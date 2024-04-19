KuCoin 2024'ün İlk Çeyreğinde Olağanüstü Büyüme Bildiriyor, Spot İşlem Hacmi %121,85 Arttı, MENA %263,91 Artışla Liderlik Ediyor

VICTORIA, Seyşeller, 19 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- 2024'ün ilk çeyreğinde, önde gelen küresel kripto para borsalarından biri olan KuCoin, operasyonlarının birçok boyutunda önemli bir büyüme bildirdi. Borsa, spot işlem hacminde %121,85 oranında kayda değer bir artış gördü ve özellikle MENA bölgesi %263,91 ile en yüksek büyümeyi gösterdi. Bu dönem aynı zamanda piyasa öncesi işlem hacminin önceki çeyreğe kıyasla %68 artarak 23,12 milyona yükseldiğini ve tekil kullanıcı sayısının da %47 artışla 13.500'ün üzerine çıktığını gösterdi.

KuCoin'in kullanıcı deneyimini geliştirme ve hizmetlerini genişletme konusundaki kararlılığı olumlu sonuçlar vermeye devam etti. Çeyrek boyunca, borsa 73 yeni varlık ekleyerek toplamı 892 ticareti yapılabilir dijital varlığa ulaştı. Ek olarak, KuCoin'in KuCoin Ticaret Botları gibi yenilikçi ticaret çözümleri, 1,3 milyondan fazla yeni kurulum gördü ve bu da güçlü bir kullanıcı güveni ve katılımına işaret ediyor. Pazardaki konumunu daha da güçlendiren KuCoin, kullanıcıların gelişen kripto ortamında gezinmek için iyi bilgilendirilmiş ve donanımlı olmalarını sağlamak için eğitim programını ve KSS girişimleri 'KuCoin Kampüsü'nü başlattı.

Blogun tamamını buradan okuyabilirsiniz [https://www.kucoin.com/blog/kucoin-sees-robust-q1-growth-spot-trading-volume-jumps-mena-leads-with-significant-surge].

KuCoin Hakkında

Eylül 2017'de faaliyete geçen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller'de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Kapsayıcılık ve topluluk eylemi erişimine odaklanan kullanıcı odaklı bir platform olarak 800'den fazla dijital varlık sunuyor ve şu anda 200'den fazla ülkede 30 milyon kullanıcısına Spot ticaret, Marj ticareti, P2P Fiat ticareti, Vadeli işlem ticareti ve Staking sağlıyor. ve bölgeler. 2023 yılında KuCoin, Forbes tarafından En İyi Kripto Borsalarından biri olarak seçildi ve Finder'ın 2023 Küresel Kripto Para Ticaret Platformu Ödülleri'nde yüksek övgüye değer küresel bir borsa olarak tanındı. Daha fazla bilgiyi https://www.kucoin.com/ adresinde bulabilirsiniz.

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