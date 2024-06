Huawei a IUCN organizujú samit Tech4Nature na podporu inovácií v oblasti ochrany prírody

ŠEN-ČEN, Čína, 7. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei a Medzinárodná únia na ochranu prírody (International Union for Conservation of Nature – IUCN) včera spoločne organizovali samit Tech4Nature 2024 pri príležitosti začatia 2. fázy globálneho partnerstva Tech4Nature a ďalšej podpory inovácií v oblasti ochrany prírody.

Tao Jingwen, Board Member and Chairman of the CSD Committee for Huawei, joined the Summit and delivered a keynote speech.

Tech4Nature v súlade s iniciatívou Huawei TECH4ALL a zeleným zoznamom IUCN predstavuje spoločnú víziu oboch partnerov vyvíjať technologické riešenia pre chránené a zachovávané územia (Protected and Conserved Are – PCA) na celom svete. Je to tiež prvýkrát, čo spoločnosť Huawei alebo IUCN nadviazali významné partnerstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a ochrany prírody.

„Svet prírody čelí bezprecedentným výzvam a technológie a digitálne riešenia môžu byť mocnou silou dobra na ochranu biodiverzity našej planéty. Preto únia IUCN nadviazala partnerstvo Tech4Nature so spoločnosťou Huawei," povedala Dr. Grethel Aguilar, generálna riaditeľka IUCN. „Som hrdá na to, že sa toto partnerstvo posúva do ďalšej fázy a pomáha všetkým zainteresovaným stranám zjednotiť sa za prírodu a budovať lepšiu budúcnosť."

Tech4Nature – fáza 1

1. fáza v rámci Tech4Nature prebiehala od roku 2020 do roku 2023 na piatich územiach PCA v Číne, na Mauríciu, v Mexiku, Španielsku a vo Švajčiarsku. Medzi hlavné úspechy patria:

Akustické monitorovanie najvzácnejšej opice sveta – gibona hainanského – na identifikáciu jednotlivých zvierat s cieľom pomôcť tomuto kriticky ohrozenému druhu obnoviť populáciu. V súčasnosti zostáva len 37 jednotlivcov.

Rozpoznávanie vzorov umelou inteligenciou na identifikáciu a sledovanie jaguárov v Mexiku. Minulý rok bola po prvýkrát potvrdená prítomnosť siedmich jedincov v Štátnej rezervácii Dzilam.

Pokročilé systémy na živé sledovanie a monitorovanie projektov na ochranu a obnovu koralových útesov, ktoré realizujú miestne komunity na Mauríciu. 25 000 zdravých úlomkov koralov už bolo transplantovaných do degradovaných oblastí útesov v Indickom oceáne.

„Ako technický partner vlád, zákazníkov a agentúr na ochranu životného prostredia je spoločnosť Huawei pripravená neustále skúmať scenáre ochrany životného prostredia a prírody, vyvíjať vhodné digitálne technológie na riešenie výziev v oblasti ochrany životného prostredia a spoločne budovať rovnejší a udržateľnejší digitálny svet," povedal Tao Jingwen, člen predstavenstva a predseda výboru CSD pre spoločnosť Huawei. „Spoločnosť Huawei implementuje štyri stratégie trvalo udržateľného rozvoja ako aj koncept S.H.A.R.E.: Na zabezpečenie udržateľnej digitálnej budúcnosti (Sustainable – udržateľný) budeme spolupracovať s partnermi v priemyselnom reťazci na budovaní harmonického a zdravého obchodného ekosystému (Harmony – harmónia), maximalizácii rovnosti a dostupnosti prostredníctvom digitálnej inklúzie (TECH4ALL) a rozvoji bezpečnej a spoľahlivej infraštruktúry a služieb IKT na ochranu digitálneho sveta (Reliability – spoľahlivosť). Prostredníctvom vedeckých a technologických inovácií môžeme spoločne dosiahnuť sociálny rozvoj a ekologickú rovnováhu (Environment – životné prostredie)."

Tech4Nature – fáza 2

V rámci 2. fázy Tech4Nature (2023–2026) sa podporí šesť hlavných projektov v Číne, Mexiku, Španielsku, Brazílii, Keni a Turecku. Samit predstavoval oficiálne spustenie týchto šiestich projektov v nadväznosti na dohodu o spustení fázy 2, ktorú Huawei a IUCN oznámili v októbri 2023.

Fáza 2 tiež symbolizuje spoločný záväzok IUCN a Huawei podporovať cieľ 30x30 a cieľ 4 týkajúci sa prevencie vyhynutia definovaný v Kchun-ming-montrealskom globálnom rámci biodiversity (GBF). Táto fáza tiež rozšíri spoluprácu medzi sektormi technológií a ochrany prírody zapojením väčšieho počtu ľudí, partnerov a krajín.

Na samite sa zúčastnili odborníci na ochranu prírody, akademici, zástupcovia súkromného sektora a vlád a širšia komunita Tech4Nature.

Uskutočnili sa workshopy s cieľom vybudovať kapacity medzi partnermi, preskúmať akčné plány na dosiahnutie spravodlivej a účinnej ochrany prostredníctvom zeleného zoznamu IUCN, diskutovať o etických úvahách a poskytovať usmernenia k implementácii a umožniť vzájomné učenie a výmenu.

Partneri tiež spustili hlavnú publikáciu Tech4Nature Partnerstvo pre našu planétu. Publikácia, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle Tech4Nature, zdôrazňuje kľúčovú pozíciu, ktorú majú špičkové technologické riešenia pri reakcii na moderné výzvy v oblasti ochrany prírody.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2432130/image.jpg