Huawei و IUCN تستضيفان قمة Tech4Nature لتعزيز الابتكار في مجال حماية الطبيعة

شنجن، الصين، 8 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بشكل مشترك قمة Tech4Nature لعام 2024 أمس للاحتفال ببداية المرحلة الثانية من الشراكة العالمية Tech4Nature وتعزيز الابتكار في حماية الطبيعة.

Tao Jingwen, Board Member and Chairman of the CSD Committee for Huawei, joined the Summit and delivered a keynote speech.

تماشيا مع مبادرة TECH4ALL من Huawei و القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تمثل Tech4Nature الرؤية المشتركة لكلا الشريكين لتطوير الحلول التكنولوجية للمناطق المحمية والمحفوظة (PCA) في جميع أنحاء العالم. كما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها Huawei أو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بتأسيس شراكة كبيرة تشمل قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وقطاعات الحفاظ على الطبيعة.

"يواجه العالم الطبيعي تحديات غير مسبوقة، ويمكن للتكنولوجيا والحلول الرقمية أن تكون قوة هائلة للخير لحماية التنوع البيولوجي لكوكبنا. لهذا السبب أنشأ الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة شراكة Tech4Nature مع "Huawei، صرّحت بذلك الدكتورة Grethel Aguilar، المدير العام لـلاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. "أنا فخورة برؤية تطور هذه الشراكة، مما يساعد جميع الأطراف المعنية على الاتحاد من أجل الطبيعة وبناء مستقبل أفضل".

Tech4Nature المرحلة الأولى

استمرت المرحلة الأولى من مبادرة Tech4Nature من عام 2020 إلى عام 2023 في خمسة اتفاقيات تعاونية في الصين وموريشيوس والمكسيك وإسبانيا وسويسرا. وتشمل النجاحات الرئيسية ما يلي:

المراقبة الصوتية لأندر قرد في العالم - Hainan gibbon - لتحديد هوية الحيوانات الفردية بهدف مساعدة هذا النوع المهدد بالانقراض على إعادة توطينه. تبقى حاليًا 37 قردًا فقط.

التعرف على أنماط الذكاء الاصطناعي لتحديد وتتبع النمور في المكسيك؛ تم تأكيد وجود سبعة نمور في محمية ولاية دزيلام العام الماضي لأول مرة.

أنظمة متقدمة للعرض المباشر ومراقبة مشاريع الحفاظ على الشعاب المرجانية وإحيائها تديرها المجتمعات المحلية في موريشيوس ؛ تم بالفعل زرع 25000 قطعة مرجانية سليمة في مناطق متدهورة من الشعاب المرجانية في المحيط الهندي.

"بصفتها شريكًا فنيًا للحكومات والعملاء ووكالات حماية البيئة، فإن شركة Huawei مستعدة باستمرار لاستكشاف سيناريوهات حماية البيئة والطبيعة، وتطوير التقنيات الرقمية المناسبة لمواجهة تحديات حماية البيئة، وبناء عالم رقمي أكثر مساواة واستدامة بشكل مشترك"، صرّح بذلك Tao Jingwen، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة لشركة Huawei. "تطبق Huawei أربع استراتيجيات للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مفهوم S.H.A.R.E: لضمان مستقبل رقمي مستدام، نعمل مع شركاء سلسلة الصناعة لبناء نظام بيئي متناغم وصحي للأعمال (الانسجام)، وتحقيق أقصى قدر من المساواة وإمكانية الوصول من خلال الشمول الرقمي (TECH4ALL)، وتطوير بنية تحتية وخدمات آمنة وموثوقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحماية العالم الرقمي (الموثوقية). من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، يمكننا تحقيق التنمية الاجتماعية والتوازن البيئي معًا (البيئة)."

Tech4Nature المرحلة الثانية

تدعم المرحلة الثانية من مبادرة Tech4Nature للفترة من (2023–2026) ستة مشاريع رائدة في الصين والمكسيك وإسبانيا والبرازيل وكينيا وتركيا. شهدت القمة الإطلاق الرسمي لهذه المشاريع الستة، بعد الاتفاق على إطلاق المرحلة الثانية التي اتفقت عليها Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أُعلن في أكتوبر 2023.

تمثل المرحلة الثانية أيضًا الالتزام المشترك للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وشركة Huawei لدعم الهدف 30x30 والهدف الرابع بشأن منع الانقراض المحدد في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (GBF). وتعمل هذه المرحلة أيضًا على زيادة التعاون بين قطاعي التكنولوجيا والحفاظ على الطبيعة من خلال إشراك المزيد من الأشخاص والشركاء والدول.

حضر القمة ممارسون في مجال الحفاظ على البيئة وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والحكومة ومجتمع Tech4Nature الأشمل.

عُقدت ورش عمل لبناء القدرات بين الشركاء واستكشاف خطط العمل لتحقيق الحفظ العادل والفعال من خلال القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومناقشة الاعتبارات الأخلاقية وتقديم إرشادات بشأن التنفيذ وتمكين التعلم والتبادل بين الأقران.

كما أطلق الشركاء نشرة Tech4Nature الرائدة .Partnership for our Planetتسلط هذه النشرة المتاحة للتنزيل على موقع Tech4Nature الإلكتروني الضوء على الموقف الحاسم الذي تشغله الحلول التكنولوجية المتطورة في الاستجابة للتحديات الحديثة في الحفاظ على البيئة.