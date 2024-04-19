KuCoin تعلن نموًا استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2024: حجم التداول الفوري يقفز بنسبة 121.85٪ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتقدم بزيادة مفاجئة قدرها 263.91٪

فيكتوريا، سيشل، 19 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت بورصة العملات المشفرة العالمية الرائدة، KuCoin، نموًا هائلاً عبر عددٍ من أبعاد عملياتها خلال الربع الأول من عام 2024. شهدت البورصة زيادة ملحوظة في حجم التداول الفوري لديها بنسبة 121.85٪، وأبدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحديدًا، أعلى معدل للنمو، بنسبة بلغت263.91٪. سلطت هذه الفترة الضوء أيضًا على حدوث زيادة كبيرة في حجم التداول قبل افتتاح السوق، بحيث وصل إلى 23.12 مليون، مما مثل زيادة بنسبة 68٪ عن الربع السابق، وزاد عدد المستخدمين الفريدين بنسبة 47٪ إلى أكثر من 13,500 مستخدم.

واستمر التزام KuCoin نحو تحسين تجربة مستخدميها وتوسيع خدماتها في تحقيق نتائج إيجابية: فعلى مدار الربع، أضافت البورصة 73 أصلاً جديدًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 892 أصلاً رقميًا قابلاً للتداول. إضافةً إلى ذلك، شهدت حلول KuCoin المبتكرة للتداول، مثل بوتات KuCoin للتداول، ما يزيد على 1.3 مليون عملية تنصيب؛ مما يدل على ثقة المستخدمين الكبيرة بها وتفاعلهم معها. كما رسخت KuCoin مكانتها في السوق أكثر عن طريق إطلاق برنامجها التعليمي ومبادراتها للمسؤولية الاجتماعية للشركات بعنوان 'KuCoin Campus"، حرصًا على أن يكون مستخدميها على بينة ومجهزين لخوض غمار مشهد العملات المشفرة المتغير.

اقرأ المدونة الكاملة هنا [ https://www.kucoin.com/blog/kucoin-sees-robust-q1-growth-spot-trading-volume-jumps-mena-leads-with-significant-surge ].

نبذة عن KuCoin

KuCoin هي بورصة عالمية رائدة للعملات المشفرة تأسست في سبتمبر عام 2017، وتتخذ من سيشل مقرًا رئيسيًا لعملياتها. وبصفتها بورصة موجهة للمستخدمين تركز على الشمول والتوسع في العمل المجتمعي، توفر KuCoin أكثر من 800 أصل رقمي، وتقدم حاليًا خدمات التداول الفوري والتداول بالهامش وتداول العملات الورقية بنظام النظير للنظير P2P وتداول العقود الآجلة والتحيصص، لمستخدميها البالغ عددهم 30 مليون مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وفي عام 2023، اختيرت KuCoin كواحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة من قبل مجلة Forbes وحظت بالتكريم بصفتها بورصة عالمية تحظى بإشادة كبيرة ضمن حفل جوائز منصة تداول العملات المشفرة العالمية لعام 2023 من Finder. تعرف على المزيد على .https://www.kucoin.com/

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