Huawei e IUCN sediaram a Cúpula Tech4Nature para promover inovação na conservação da natureza

SHENZHEN, China, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) sediaram conjuntamente a Cúpula Tech4Nature 2024 ontem, para marcar o início da Fase 2 da parceria global Tech4Nature e promover ainda mais a inovação na conservação da natureza.

Alinhada com a iniciativa TECH4ALL da Huawei e a Lista Verde da IUCN, o projeto Tech4Nature representa a visão conjunta de ambos os parceiros para desenvolver soluções tecnológicas para Áreas Protegidas e Conservadas (PCA) em todo o mundo. É também a primeira vez que a Huawei ou a IUCN estabelecem uma grande parceria que abrange os setores de conservação da natureza e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

"O mundo natural enfrenta desafios sem precedentes, e a tecnologia e as soluções digitais podem ser uma força poderosa para proteger a biodiversidade do nosso planeta. É por isso que a IUCN estabeleceu a parceria Tech4Nature com a Huawei ", disse Dr. Grethel Aguilar, Diretor Geral da IUCN. "Tenho orgulho de ver esta parceria passar para a próxima fase, ajudando todos os stakeholders a se unirem pela natureza e a construírem um futuro melhor."

Fase 1 do Projeto Tech4Nature

A Fase 1 do Projeto Tech4Nature foi executada de 2020 a 2023 em cinco Áreas Protegidas (PCAs) na China, Ilhas Maurício, México, Espanha e Suíça. Os principais sucessos incluem:

Monitoramento acústico do primata mais raro do mundo - o gibão de Hainan - para identificar animais individualmente, com o objetivo de ajudar esta espécie gravemente ameaçada a se reproduzir e aumentar sua população. Restam apenas 37 indivíduos atualmente.

- para identificar animais individualmente, com o objetivo de ajudar esta espécie gravemente ameaçada a se reproduzir e aumentar sua população. Restam apenas 37 indivíduos atualmente. Reconhecimento de padrões de IA para identificar e rastrear onças-pintadas no México; a presença de sete indivíduos foi confirmada na Reserva Estadual de Dzilam no ano passado pela primeira vez.

Sistemas avançados para visualização e monitoramento ao vivo de projetos de conservação e restauração de recifes de corais realizados por comunidades locais nas Ilhas Maurício; 25.000 fragmentos de corais saudáveis já foram transplantados para áreas degradadas de recifes no Oceano Índico.

"Como parceira técnica de governos, clientes e agências de proteção ambiental, a Huawei está pronta para explorar continuamente cenários de proteção ambiental e da natureza, desenvolver tecnologias digitais apropriadas para enfrentar os desafios de proteção ambiental e construir em conjunto um mundo digital mais igualitário e sustentável", disse Tao Jingwen, membro do conselho e presidente do comitê CSD da Huawei. "A Huawei implementa quatro estratégias de desenvolvimento sustentável, bem como o conceito S.H.A.R.E: para garantir um futuro digital sustentável (Sustentável), trabalharemos com parceiros da cadeia da indústria para construir um ecossistema de negócios harmonioso e saudável (Harmonia), maximizar a igualdade e a acessibilidade por meio da inclusão digital (TECH4ALL) e desenvolver infraestrutura e serviços de TIC seguros e confiáveis para proteger o mundo digital (Confiabilidade). Através da inovação científica e tecnológica, podemos alcançar juntos o desenvolvimento social e o equilíbrio ecológico (Meio Ambiente)."

Fase 2 do Projeto Tech4Nature

A Fase 2 do Projeto Tech4Nature (2023–2026) apoiará seis projetos emblemáticos na China, México, Espanha, Brasil, Quênia e Turquia. A cúpula marcou o lançamento oficial desses seis projetos, após o acordo de lançamento da Fase 2 que a Huawei e a IUCN anunciaram em outubro de 2023.

A Fase 2 também representa o compromisso conjunto da IUCN e da Huawei de apoiar a meta 30x30 e a Meta 4 sobre a prevenção da extinção definida no Quadro Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal (GBF). Esta fase também expandirá a colaboração entre os setores de tecnologia e conservação da natureza, envolvendo mais pessoas, parceiros e países.

A cúpula contou com a presença de profissionais de conservação, acadêmicos, representantes do setor privado e do governo e da comunidade Tech4Nature em geral.

Foram realizados workshops para capacitar os parceiros, analisar planos de ação para alcançar uma conservação justa e eficaz através da Lista Verde da IUCN, discutir considerações éticas e fornecer orientações sobre a implementação e permitir a aprendizagem e o intercâmbio entre pares.

Os parceiros também lançaram a publicação emblemática da Tech4Nature, Parceria para o nosso Planeta. Disponível para download no site Tech4Nature, a publicação destaca a posição crucial que as soluções tecnológicas de ponta ocupam na resposta aos desafios modernos de conservação.

