei à répondre aux attentes des jeunes consommateurs en matière d'esthétique et de technologie.

La série HUAWEI nova 12 illustre l'harmonie entre le style et la technologie ; elle comprend le très léger HUAWEI nova 12s dont le design unique présente une texture pétale. Le HUAWEI nova 12s et le HUAWEI nova 12 SE héritent tous deux du design emblématique et éblouissant de l'anneau Star Orbit, tandis que le HUAWEI nova 12i va encore plus loin avec l'anneau Super Star Orbit.

Disponibles dans des couleurs vives, ces séries visent à refléter l'esprit énergique et audacieux de la jeunesse d'aujourd'hui.

Pour accompagner les smartphones, HUAWEI FreeLace Pro 2 et HUAWEI Band 9 allient fonctionnalité et tendance. Les écouteurs se portent confortablement autour du cou pour une expérience d'écoute immersive toute la journée, tandis que le HUAWEI Band 9 offre des bracelets élégants pour un confort tout au long de la journée, tous deux disponibles dans un éventail de couleurs pour s'adapter à n'importe quelle tenue. Le bracelet comprend également des éditions spéciales Blue, qui s'accordent parfaitement avec les smartphones de la série Nova.

Pionnière dans la technologie des caméras selfie, la série HUAWEI nova 12 est dotée d'une caméra selfie ultra-large de 60MP intégrée au HUAWEI nova 12s, repoussant les limites avec des photos de groupe et des selfies panoramiques en haute résolution. En outre, la série est dotée d'un appareil photo arrière de grande capacité, soutenue par un logiciel photographique avancé.

La série est lancée avec EMUI 14, qui améliore l'expérience utilisateur grâce à une sécurité, une personnalisation et une efficacité accrues. EMUI 14 introduit des fonctionnalités telles que Live View qui permet de visualiser en temps réel l'activité des applications sur l'écran de verrouillage ainsi que des contrôles de confidentialité complets. La série HUAWEI nova 12 est optimisée pour l'endurance grâce à des batteries de grande capacité et une recharge rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour les utilisateurs.

HUAWEI Band 9 et HUAWEI FreeLace Pro 2 se distinguent par la longue durée de vie de leur batterie et leur recharge rapide, assurant aux utilisateurs de rester connectés sans avoir à recharger fréquemment. HUAWEI Band 9 inaugure également HUAWEI TruSleep™ 4.0, qui offre des fonctionnalités complètes de gestion du sommeil au poignet de l'utilisateur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Huawei. Huawei CBG dessert un public mondial avec une gamme diversifiée de produits, soutenu par un vaste réseau de R&D, soulignant l'engagement de Huawei en faveur de l'innovation et de la satisfaction des consommateurs.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : http://consumer.huawei.com