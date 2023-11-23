imo ينير مكالمات الفيديو: تقديم ميزة "الإضاءة" المبتكرة لمحادثات أكثر إشراقًا

الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 نوفمبر، 2023 /PRNewswire/ -- أطلق تطبيق التراسل الفوري العالمي الشهير imo ، أحدث ميزة له، "الإضاءة". تعمل هذه الإضافة المبتكرة على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير أثناء مكالمات الفيديو، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. تتوافق ميزة "الإضاءة" مع التزام imo بالتوطين والابتكار الذي يركز على المستخدم.

وظيفة ميزة "الإضاءة" بسيطة ومبتكرة. يحول مناطق شاشة الهاتف إلى إطار مضيء، وبالتالي يحسن جودة الفيديو في البيئات الخافتة بنسبة تصل إلى 100%. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالمشاركة في مكالمات الفيديو بوضوح محسّن، مما يجعل من الممكن رؤية الوجوه بوضوح، حتى في الإعدادات سيئة الإضاءة. وتعد هذه الميزة مفيدة أيضًا بشكل ملحوظ أثناء انقطاع التيار الكهربائي غير المتوقع.

يقول عارف أحمد، مستخدم imo، معلقًا على فائدة هذه الميزة: "لطالما كانت مكالمات الفيديو في المساحات ذات الإضاءة الخافتة تحديًا. حسنت ميزة "الإضاءة" الجديدة من imo هذا الجانب بشكل كبير، مما سمح لي بالتواصل مع الأصدقاء والعائلة بشكل مريح. كما إنه تغيير في قواعد اللعبة، مما يضمن أنني لم أعد بحاجة إلى أن أكون في غرفة مضاءة جيدًا لإجراء مكالمات فيديو واضحة".

صرح مهران كبير، مدير أعمال imo، قائلاً: "في imo، كانت تلبية احتياجات المستخدم دائمًا محورًا رئيسيًا. أشار بحثنا إلى أن 35% من مكالمات الفيديو على منصتنا تتم في ظروف الإضاءة المنخفضة. ميزة "الإضاءة" هي استجابة مباشرة لذلك، مما يؤكد التزامنا بتعزيز اتصال المستخدم. لا يتعلق هذا الابتكار بالتكنولوجيا فحسب؛ بل يتعلق أيضًا بتمكين مستخدمينا وسد فجوات التواصل. كانت التعليقات الإيجابية من مرحلة الاختبار لدينا مؤشرًا قويًا على التأثير المحتمل للميزة".

اعتمد أكثر من 30% من مستخدمي imo هذه الميزة خلال مرحلة الاختبار. للاستمتاع بميزة "الإضاءة"، يُطلب من المستخدمين تحديث تطبيق imo الخاص بهم.

وتؤكد هذه الميزة على تفاني imo في تقديم حلول مبتكرة تسهل التواصل السلس، مما يتيح للمستخدمين مشاركة اللحظات المهمة دون عناء.

قم بتنزيل imo مجانًا على https://imo.im/ .

نبذة عن imo

imo عبارة عن منصة عالمية للاتصالات الفورية تهدف إلى توفير الطريقة الأكثر ملاءمة وتفاعلية وممتعة للأشخاص للتواصل. من خلال خدمات الاتصال السمعية والبصرية التي يمكن الوصول إليها، يربط imo أكثر من 200 مليون مستخدم بـ 62 لغة عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. يعمل imo على تمكين الشعب البنغالي من القدرة على الاتصال عبر الأميال والحدود بينهما.