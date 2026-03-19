Innodisk في معرض NVIDIA GTC 2026: تسريع الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي للرعاية الصحية والتنقل مع حلول الحافة للمكدس الكامل

سان خوسيه، كاليفورنيا, 19 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "إنوديسك" (Innodisk)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول الذكاء الاصطناعي ، عن مشاركتها في معرض (NVIDIA GTC 2026). إلى جانب الشركة الفرعية "آيتينا" (Aetina)، تعرض مجموعة "إنوديسك" التكامل السلس لبُنى الذكاء الاصطناعي من شركة "إنفيديا" (NVIDIA) في تطبيقات الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير والنشر للحافة. من خلال التقارب بين منصات الحوسبة عالية الأداء الخاصة بها ووحدات كاميرات الاستشعار البصري، تقوم "إنوديسك" بترجمة التكنولوجيا المتطورة إلى حلول صناعية للذكاء الاصطناعي جاهزة للتنفيذ الميداني عبر قطاعين عموديين؛ هما الرعاية الصحية الذكية والتنقل الذكي.

Innodisk today announced its participation in NVIDIA GTC 2026. Alongside subsidiary Aetina, Innodisk Group is showcasing the seamless integration of NVIDIA AI architectures into scalable, deployable edge AI applications.

جسر بين الابتكار والتنفيذ

مع تحول المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي من النماذج القائمة على السحابة إلى تنفيذ الحافة، تقدم "إنوديسك" عمق تكامل الأجهزة والبرمجيات الذي يتطلبه تبنّي الذكاء الاصطناعي للحافة على النطاق الصناعي.

قال "راندي تشين"، رئيس مجموعة "إنوديسك": تقنيات "إنفيديا" تقود ثورة الذكاء الاصطناعي ، و"إنوديسك" هي المكان الذي يلتقي فيه هذا الابتكار مع واقع الصناعة." "من خلال التعاون الوثيق مع "إنفيديا" وعقدين من الخبرة في الأسواق العمودية ، نساعد العملاء على تخطي تعقيد التكامل وتسريع رحلتهم من الخوارزميات المتقدمة إلى الحلول الجاهزة للتنفيذ الميداني".

الرعاية الصحية الذكية: نموذج لغوي بصري طبي قوي في الحافة السريرية

تستعرض "إنوديسك" نموذجًا لغويًا بصريًا طبيًا متعدد الوسائط مدعومًا ببنية NVIDIA Blackwell ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات NVIDIA TensorRT، ويعمل على منصة الحوسبة الذكية APEX-X200. يتضمن النظام، الذي يأتي في هيكل بسعة 16.5 لتر، وحدة معالجة رسومية من طراز NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (24،064 نواة CUDA ؛ 752 نواة Tensor) ، ما يوفر الحوسبة على مستوى مراكز البيانات للمؤسسات للبيئات السريرية المحدودة المساحة.

من خلال تمكين الاستدلال المحلي بالكامل للقضاء على الاعتماد على السحابة ، يضمن الحل تأخيرًا منخفضًا للغاية وسرية مطلقة للبيانات. تُظهر العروض المباشرة النظام وهو يقوم بتحليل صور الأشعة السينية والأشعة المقطعية في الوقت الفعلي ، وتوليد مسودات تقرير التشخيص تلقائيًا ، وتحويل النتائج الطبية إلى تفسيرات سهلة للمرضى؛ ما يؤدي إلى تبسيط تدفقات عمل أخصائيّي الأشعة وتحسين التواصل السريري.

التنقل الذكي: الإدراك المحيطي وسلامة الذكاء الاصطناعي للمركبات الثقيلة

طورت "إنوديسك" و "آيتينا" بشكل مشترك حلاً للتنقل الذكي مدعومًا بمنصة NVIDIA Jetson AGX Orin . من خلال الاستفادة من بطاقة التقاط مخصصة من "إنوديسك" ، قام الفريق بدمج ثمانية وحدات كاميرا بتقنية (GMSL2) على منصة واحدة ، ما أدى إلى التغلب على تحديات تكامل الأجهزة لتقديم فيديو متعدد القنوات في الوقت الفعلي. يتضمن الحل تقنيتيّ "الرؤية المحيطية المتصلة" و"الرصد النشط للبقع العمياء"، في حين أن "نظام مراقبة السائق بالذكاء الاصطناعي" المتكامل ينبه إلى التعب، والانحراف، واستخدام الجوّال، مما يوفر تغطية سلامة شاملة لعمليات المركبات الثقيلة.

تفضلوا بزيارة Innodisk في معرض ((NVIDIA GTC 2026

انضموا إلى "إنوديسك" في كابينة رقم 7039 و "آيتينا" في كابينة رقم 139، (مركز سان خوسيه ماكنري للمؤتمرات)، من 16 إلى 19 مارس. يمكنكم استكشاف المحفظة الكاملة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي للحافة المصممة لتلائم أحمال العمل المتطلبة.

