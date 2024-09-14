Learning Tree International تحتفل بـ 50 عامًا من الابتكار والتأثير والتميّز

هيرندون، فرجينيا ، 14 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل "ليرننج تري إنترناشيونال" (Learning Tree International)، شركة حلول التعلم والتطوير ، بكل فخر بعيد ميلادها الخمسين؛ حيث تحتفل بنصف قرن من الابتكار التحويلي والتأثير العميق والتميّز المستمر.

يؤكد هذا الحدث البارز التزامنا بتمكين الأفراد والمنظمات ، وتشكيل مستقبل التطوير المهني ، وإحداث فرق دائم في المجتمعات التي نخدمها. قيمنا الأساسية تدفعنا يوميًا ، من خلال منتجاتنا وحلول الشراء التي نقدمها. لقد تأثر العملاء بسعينا اللانهائي للمعرفة والمهارة ، بالإضافة إلى ذلك، تضمن عنايتنا المتفانية أننا نقدم التدريب الذي يركز على العملاء أولاً ودعم على أعلى مستوى من التميّز.

يقول ديفيد براون ، الرئيس التنفيذي لشركة "ليرننج تري": "احتفالنا بخمسين عامًا من التميّز والابتكار هو شهادة على التزامنا الدائم تجاه عملائنا والمجتمعات التي نخدمها". "هذا الإنجاز لا يمثل فقط تاريخنا ، ولكنه يمثل أيضًا رؤيتنا للمستقبل؛ حيث نواصل القيادة في هذه الصناعة".

منذ تأسيس شركتنا في عام 1974 ، حققنا نموًا من شركة ناشئة صغيرة إلى شركة رائدة في الصناعة ، واشتهرنا بحلولنا المتطورة ونهجنا الذي يركز على العملاء. على مدى العقود الخمسة الماضية ، كنا صامدين في التزامنا تجاه عملائنا ، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة باستمرار وكسب ثقة ولاء كلٍ من عملائنا وشركائنا.

أضاف براون: "نحن مدينون بنجاحنا للتفاني الثابت لفريقنا وثقة شركائنا ، ولذلك، نحن ممتنون حقًا". "بينما نبدأ السنوات الخمسين المقبلة ، نقوم بذلك بقوة متجددة وبنفس الشغف بالجودة والخدمة التي كانت علامتنا المميزة منذ اليوم الأول".

للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية ، تستضيف "ليرننج تري إنترناشيونال" حدثًا تاريخيًا تم تصميمه ليس فقط كانعكاس لإنجازاتنا السابقة ، ولكن أيضًا كمحفّز للنجاح في المستقبل. يتميز الحدث بجلسة مدتها ساعتين تتسم بكونها مكثّفة ولكنها أيضًا قوية ، فهي زاخرة بأفكار متطورة ومهارات قابلة للتنفيذ. تلك العناصر ضرورية للازدهار في بيئة العمل الحالية ذات الوتيرة المتسارعة. سيستفيد الحضور من المسارات المتخصصة التي تغطي المجالات الرئيسية للتطوّر المهني والتنظيمي. وستوفر فرصة فريدة للتفاعل مباشرة مع قادة الصناعة والتواصل مع المهنيين من القطاعات التجارية والحكومية. موضوعات الجلسات هي المهارات التقنية، والمخاطر والامتثال، والقيادة ، وتضم ورش عمل عملية حول الأمن السيبراني ، ومكتبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتمثيل البصري للبيانات ، والقيادة، وذلك بهدف تطبيق المهارات بصورة فورية.

لمزيد من المعلومات حول "ليرننج تري" ودوراتها ذات المستوى العالمي ، يرجى زيارة الدورات التدريبية والاعتمادات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات | "ليرننج تري" أو تواصل معنا بالبريد الإلكتروني على [email protected].

حول Learning Tree International

تعتبر "ليرننج تري إنترناشيونال" شريكًا موثوقًا للتعلم متخصص في تطوير المهارات، والتدريب على القيادة، والاعتماد. لمساعدة الأفراد والمنظمات على تحقيق أهدافهم ، تقدم "ليرننج تري" مجموعة شاملة من الدورات التي تشمل التدريب على المهارات التقنية، وتطوير القيادة، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع، وغيرها. لدعم رؤية "ليرننج تري" لتوفير أفضل تدريب في فئته يلبي احتياجات القوى العاملة حاليًا، يتوفر فريق من المدربين والخبراء المتخصصين ذوي الخبرة العملية، الذين يبرعون في تحويل محتوى مكتبة الشركة الكبيرة، التي تزخر بالمحتوى الخاص بها وبشركائها، إلى ممارسات وأنشطة عملية حيوية وشيّقة.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Saveeta Pillai

مدير التسويق العالمي

[email protected]

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