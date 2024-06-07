Huawei и МСОП проводят саммит Tech4Nature для продвижения инноваций в сфере охраны природы

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Huawei

Jun 07, 2024, 16:50 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 7 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei и Международный союз охраны природы (МСОП) совместно провели вчера саммит Tech4Nature 2024, посвященный началу второго этапа глобального партнерства Tech4Nature и дальнейшему продвижению инноваций в области охраны природы.

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Tao Jingwen, Board Member and Chairman of the CSD Committee for Huawei, joined the Summit and delivered a keynote speech.
Tao Jingwen, Board Member and Chairman of the CSD Committee for Huawei, joined the Summit and delivered a keynote speech.

В соответствии с инициативой Huawei TECH4ALL и Зеленым списком МСОП Tech4Nature представляет собой совместное видение обоих партнеров по разработке технологических решений для охраняемых и заповедных территорий по всему миру. Это также первый случай, когда Huawei или МСОП установили крупное партнерство, охватывающее как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), так и сектор охраны природы.

«Мир природы сталкивается с беспрецедентными проблемами, а технологии и цифровые решения могут стать мощной силой для защиты биоразнообразия нашей планеты. Именно поэтому МСОП установил партнерство Tech4Nature с Huawei, — сказала д-р Гретель Агилар (Grethel Aguilar), генеральный директор МСОП. — Я горжусь тем, что это партнерство переходит к следующему этапу, помогая всем заинтересованным сторонам объединиться ради природы и построить лучшее будущее».

Этап 1 Tech4Nature

Этап 1 Tech4Nature проходил с 2020 по 2023 год в пяти охраняемых и заповедных территориях в Китае, Маврикии, Мексике, Испании и Швейцарии. К основным успехам относятся:

  • Акустический мониторинг самой редкой в мире обезьяны — хайнаньского гиббона — для идентификации отдельных животных с целью оказания помощи этому находящемуся под угрозой исчезновения виду в повторном заселении. В настоящее время осталось всего 37 особей.
  • Распознавание паттернов ИИ для идентификации и отслеживания ягуаров в Мексике; присутствие семи особей было подтверждено в государственном заповеднике Цилам в прошлом году впервые.
  • Передовые системы для просмотра в реальном времени и мониторинга проектов по сохранению и восстановлению коралловых рифов, осуществляемых местными сообществами на Маврикии; 25 000 здоровых фрагментов кораллов уже пересажены в деградированные районы рифов в Индийском океане.

«Будучи техническим партнером правительств, клиентов и агентств по охране окружающей среды, компания Huawei готова постоянно изучать сценарии охраны окружающей среды и природы, разрабатывать соответствующие цифровые технологии для решения проблем охраны окружающей среды и совместно создавать более равноправный и устойчивый цифровой мир, — сказал Тао Цзинвэнь, член правления и председатель Комитета по устойчивому развитию корпорации Huawei. — Huawei реализует четыре стратегии устойчивого развития, а также концепцию S.H.A.R.E: чтобы обеспечить устойчивое цифровое будущее (Sustainable), мы будем работать с партнерами по отраслевой цепочке над созданием гармоничной и здоровой бизнес-экосистемы (Harmony), максимизируем равенство и доступность посредством цифровой интеграции (TECH4ALL), а также разработаем безопасную и надежную инфраструктуру и услуги ИКТ для защиты цифрового мира (Reliability). Благодаря научно-техническим инновациям мы можем вместе достичь социального развития и экологического баланса (Environment)».

Этап 2 Tech4Nature

Этап 2 Tech4Nature (2023–2026) будет поддерживать шесть флагманских проектов в Китае, Мексике, Испании, Бразилии, Кении и Турции. Саммит ознаменовал официальный запуск этих шести проектов после соглашения о запуске Этапа 2, о котором Huawei и МСОП объявили в октябре 2023 года.

Этап 2 также представляет собой совместное обязательство МСОП и Huawei по поддержке целевой задачи 30x30 и целевой задачи 4 по предотвращению вымирания, определенных в Куньминско-Монреальской рамочной программе в области биоразнообразия (GBF). Этот этап также расширит сотрудничество между технологическим и природоохранным секторами за счет привлечения большего числа людей, партнеров и стран.

В саммите приняли участие специалисты-практики в области охраны природы, ученые, представители частного сектора и правительства, а также более широкое сообщество Tech4Nature.

Были проведены семинары по наращиванию потенциала партнеров, изучению планов действий по достижению справедливого и эффективного сохранения посредством Зеленого списка МСОП, обсуждению этических соображений и предоставлению рекомендаций по реализации, а также обеспечению обучения и обмена между коллегами.

Партнеры также запустили флагманское издание Tech4Nature Partnership for our Planet. Публикация, доступная для загрузки на веб-сайте Tech4Nature, подчеркивает решающее положение, которое занимают передовые технологические решения в реагировании на современные проблемы сохранения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2432130/image.jpg

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