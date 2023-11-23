imo Görüntülü Aramayı Aydınlatıyor: Daha Parlak Görüşmeler için Yenilikçi 'Light' Özelliği ile Tanışın

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imo

23 Nov, 2023, 09:04 ET

RİYAD, Suudi Arabistan, 23 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Popüler küresel anlık mesajlaşma uygulaması imo, en son özelliği olan 'Light'ı kullanıma sundu. Bu yenilikçi eklenti, özellikle düşük ışık koşullarında görüntülü aramalar sırasında kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor. 'Light' özelliği, imo'nun yerelleştirme ve kullanıcı odaklı yeniliğe olan bağlılığıyla uyumludur.

'Light' özelliğinin işlevselliği hem basit hem de ustacadır. Telefon ekranının alanlarını parlak bir çerçeveye dönüştürerek loş ortamlarda video kalitesini %100'e kadar artırır. Bu özellik, kullanıcıların gelişmiş netlikle görüntülü görüşmelere katılmasına olanak tanıyarak, zayıf ışıklı ortamlarda bile yüzlerin net bir şekilde görülmesini mümkün kılar. Bu özellik aynı zamanda beklenmedik elektrik kesintileri sırasında da oldukça faydalıdır.

Bir imo kullanıcısı olan Arif Ahmed, bu özelliğin faydası hakkında şunları söyledi: "Loş ışıklı alanlarda görüntülü arama yapmak her zaman zor olmuştur. imo'nun yeni 'Light' özelliği bu özelliği önemli ölçüde iyileştirerek arkadaşlarımla ve ailemle rahatça iletişim kurmamı sağladı. Bu, oyunun kurallarını değiştirecek bir şey ve artık net görüntülü görüşmeler için iyi aydınlatılmış bir odada olmama gerek kalmamasını sağlıyor."

imo İşletme Yöneticisi Mehran Kabir şunları söyledi: "imo'da kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanması her zaman temel odak noktası olmuştur. Araştırmamız, platformumuzdaki görüntülü aramaların %35'inin düşük ışık koşullarında yapıldığını gösterdi. 'Light' özelliği buna doğrudan bir yanıttır ve kullanıcı bağlantısını geliştirme konusundaki kararlılığımızın altını çizmektedir. Bu yenilik sadece teknolojiyle ilgili değil; kullanıcılarımızı güçlendirmek ve iletişim boşluklarını kapatmakla ilgilidir. Test aşamamızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, özelliğin potansiyel etkisinin güçlü bir göstergesiydi."

Test aşamasında imo kullanıcılarının %30'undan fazlası bu özelliği benimsedi. 'Light'a erişmek için kullanıcıların imo uygulamalarını güncellemeleri gerekmektedir.

Bu özellik, imo'nun kesintisiz iletişimi kolaylaştıran ve kullanıcıların önemli anları zahmetsizce paylaşmalarını sağlayan yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

imo'yu https://imo.im/ adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. 

imo Hakkında 

imo, insanların bağlantı kurması için en uygun, etkileşimli ve eğlenceli yolu sağlamayı amaçlayan küresel bir anlık iletişim platformudur. Erişilebilir sesli ve görüntülü iletişim hizmetleri aracılığıyla imo, dünya çapında 170'den fazla ülke ve bölgede 62 dilde 200 milyondan fazla kullanıcıyı birbirine bağlamaktadır. imo, insanları kilometrelerce uzaktan ve aralarındaki sınırların ötesinde bağlantı kurma becerisiyle destekliyor.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2218469/imo_Logo.jpg

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