NVIDIA GTC 2026 में Innodisk: फुल-स्टैक एज समाधानों के साथ स्वास्थ्य सेवा और गतिशीलता के लिए वास्तविक दुनिया की AI को गति प्रदान करना
News provided byInnodisk Corporation
19 Mar, 2026, 03:12 IST
सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 19 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Innodisk, एक अग्रणी वैश्विक AI समाधान प्रदाता, ने आज NVIDIA GTC 2026 में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। सहायक कंपनी Aetina के साथ, Innodisk Group द्वारा NVIDIA AI आर्किटेक्चर के स्केलेबल, डिप्लॉयबल एज AI एप्लिकेशनों में सहज एकीकरण का प्रदर्शन किया जा रहा है। Innodisk अपने उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और स्वामित्व-वाले विज़न सेंसिंग कैमरा मॉड्यूलों को एकीकृत करके, अत्याधुनिक तकनीक को दो क्षेत्रों में क्षेत्र-के-लिए-तैयार औद्योगिक AI समाधानों में परिवर्तित कर रहा है: स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा और इंटेलिजेंट गतिशीलता।
नवाचार और कार्यान्वयन के बीच सेतु बनाना
जैसे-जैसे वैश्विक AI परिदृश्य क्लाउड-आधारित मॉडल से एज निष्पादन की ओर बढ़ रहा है, Innodisk हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर एकीकरण की वह गहराई प्रदान करता है जिसकी औद्योगिक स्तर पर एज AI को अपनाने के लिए आवश्यकता होती है।
"NVIDIA की टेक्नोलॉजियाँ AI क्रांति को आगे बढ़ा रही हैं, और Innodisk में यह नवाचार उद्योग की वास्तविकता से मिलता है," Innodisk Group के अध्यक्ष, Randy Chien, ने कहा। "NVIDIA के साथ घनिष्ठ सहयोग और दो दशकों की विशिष्ट बाजार विशेषज्ञता के माध्यम से, हम ग्राहकों को एकीकरण की जटिलता को कम करने और उन्नत एल्गोरिदम से लेकर क्षेत्र-के-लिए-तैयार समाधानों तक की उनकी यात्रा को गति देने में सहायता करते हैं।"
स्मार्ट हेल्थकेयर: Clinical Edge में शक्तिशाली Medical VLM
APEX-X200 Edge AI Computing Platform पर चलते हुए, NVIDIA Blackwell आर्किटेक्चर और NVIDIA TensorRT द्वारा संचालित Innodisk एक Medical Multimodal Vision Language Model (Medical VLM) प्रदर्शित कर रहा है। 16.5 लीटर चेसिस में स्थित, सिस्टम में NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU (24,064 CUDA कोर; 752 Tensor कोर) एकीकृत है, जो स्थान-बाधित नैदानिक सेटिंग्स में उद्यम डेटा-सेंटर-स्तरीय कंप्यूट सुलभ बनाता है।
क्लाउड पर निर्भरता को खत्म करने के लिए पूरी तरह से स्थानीय इंफरेंस को सक्षम करके, यह समाधान अत्यंत कम विलंबता और पूर्ण डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है। लाइव डेमो में दिखाया गया है कि यह सिस्टम X-ray और CT छवियों का वास्तविक समय में विश्लेषण, स्वचालित रूप से नैदानिक रिपोर्ट के मसौदे तैयार, और चिकित्सा निष्कर्षों को रोगी के अनुकूल स्पष्टीकरण में परिवर्तित करता है - जिससे रेडियोलॉजिस्ट के कार्यप्रवाहों को सुव्यवस्थित और नैदानिक संचार में सुधार किया जा सकता है।
इंटेलिजेंट गतिशीलता: भारी वाहनों के लिए परिवेशीय धारणा और AI सुरक्षा
Innodisk और Aetina ने संयुक्त रूप से NVIDIA Jetson AGX Orin प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित एक Intelligent Mobility Solution विकसित किया है। Innodisk के कस्टम कैप्चर कार्ड का उपयोग करते हुए, टीम ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आठ GMSL2 कैमरा मॉड्यूलों को एकीकृत किया, जिससे हार्डवेयर एकीकरण की चुनौतियों से निपटते हुए वास्तविक समय में मल्टी-चैनल वीडियो प्रदान किया जा सका है। भारी वाहनों के संचालनों के लिए सर्वसमावेशी सुरक्षा कवरेज प्रदान करते हुए, इस समाधान में Surround-View Stitching और Blind Spot Detection (BSD) की सुविधा प्रदान की गई है, जबकि एक एकीकृत AI Driver Monitoring System (DMS) थकान, ध्यान भटकने और मोबाइल फ़ोन के उपयोग के खिलाफ अलर्ट करता है।
NVIDIA GTC 2026 में Innodisk से मिलें
Innodisk से बूथ #7039 और Aetina से बूथ #139 पर जुड़ें, San Jose McEnery Convention Center, 16-19 मार्च। चुनौतीपूर्ण कार्यभारों के लिए डिज़ाइन किए गए एज AI इन्फ्रास्ट्रक्चर के संपूर्ण पोर्टफोलियो की छानबीन करें।
फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2936621/Press_Photo__Innodisk_at_NVIDIA_GTC_2026.jpg
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