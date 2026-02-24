Innodisk ने स्केलेबल Edge AI मेमोरी विस्तार के लिए CXL ऐड-इन कार्ड लॉन्च किया

ताइपे, 24 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- औद्योगिक-ग्रेड मेमोरी समाधानों के अग्रणी प्रदाता, Innodisk ने CXL Add-in Card (AIC) की घोषणा की है, जो इसके CXL उत्पाद पोर्टफ़ोलियो में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। Innodisk ने अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग में बढ़ती मेमोरी की मांग और मौजूदा मदरबोर्ड डिजाइनों की सीमित स्केलेबिलिटी के प्रत्युत्तर में इस CXL-आधारित विस्तार कार्ड को विकसित किया है। व्यापक और परिपक्व PCIe इंटरफ़ेस के माध्यम से कनेक्ट करते हुए, CXL AIC सिस्टम DIMM स्लॉटों पर कब्जा किए बिना तेज़ मेमोरी एक्सेस प्रदान करता है। यह मेमोरी के उपयोग और आवंटन में अधिक लचीलापन भी प्रदान करता है। इसका HHHL फॉर्म फैक्टर, Innodisk के कॉम्पैक्ट DDR5 RDIMM/RDIMM VLP के साथ मिलकर, माइक्रो डेटा सेंटरों और एज सिस्टमों के लिए नई संभावनाएं खोलता है, विशेषत: 5G नेटवर्किंग, हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और स्मार्ट मेडिकल इमेजिंग जैसे लेटेंसी-क्रिटिकल परिदृश्यों में।

Innodisk, a leading provider of industrial-grade memory solutions, announced the CXL Add-in Card (AIC), a major addition to its CXL product portfolio.

256GB तक लचीला मेमोरी विस्तार

सिस्टम की आवश्यकताओं के आधार पर RDIMM मॉड्यूल को बदलकर क्षमता को आसानी से समायोजित करते हुए, Innodisk CXL AIC में 256GB (128GB x2) तक लचीला मेमोरी विस्तार प्रदान करने वाले दो ऑनबोर्ड RDIMM सॉकेट होते हैं। PCIe स्लॉटों के माध्यम से कनेक्ट करने पर यह सिस्टम के मूल DIMM स्लॉटों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपने PCIe Gen 5 x8 इंटरफ़ेस के माध्यम से अतिरिक्त 32GB/s की बैंडविड्थ भी प्रदान करता है। इससे AI इंफरेंस और एज प्रोसेसिंग जैसे बैंडविड्थ-गहन एप्लीकेशनों के लिए तेज डेटा प्रवाह को सक्षम बनाते हुए, CPU द्वारा साझाकृत मेमोरी तक पहुंचने पर विलंबता कम हो जाती है।

गतिशील कार्यभारों के लिए CXL 2.0 की क्षमताएँ

CXL.mem और CXL.io को सपोर्ट करने वाले CXL 2.0 टाइप 3 मेमोरी विस्तार समाधान के रूप में, Innodisk CXL AIC सिस्टम विलंबता और जटिलता को कम करने के साथ-साथ कई होस्टों में मेमोरी पूलिंग को भी सक्षम बनाता है, जिससे समग्र सिस्टम दक्षता में सुधार होता है। यह इसे 5G नेटवर्किंग और वित्तीय बाजारों में उच्च-फ्रीक्वन्सी ट्रेडिंग जैसी उतार-चढ़ाव वाले कार्यभार वाली एप्लीकेशनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाता है।

एज के लिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

Innodisk CXL AIC एक कॉम्पैक्ट HHHL फॉर्म फैक्टर में आता है, जिसमें विभिन्न चेसिस कॉन्फ़िग्रेशन के साथ संगतता सुनिश्चित करने वाला एक अतिरिक्त FHHL ब्रैकेट भी शामिल होता है। Innodisk DDR5 RDIMM VLP मेमोरी के साथ उपयोग करने पर, यह स्थान की आवश्यकता को कम और आंतरिक लेआउट लचीलेपन में वृद्धि करता है। यह अनुकूलित डिज़ाइन सीमित स्थान वाले एज सर्वरों और परिनियोजन के लिए आदर्श है।

एक विन्यास योग्य और लागत प्रभावी समाधान

औद्योगिक DRAM मॉड्यूल में अपनी अग्रणी स्थिति को आगे बढ़ाते हुए, Innodisk ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य RDIMM विशिष्टताओं के साथ CXL AIC प्रदान करता है। यह मेमोरी विस्तार के लिए एक विश्वसनीय, लागत प्रभावी समाधान के रूप में कार्य करता है जो सिस्टम की आवश्यकताओं में लगातार वृद्धि होने पर महंगे मदरबोर्ड के पुन: डिज़ाइन की आवश्यकता को समाप्त करता है।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2918983/Press_Photo__Innodisk_CXL_AIC.jpg