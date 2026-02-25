Innodisk تطلق بطاقة CXL الإضافية لإتاحة ذاكرة قابلة للتوسع للذكاء الاصطناعي للحافة

Innodisk, a leading provider of industrial-grade memory solutions, announced the CXL Add-in Card (AIC), a major addition to its CXL product portfolio.

تايبيه، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "إنوديسك" (Innodisk)، المزود الرائد لحلول الذاكرة الصناعية ، عن طرح بطاقة CXL الإضافية ، وهي إضافة رئيسية إلى محفظة منتجات (CXL). طورت "إنوديسك" بطاقة التوسعة تلك القائمة على CXL استجابةً لمتطلبات الذاكرة المتزايدة في الحوسبة من الجيل التالي والقدرة المحدودة على التوسع لتصميمات اللوحة الأم الحالية. من خلال الاتصال عبر واجهة PCIe الواسعة النطاق والناضجة ، توفر بطاقة CXL الإضافية وصولاً سريعًا إلى الذاكرة دون أن تشغل فتحات DIMM الخاصة بالنظام. كما توفر مرونة أكبر في استخدام الذاكرة وتخصيصها. يفتح عامل الشكل HHHL (نصف الارتفاع، نصف الطول) الخاص بها، مقترنًا بمعايير الذاكرة ذات ملفات التعريف المنخفضة للغاية (DDR5 RDIMM / RDIMM VLP) المدمجة من "إنوديسك" ، إمكانيات جديدة لمراكز البيانات الصغيرة وأنظمة الحافة ، خاصة في السيناريوهات الحساسة للتأخير، مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، والتداول عالي التردد، والتصوير الطبي الذكي.

توسيع مرن للذاكرة حتى 256 غيغابايت

تحتوي بطاقة CXL الإضافية من "إنوديسك" على منفذين RDIMM داخليين يوفران توسيعًا مرنًا للذاكرة يصل إلى 256 غيغابايت (128 غيغابايت ×2) ، مما يسمح بتعديل السعة بسهولة عن طريق تبادل وحدات RDIMM بناءً على احتياجات النظام. من خلال الاتصال من خلال فتحات PCIe ، فإنها لا تحافظ فقط على فتحات DIMM الأصلية للنظام ولكن أيضًا توفر نطاقًا تردديًا إضافيًا بسرعة 32 غيغابايت/ثانية عبر واجهة PCIe Gen 5 x8 من الجيل الخامس الخاصة بها. يقلل ذلك من التأخير عند وصول وحدة المعالجة المركزية إلى الذاكرة المشتركة ، مما يتيح تدفق بيانات أسرع للتطبيقات كثيفة النطاق الترددي مثل استدلال الذكاء الاصطناعي ومعالجة الحافة.

قدرات CXL 2.0 لأحمال عمل ديناميكية

باعتبارها حلاً لتوسيع الذاكرة من نوع CXL 2.0 Type 3 يدعم بروتوكوليّ CXL.mem و CXL.io ، فإن بطاقة CXL الإضافية من "إنوديسك" لا تقلل فقط من تأخير النظام وتعقيده بل تمكّن أيضًا تجميع الذاكرة عبر مضيفين متعددين ، مما يحسن كفاءة النظام بشكل عام. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص للتطبيقات ذات أحمال العمل المتقلبة ، مثل شبكات الجيل الخامس (5G) والتداول عالي التردد في الأسواق المالية.

تصميم مدمج للحافة

تأتي بطاقة CXL الإضافية من "إنوديسك" بعامل الشكل المدمج HHHL (نصف الارتفاع، نصف الطول) مع إرفاق حامل إضافي بعامل الشكل FHHL (الارتفاع الكامل، الطول الكامل)، مما يضمن التوافق مع مختلف تكوينات الهياكل. عندما تقترن مع ذاكرة ذات ملف تعريف منخفض للغاية (DDR5 RDIMM VLP) من "إنوديسك"، فإنها تقلل من متطلبات المساحة وتعزز مرونة التخطيط الداخلي. هذا التصميم المحسّن مثالي لخوادم الحافة والتنفيذات المحدودة في المساحة.

حل قابل للتكوين وفعال من حيث التكلفة

بناءً على صدارتها في مجال وحدات DRAM الصناعية ، تقدم "إنوديسك" بطاقة CXL الإضافية بمواصفات ذاكرة RDIMM القابلة للتكوين لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة. إنها بمثابة حل حافة موثوق وفعال من حيث التكلفة لتوسيع الذاكرة يقضي على الحاجة إلى إعادة تصميم اللوحة الأم باهظة الثمن مع استمرار متطلبات النظام في النمو.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2918983/Press_Photo__Innodisk_CXL_AIC.jpg