Learning Tree International célèbre 50 ans d'innovation, d'impact et d'excellence

HERNDON, Va., 14 septembre 2024 /PRNewswire/-- Learning Tree International, une société de solutions d'apprentissage et de développement, marque fièrement son 50e anniversaire, célébrant un demi-siècle d'innovation transformatrice, d'impact profond et d'excellence inébranlable.

Cette étape importante souligne notre engagement à autonomiser les individus et les organisations, à façonner l'avenir du développement professionnel et à faire une différence durable dans les communautés que nous servons. Nos valeurs fondamentales nous guident au quotidien, à travers nos produits innovants et nos solutions d'achat. Nos clients ont été touchés par notre quête incessante de connaissances et de compétences, et nos soins dévoués veillent à ce que nous fournissions une formation et un soutien axés sur le client au plus haut niveau d'excellence.

« Célébrer 50 ans d'excellence et d'innovation témoigne de notre engagement durable envers nos clients et les communautés que nous servons », déclare David Brown, PDG de Learning Tree. « cette étape représente non seulement notre histoire, mais aussi notre vision de l'avenir, alors que nous continuons à jouer un rôle de premier plan dans l'industrie. »

Depuis notre création en 1974, nous sommes passés d'une petite startup à un leader du secteur, connu pour ses solutions de pointe et son approche centrée sur le client. Au cours des cinq dernières décennies, nous avons été inflexibles dans notre engagement envers nos clients, en fournissant constamment des produits et des services de haute qualité et en gagnant la confiance et la loyauté de nos clients et de nos partenaires.

« Nous devons notre succès au dévouement sans faille de notre équipe et à la confiance de nos partenaires, et nous leur en sommes vraiment reconnaissants », a ajouté M. Brown.« Alors que nous entamons les 50 prochaines années, nous le faisons avec une vigueur renouvelée et la même passion pour la qualité et le service qui a été notre marque de fabrique depuis le premier jour. »

Pour marquer cette occasion historique, Learning Tree International organise un événement marquant qui est conçu non seulement comme un reflet de nos réalisations passées, mais aussi comme un catalyseur pour les succès futurs. L'événement propose une session de deux heures, compacte mais puissante, remplie d'idées de pointe et de compétences exploitables. Celles-ci sont essentielles pour prospérer dans l'environnement de travail actuel, qui évolue rapidement. Les participants bénéficieront de pistes spécialisées, couvrant des domaines clés du développement de carrière et d'organisation. Il s'agit d'une occasion unique de s'engager directement avec les leaders de l'industrie et de nouer des contacts avec des professionnels des secteurs commercial et gouvernemental. Les sessions portent sur les compétences techniques, le risque et la conformité, et le leadership, avec des ateliers pratiques sur la cybersécurité, l'ITIL, la visualisation des données et le leadership pour une application immédiate des compétences.

