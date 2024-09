Learning Tree International feiert 50 Jahre Innovation, Einfluss und Exzellenz

HERNDON, Va, 14. September 2024 /PRNewswire/ -- Learning Tree International, ein Unternehmen für Lern- und Entwicklungslösungen, feiert mit Stolz sein 50-jähriges Bestehen und damit ein halbes Jahrhundert der transformativen Innovation, des tiefgreifenden Einflusses und der unerschütterlichen Exzellenz.

Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht unseren Einsatz, Einzelpersonen sowie Organisationen zu stärken, die Zukunft der beruflichen Weiterbildung zu gestalten und in den Gemeinden, die wir bedienen, einen nachhaltigen Unterschied zu machen. Unsere Kernwerte treiben uns täglich durch unsere innovativen Produkte und Einkaufslösungen an. Unser unermüdliches Streben nach Wissen und Können haben das Klientel beeinflusst und unsere engagierte Betreuung stellt sicher, dass wir kundenorientiertes Training und Unterstützung auf höchstem Niveau bieten.

„Die Feierlichkeiten zu 50 Jahren Exzellenz und Innovation sind ein Beweis für unseren anhaltenden Einsatz für unsere Kundschaft und die Gemeinden, in denen wir tätig sind", sagt David Brown, Geschäftsführer von Learning Tree. „Dieser Meilenstein steht nicht nur für unsere Geschichte, sondern auch für unsere Vision für die Zukunft, in der wir weiterhin führend in der Branche sein werden."

Seit unserer Gründung im Jahr 1974 haben wir uns von einem kleinen Startup zu einem Branchenführer entwickelt, der für seine innovativen Lösungen und seinen kundenorientierten Ansatz bekannt ist. In den vergangenen fünf Jahrzehnten haben wir uns unnachgiebig für unsere Kundschaft eingesetzt, indem wir stets hochwertige Produkte und Dienstleistungen geliefert und uns das Vertrauen sowie die Loyalität unserer Kundschaft und Partner verdient haben.

„Wir verdanken unseren Erfolg dem unermüdlichen Einsatz unseres Teams sowie dem Vertrauen unserer Partner und dafür sind wir wirklich dankbar", fügte Brown hinzu. „Wir gehen die nächsten 50 Jahre mit neuem Elan und der gleichen Leidenschaft für Qualität und Service an, die vom ersten Tag an unser Markenzeichen war."

Anlässlich dieses historischen Ereignisses veranstaltet Learning Tree International ein wegweisendes Event, das nicht nur unsere vergangenen Erfolge widerspiegeln, sondern auch als Katalysator für zukünftige Erfolge dienen soll. Die Veranstaltung bietet eine kompakte, aber wirkungsvolle zweistündige Sitzung, vollgepackt mit innovativen Erkenntnissen und umsetzbaren Fähigkeiten. Dies ist unerlässlich, um in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Teilnehmende werden von speziellen Themen profitieren, welche Schlüsselbereiche der Karriere- und Organisationsentwicklung abdecken. Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit, direkt mit Branchenführern in Kontakt zu treten und sich mit Fachleuten aus Wirtschaft und Verwaltung zu vernetzen. Die Sitzungen sind den Bereichen technische Fähigkeiten, Risiko und Compliance sowie Führung gewidmet und umfassen praktische Workshops zu den Themen Cybersicherheit, ITIL, Datenvisualisierung und Führung, in denen die erworbenen Fähigkeiten sofort angewendet werden können.

Informationen zu Learning Tree International

Learning Tree International ist ein zuverlässiger Lernpartner, der sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten, Führungstraining und Zertifizierung spezialisiert hat. Learning Tree unterstützt Einzelpersonen sowie Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele und bietet ein umfassendes Kursangebot, das Schulungen für technische Fähigkeiten, die Entwicklung von Führungskräften, Cybersicherheit, Projektmanagement und vieles mehr umfasst. Die Vision von Learning Tree, erstklassige Schulungen anzubieten, die den Anforderungen der heutigen Arbeitskräfte gerecht werden, wird von einem Ausbildungsteam und Fachexperten mit praktischer Erfahrung unterstützt, welche die umfangreiche Bibliothek firmeneigener und Partnerinhalte effektiv zum Leben erwecken.

